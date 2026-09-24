Sofía Gonet recibirá un botón antipánico y custodia policial tras denunciar a su acosador

Sofía Gonet recibió un botón antipánico y custodia policial tras las amenazas que recibió

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Luego de que Homero Pettinato denunciara amenazas tras la aparición de un hombre en la puerta de OLGA, su expareja, Sofía Gonet, habló públicamente del acoso que padece desde hace diez años. La influencer, conocida como La Reini, presentó una denuncia y recibió un botón antipánico y custodia policial.

Después de lo sucedido con Pettinato, Gonet compartió un video en el que relató la situación que atraviesa. La joven señaló que el hombre había mantenido conductas de acoso hacia ella durante años, aunque hasta ese momento no había formalizado una presentación judicial.

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Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la denuncia fue realizada en la comisaría 14B. “La Reini hizo la denuncia en la 14B y le pidieron que le den un botón y hasta ahora no se habían podido comunicar con ella y le pusieron una consigna, sí”, señalaron al medio.

La información también fue difundida por el periodista Augusto Telias en Cortá por Lozano. Allí aseguró que “Sofía Gonet, La Reini, está con botón antipánico y custodia policial a raíz del acoso que finalmente ella denunció después de padecerlo durante diez años” por parte del hombre señalado.

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Sofía Gonet presentó una denuncia formal por acoso tras diez años y recibió custodia policial junto con un botón antipánico

Telias sostuvo que el acusado se llama Claudio Hernán Di Carlo y que utiliza el nombre Hernán Bloquero en las redes sociales. También indicó que, luego de la denuncia presentada por Pettinato, fue imputado por amenazas simples y citado a indagatoria por la Justicia porteña.

“Después de lo que pasó con Homero Pettinato, que fue pareja de La Reini, que estaba en el streaming y se le apareció este sujeto, lo estuvo mirando durante varios minutos hasta que en un momento le hizo esta seña”, relató el periodista, en referencia al gesto sobre el cuello que motivó la presentación judicial del conductor.

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De acuerdo con Telias, la citación para el acusado fue comunicada por teléfono celular, luego de que la Policía intentara localizarlo en Junín. La causa está a cargo del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6.

La Justicia porteña imputó por amenazas simples a Claudio Hernán Di Carlo y lo citó a declaración indagatoria

El periodista agregó que Gonet había explicado previamente por qué no había denunciado el acoso: “Yo nunca lo denuncié, ¿por qué? Y porque esto fue vía redes”. Sin embargo, la aparición del hombre frente a Pettinato llevó a la influencer a avanzar con la presentación judicial, al considerar que el episodio también podía estar dirigido hacia ella.

En las últimas horas, Pettinato se refirió a las consecuencias que tuvo el episodio y dijo que su mayor preocupación es la seguridad de Gonet. El conductor aseguró en diálogo con Primicias Ya que solicitó un botón antipánico, aunque todavía debía retirarlo.

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“Ver rojo y amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo. Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando stories todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso”, sostuvo. Además, consideró que la situación requiere intervención y no se resolvería con un eventual pedido de disculpas.

Tras contar las amenazas que sufría, Homero Pettinato pidió un botón antipánico

Consultado por el paradero del hombre denunciado, Pettinato afirmó haber recibido información de que estaría en la ciudad de Buenos Aires, pese a que había manifestado que no podía presentarse ante la Policía porque se había ido. “A mí hay gente que lo vio en una pizzería ayer y me mandaron una foto. Ayer dio la nota. Salvo que ayer mismo se haya ido para Junín y haya llegado tan rápido, no sé”, planteó.

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El conductor también expresó su inquietud ante una presentación prevista para el viernes. “Mi paranoia es el show del viernes porque en un show estás muy expuesto”, señaló. Al recordar cómo el caso afectó su rutina, contó: “En un momento se fueron todos y quedé solo. Escuché dos ruidos y dije: ‘Me voy a la mie.... Acá estoy reloco’. En un momento entendés y caés en que la amenaza es real y es contra vos”.

Por último, Pettinato describió como una conducta sostenida en el tiempo los mensajes y publicaciones que, según su testimonio, recibe el entorno de Gonet. “Una persona con obsesión de hace diez años, subiendo cientos de stories semanales, termina hostigando y amenazando a todos los hombres que se le acerquen a ella”, afirmó.

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