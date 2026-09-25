República Dominicana

La gobernadora Kathy Hochul y el presidente Luis Abinader refuerzan la cooperación climática entre Nueva York y República Dominicana

La cita de este jueves acompañó a una misión caribeña que participa durante cinco días en una capacitación sobre respuesta ante desastres y resguardo de infraestructura, según informó la agencia EFE

Kathy Hochul y Luis Abinader se reunieron este jueves en Nueva York para reforzar la cooperación entre el estado y República Dominicana frente al cambio climático, según informó la agencia EFE.
Kathy Hochul y Luis Abinader se reunieron este jueves en Nueva York para reforzar la cooperación entre el estado y República Dominicana frente al cambio climático, según informó la agencia EFE.
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Kathy Hochul y Luis Abinader se reunieron este jueves en Nueva York para reforzar la cooperación entre el estado y República Dominicana frente al cambio climático, según informó la agencia EFE.

El encuentro entre la gobernadora neoyorquina y el presidente dominicano se dio en el marco de la visita de este último a la ciudad por la Asamblea General de la ONU, donde el miércoles había pedido una respuesta internacional a la crisis en Haití, país con el que comparte la isla de La Española.

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Durante su intervención, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, exigió durante su intervención en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU completar el despliegue de la fuerza internacional de apoyo a la seguridad en Haití para contener la violencia de las pandillas y atender la crisis humanitaria que afecta al país vecino.

El mandatario sostuvo que la comunidad internacional debe acelerar los compromisos asumidos para respaldar a las autoridades haitianas frente al deterioro de la seguridad, el desplazamiento de civiles y la falta de servicios básicos.

Abinader afirmó que la situación en Haití requiere una respuesta coordinada y sostenida. “Es necesario completar el despliegue de la fuerza de paz”, señaló al referirse a la misión internacional destinada a reforzar la capacidad de las instituciones haitianas y recuperar el control de zonas bajo influencia de grupos armados. Según planteó, la demora en la llegada de los contingentes comprometidos limita la posibilidad de frenar la expansión de la violencia.

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La nueva cita de este jueves respondió a un objetivo concreto: acompañar a una delegación dominicana que participa en Nueva York en una cumbre de capacitación sobre gestión de emergencias y protección de infraestructura.

La cita de este jueves acompañó a una misión caribeña que participa durante cinco días en una capacitación sobre respuesta ante desastres y resguardo de infraestructura.
La cita de este jueves acompañó a una misión caribeña que participa durante cinco días en una capacitación sobre respuesta ante desastres y resguardo de infraestructura.

Cinco días de capacitación en gestión de emergencias

La cumbre, centrada en la planificación y respuesta ante emergencias y en la protección de las comunidades ante futuros desastres, se extiende por cinco días y concluye este viernes.

La visita de la delegación fue posible gracias a un acuerdo de cooperación firmado por ambas partes en 2025. Ese pacto contempla el intercambio de conocimientos, recursos y tecnologías para proteger a los ciudadanos de Nueva York y República Dominicana ante fenómenos meteorológicos extremos.

El programa de formación que se dicta en Nueva York fue diseñado mediante un trabajo conjunto entre la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado y la Autoridad de Puentes.

Al encuentro asistió también el congresista Adriano Espaillat, primer dominicano electo al Congreso de Estados Unidos, junto con la delegación dominicana que toma parte en la capacitación.

El encuentro entre la gobernadora neoyorquina y el presidente dominicano se dio en el marco de la visita de este último a la ciudad por la Asamblea General de la ONU.
El encuentro entre la gobernadora neoyorquina y el presidente dominicano se dio en el marco de la visita de este último a la ciudad por la Asamblea General de la ONU.

La comunidad dominicana, eje del vínculo con Nueva York

“Como hogar de alrededor de un millón de dominicanos estadounidenses, Nueva York comparte un vínculo inquebrantable y una alianza vital con la República Dominicana para hacer frente al cambio climático”, señaló Hochul en un comunicado conjunto difundido por EFE.

El estado de Nueva York concentra la mayor comunidad dominicana radicada en Estados Unidos, un factor que las autoridades citaron como base del vínculo que impulsa la cooperación climática entre ambos territorios.

FOTO DE ARCHIVO. El estado de Nueva York concentra la mayor comunidad dominicana radicada en Estados Unidos, un factor que las autoridades citaron como base del vínculo que impulsa la cooperación climática entre ambos territorios.REUTERS/Carlo Allegri
FOTO DE ARCHIVO. El estado de Nueva York concentra la mayor comunidad dominicana radicada en Estados Unidos, un factor que las autoridades citaron como base del vínculo que impulsa la cooperación climática entre ambos territorios.REUTERS/Carlo Allegri

Abinader, por su parte, destacó el valor del acuerdo firmado con la gobernadora para la protección de sus connacionales: “Salvar y proteger la vida de los dominicanos es una prioridad absoluta para nuestro gobierno, y valoramos enormemente este acuerdo de colaboración con la gobernadora de Nueva York, que contribuye a alcanzar ese objetivo”, indicó el presidente ante la agencia.

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