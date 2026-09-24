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Federico Coria le abrió la puerta al retiro tras su eliminación del Buenos Aires Challenger: “Siento que pudo haber sido la última vez”

La Mojarra quedó afuera en octavos de final ante el brasileño Eduardo Ribeiro y, tras la derrota, habló sobre las dificultades que atraviesa y los interrogantes que tiene de cara a las próximas semanas en el circuito

Federico Coria quedó eliminado en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires y encendió las alarmas sobre un supuesto retiro (Crédito: Prensa Challenger Buenos Aires )
Federico Coria quedó eliminado en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires y encendió las alarmas sobre un supuesto retiro (Crédito: Prensa Challenger Buenos Aires )
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Las lesiones, la pérdida de posiciones en el ranking mundial, los malos resultados y el paso del tiempo son algunas de las señales de alarma que atraviesa la carrera tenística de Federico Coria. La pronta eliminación en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires frente al brasileño Eduardo Ribeiro por 6-4 y 7-5 profundizó ese momento de incertidumbre. “Siento que se pueda haber terminado hoy”, fueron las declaraciones del argentino que encendieron las alarmas sobre su continuidad en el circuito.

Coria, ubicado en el puesto 902 del ranking mundial y quien recibió una invitación para disputar el cuadro principal, había llegado al certamen disputado en el Racket Club con la ilusión de aprovechar la localía y recuperar sensaciones después de una temporada en la que las lesiones y la falta de continuidad condicionaron su rendimiento.

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El propio tenista reconoció que había puesto muchas expectativas en esta semana y que había trabajado especialmente para llegar en buenas condiciones. El rosarino en el debut había vencido a su compatriota Luciano Ratti (373°) en tres sets.

“Si había una semana para dar un golpe en la mesa, aunque sea la primera semana de esta gira, sentí que era esta, estaba toda mi ilusión puesta acá. Después de que me desgarré el abdominal, me preparé de la mejor manera, con mucha ilusión, porque subo dos puntos de nivel, porque recibo mucho apoyo. Este partido yo lo tomo prácticamente como la última vez”, explicó el argentino después de la derrota.

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La eliminación significó un golpe importante para La Mojarra, que dejó en claro la frustración que le generó no poder avanzar en un torneo en el que esperaba reencontrarse con su mejor versión. El tenista rosarino también habló de las dificultades que tendrá para afrontar las próximas semanas del calendario: “Si no pude ganar acá, no sé con qué fuerza voy a jugar en Curitiba o en las semanas que vengan, ¿no? Pero bueno, voy a tener que tener mucha voluntad y mucha fuerza interior para poder salir de este momento”, sostuvo.

Federico Coria perdió en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires frente al brasileño Eduardo Ribeiro por 6-4 y 7-5 (Crédito: Prensa Challenger Buenos Aires)
Federico Coria perdió en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires frente al brasileño Eduardo Ribeiro por 6-4 y 7-5 (Crédito: Prensa Challenger Buenos Aires)

El desgaste físico también forma parte de las dificultades que atravesó durante los últimos meses. El hermano menor de los Coria explicó que deberá realizarse estudios para determinar si existe una nueva lesión muscular y reconoció que una eventual complicación podría afectar todavía más su planificación para la gira y sería un golpe nocaut.

Más allá de la derrota y de las dudas que planteó sobre su continuidad, Fede también explicó el sentido del desafío que se propuso para esta etapa de su carrera. El argentino dejó en claro que no se trata únicamente de conseguir un título, sino de competir, luchar hasta el final y transmitir un mensaje vinculado con el esfuerzo, el trabajo y la disciplina.

Cómo les fue a los tenistas argentinos

Alex Barrena se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires (Crédito: Prensa Challenger de Buenos Aires)
Alex Barrena se clasificó para los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires (Crédito: Prensa Challenger de Buenos Aires)

Este jueves se completaron los octavos de final del certamen porteño. El argentino Alex Barrena (240°) fue el único tenista local que consiguió avanzar, tras vencer a su compatriota Juan Pablo Ficovich (370°) por 6-3 y 7-5.

A la eliminación de Federico Coria ante el brasileño Eduardo Ribeiro por 6-4 y 7-5 se sumó la de Valerio Aboian (350°), quien cayó frente a la promesa del tenis boliviano Juan Carlos Prado (164°) por 6-2 y 6-1.

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