Microsoft afirma que Windows 11 ya funciona más rápido y prepara nuevas mejoras

Marcus Ash, responsable de diseño e investigación de Windows Devices, envió el mensaje a los Windows Insiders. (Europa Press)

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Microsoft confirmó que las mejoras de rendimiento de Windows 11 ya son perceptibles para los usuarios que prueban las compilaciones más recientes del sistema. Marcus Ash, responsable de diseño e investigación de Windows Devices, envió un correo a los Windows Insiders en el que asegura que la capacidad de respuesta del sistema mejoró de forma notable, y confirma que la compañía ampliará estos cambios durante el otoño.

Según informó Windows Latest, el mensaje llega tras varios encuentros recientes con los Windows Insiders, deliberadamente más reducidos para dejar más tiempo a preguntas y conversación directa entre la compañía y los testers. “Muchos de vosotros nos habéis contado que podéis sentir las mejoras en las compilaciones Experimentales, sobre todo en la capacidad de respuesta general del sistema”, escribió Ash en su correo.

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El Explorador de archivos responde de forma casi instantánea

Según trascendió de uno de esos encuentros, Microsoft llegó a mostrar un Explorador de archivos que respondía de forma prácticamente instantánea. La compañía sigue sin publicar cifras ni comparativas de rendimiento entre versiones, pero insiste en que Windows 11 va más rápido, y reconoce que los propios testers reclaman que estas mejoras lleguen cuanto antes al resto de usuarios.

La barra de tareas movible y el menú Inicio redimensionable ya se despliegan en más equipos con Windows 11. (Europa Press)

El Explorador de archivos es uno de los componentes que más cambió en las últimas compilaciones para Insiders. Ahora abre más rápido incluso sin depender de la precarga, y su menú contextual se simplificó para eliminar opciones poco usadas, con la posibilidad de personalizar qué aparece en él.

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La mayoría de estos cambios, sin embargo, solo están disponibles por el momento para los usuarios inscritos en el programa Windows Insider, no para el resto de equipos con Windows 11. Eso explica por qué buena parte de los usuarios de Windows 11 sigue pensando que nada cambió, algo que no es del todo cierto, sobre todo si se ejecutan compilaciones Insider con las nuevas funciones activadas.

La barra de tareas y el menú Inicio ya llegan a más equipos

Otras novedades de interfaz ya salieron del terreno experimental. La barra de tareas movible, el menú Inicio redimensionable y una búsqueda más limpia forman parte de las funciones que Microsoft empezó a repartir de forma amplia entre los equipos con Windows 11.

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Las mejoras de rendimiento aún se limitan, en su mayoría, a los usuarios inscritos en el programa Windows Insider. (Europa Press)

Como el despliegue es gradual, es posible que todavía no aparezcan en algunos equipos, salvo que el usuario decida forzar su activación de forma manual. “Las mejoras del menú Inicio y la barra de tareas ya se están desplegando de forma amplia, y podéis esperar más conforme avancemos hacia el otoño”, escribió Ash, quien dejó claro que la compañía no terminó con esta ronda de cambios.

Microsoft compartirá los prototipos con los Insiders antes de decidir

El correo de Ash anuncia también un giro en la forma de trabajar con los testers antes de que una función llegue a producción. La compañía diseñó en su momento decenas de prototipos distintos para el nuevo menú Inicio, muchos de los cuales nunca llegaron a ver la luz, pero los usuarios no tuvieron ocasión de opinar sobre ninguno de ellos antes de que Microsoft eligiera el definitivo.

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Algunos de esos diseños descartados, con distribuciones y elementos visuales muy distintos entre sí, terminaron conociéndose después del lanzamiento, mucho más tarde de cuando podrían haber servido para recoger opiniones reales.

Microsoft diseñó decenas de prototipos para el nuevo menú Inicio que nunca llegaron a conocerse a tiempo. (Europa Press)

La propia compañía reconoce que esas ideas alternativas se conocieron mucho después de que el rediseño definitivo llegara a las versiones de producción, algo que no tenía demasiado sentido si el objetivo era recoger opiniones antes de decidir qué salía adelante.

Ash puso como ejemplo una sesión reciente en la que la empresa mostró el diseño de los menús contextuales del Explorador de archivos, ya disponibles en las compilaciones experimentales. “Podéis esperar más sesiones de este tipo, ligeras y tempranas, para escuchar vuestro feedback antes de que las mejoras lleguen a las compilaciones Experimentales”, señaló en el correo.

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Aumento de inversión en el programa de pruebas

Microsoft admite que buena parte de las sugerencias recibidas puede dar la sensación de desaparecer sin dejar rastro entre tanto proceso interno, una situación que, según reconoce, puede generar frustración entre quienes invierten tiempo en enviar comentarios detallados. Ash apunta que la compañía trabaja para agrupar el feedback similar y ofrecer una visión más clara de qué está considerando y en qué trabaja de forma activa.

Microsoft prevé encuentros más reducidos con testers y contactos individuales durante los próximos meses. (Reuters)

“Estamos aumentando nuestra inversión en esta área y tendremos más que compartir próximamente”, escribió el responsable de diseño e investigación de Windows Devices. La compañía prevé además más encuentros con Insiders, esta vez buscando grupos reducidos para favorecer la conversación directa, y contactar de forma individual con testers durante los próximos meses, según explicó Ash en el mismo correo.

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“El feedback y la energía que sentimos de los Insiders nos ayudan a dar forma a Windows. Esperamos seguir con esta conversación mientras la gira continúa”, cerró Ash en su correo.