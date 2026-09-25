Video: así fue el intento de robo protagonizado por el adolescente de 14 años sobreseído por la jueza De Marinis

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el intento de asalto

Guardar

En las últimas horas se conoció el video del intento de robo a un hombre en Palermo por el que fueron aprehendidos cuatro adolescentes, entre ellos M.I.A., de 14 años, quien esta semana fue sobreseído por la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad, Laura Beatriz De Marinis, tras declarar inconstitucional la baja de la edad de punibilidad establecida por la nueva Ley Penal Juvenil.

El hecho ocurrió el jueves 10 de septiembre, alrededor de las 5.45, en la esquina de Godoy Cruz y Charcas. En el video que encabeza esta nota se observa a la víctima caminando sola por la vereda cuando aparecen cinco jóvenes.

PUBLICIDAD

Dos avanzaban por la misma vereda que el hombre, otros dos lo hacían por la de enfrente y un quinto caminaba unos metros más atrás. Al advertir que parte del grupo comenzó a acercarse, la víctima empezó a correr.

“En cuanto vi el movimiento de que tres se cruzaron hacia mi vereda, empecé a correr”, recordó Hernán, la víctima, en una entrevista con Radio Mitre. Durante la persecución, según relató, escuchó que le gritaban: “Dame todo” y “Agarralo”.

El intento de robo tuvo lugar en el cruce de las calles Godoy Cruz y Charcas

La huida continuó hasta que el hombre se encontró con un efectivo de la Policía de la Ciudad que circulaba en moto por la zona. Según su relato, el agente logró interceptar a dos de los sospechosos, mientras que otro policía que se encontraba en las inmediaciones atrapó a otros dos. El quinto involucrado consiguió escapar y permanece prófugo.

PUBLICIDAD

Los aprehendidos fueron un adolescente de 13 años, M.I.A., de 14, y otros dos jóvenes de 16 años. Uno de ellos, de acuerdo con la información incorporada al expediente, tenía un antecedente por una tentativa de robo.

La jueza Laura Beatriz de Marinis

El fallo que sobreseyó al adolescente de 14 años

La situación judicial de M.I.A. cambió esta semana. La jueza De Marinis declaró inconstitucional la aplicación al caso de la nueva Ley Penal Juvenil, que redujo la edad de punibilidad, y sobreseyó al adolescente de 14 años por la tentativa de robo.

En su resolución, la magistrada consideró que la reducción de la edad a partir de la cual un menor puede ser sometido al sistema penal resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional.

PUBLICIDAD

Al conocer la decisión, Hernán cuestionó el fallo. “Se nota que ella no tiene que caminar la calle”, expresó.

“Si deja en libertad al menor y vuelve al mismo lugar, no tiene demasiado sentido. ¿Y la contención del Estado dónde está? Tendría que haber resuelto que ese menor se fuera a un lugar donde tenga la alimentación, la educación, la contención… pero ponerlo en el fallo y controlarlo. Pero bueno, es más fácil liberarlo”, agregó.

La jueza Laura de Marinis se expresó acerca del debate por la Ley Penal Juvenil (Video/Radio con Vos)

La resolución también provocó cuestionamientos políticos. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada. “Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó Macri. “Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”, sumó.

PUBLICIDAD

También cuestionó la decisión la senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En paralelo, la discusión continuará en los tribunales. El fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Riggi, confirmó que el Ministerio Público Fiscal porteño apeló la resolución y solicitó que la Cámara trate el planteo con rapidez.

Además, el fiscal coordinador Mauro Andrés Tereszko, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ), apeló la decisión y pidió que De Marinis sea apartada de la causa.

La jueza, por su parte, defendió los fundamentos de su resolución. “Se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, sostuvo De Marinis en diálogo con Radio Con Vos.

PUBLICIDAD