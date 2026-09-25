Los 250 constructores de negocios más grandes de EE. UU. según Forbes: Zuckerberg, Musk y Gates entre los líderes de tecnología

Forbes elaboró una lista de 250 empresarios, inversores, ejecutivos y fundadores vivos que identifica como los principales constructores de negocios de Estados Unidos, con presencia en sectores como tecnología, infraestructura, finanzas, energía, comercio, salud, medios y entretenimiento.
Los 250 más grandes constructores de negocios de EE. UU.
- Jeff Bezos
- Elon Musk
- Warren Buffett
- Charles Schwab
- Arthur Blank
- Jensen Huang
- Stephen Ross
- Judy Faulkner
- Larry Fink
- Bill Gates
- Stephen Schwarzman
- Daniel Gilbert
- Thomas Peterffy
- Donald Bren
- Philip Anschutz
- Diane Hendricks
- Harold Hamm
- Larry Ellison
- Charles Koch
- John Malone
- Howard Schultz
- Reed Hastings
- Dennis Washington
- Marc Andreessen
- Bob Clark
- Henry Samueli
- Palmer Luckey
- Jack Dangermond
- Larry Page
- Sergey Brin
- Rupert Murdoch
- Satya Nadella
- Phil Knight
- Martine Rothblatt
- John Menard Jr.
- Abigail Johnson
- Jeff Yass
- Mark Zuckerberg
- Michael Dell
- Kamal Ghaffarian
- Lisa Su
- Henry Kravis
- George Roberts
- Stanley Kroenke
- Peter Thiel
- Marc Rowan
- Michael Bloomberg
- Ray Dalio
- Hamid Moghadam
- Shahid Khan
- Kelcy Warren
- Mike Hollingshead
- John Fish
- Ray Davis
- Jorge Mas
- Richard Kinder
- Ken Griffin
- Marc Benioff
- Eric Schmidt
- Howard Marks
- Jim Sinegal
- Charles Butt
- Richard Schulze
- Vinod Khosla
- Tim Cook
- Peter Davoren
- Alexander Karp
- Ronald Wanek
- Travis Kalanick
- JB Straubel
- Fatih Ozmen
- Eren Ozmen
- Steve Ballmer
- David Rubenstein
- Daniel D’Aniello
- Michael Intrator
- Ken Langone
- John Doerr
- Barry Diller
- David Shaw
- Bob Iger
- Jorge Perez
- Jenny Johnson
- Edward Roski Jr.
- Archie Aldis Emmerson
- Harry Stine
- Thai Lee
- Walter Wang
- Albert Chao
- James Chao
- Richard Uihlein
- Elizabeth Uihlein
- Jim Davis
- Pierre Omidyar
- Phebe Novakovic
- Kathy Warden
- Nicholas Howley
- Norman Asbjornson
- Robert Faith
- Steven Rales
- Mitchell Rales
- Jeff Sprecher
- Charles Liang
- Thomas Frist Jr.
- Adebayo Ogunlesi
- Roger Penske
- David Tepper
- Josh Harris
- E. Joe Shoen
- Ken Chenault
- Eric Smidt
- John Abele
- KR Sridhar
- Jack Dorsey
- Donald Friese
- William Young
- Aneel Bhusri
- Max Levchin
- George Kurtz
- Jay Chaudhry
- Brendan Bechtel
- Debra Cafaro
- Douglas Leone
- John Catsimatidis
- Robert F. Smith
- Maggie Hardy
- Henry Nicholas III
- Jimmy Rane
- Albert Nahmad
- David Siegel
- John Overdeck
- Paul Singer
- George Soros
- Jeffrey Lorberbaum
- Jim Coulter
- Thomas Tull
- Brian Chesky
- Steven Udvar-Hazy
- Brian Armstrong
- Stéphane Bancel
- Patrick Soon-Shiong
- Mary Barra
- Jerry Jones
- Jamie Dimon
- Randa Duncan Williams
- Sanjay Mehrotra
- Jeffery Hildebrand
- Neal Blue
- Michael Polsky
- William Koch
- Carl Thoma
- Orlando Bravo
- Arthur Dantchik
- Scott Cook
- Fernando De Leon
- Leonard Schleifer
- George Yancopoulos
- Frank Laukien
- Frank Slootman
- Willis Johnson
- A. Jayson Adair
- John Morris
- Timothy Dunn
- Paul Foster
- Ignacio Torras
- Ron Corio
- Chad Richison
- Charles Simonyi
- Bill Ackman
- Vicki Hollub
- Greg Brown
- Tim Sweeney
- D.G. Macpherson
- Art Levinson
- George Kaiser
- Dan Friedkin
- Robert Hale Jr.
- Don Hankey
- Sanjit Biswas
- John Bicket
- Thomas Crowley
- Reid Hoffman
- Tim Draper
- Jane Fraser
- Yvon Chouinard
- August Troendle
- James Goodnight
- John Sall
- Dustin Moskovitz
- John Mackey
- Gabe Newell
- Jeff T. Green
- Ray Lee Hunt
- Joe Lonsdale
- David Baszucki
- Carol Tome
- Michael Moritz
- Sean Parker
- Jeff Skoll
- George Lucas
- Israel Englander
- Patrick Ryan
- Stanley Druckenmiller
- Robert Bass
- Peter Lynch
- Leon G. Cooperman
- Brian Roberts
- David Booth
- George Bishop
- Jim Breyer
- Bill Cummings
- Neal Aronson
- Herbert Allen Jr.
- Andrew Beal
- Mellody Hobson
- Jim Crane
- David Hoffmann
- J. Wayne Weaver
- Terrence Pegula
- Edward Stack
- Timothy Boyle
- Frank VanderSloot
- Dan Wilks
- Farris Wilks
- Bill Austin
- Timothy Headington
- Michael S. Smith
- Mortimer Zuckerman
- Robert Kraft
- Trevor Rees-Jones
- Dan Kurzius
- Jason Fried
- Don Levin
- David MacNeil
- Michael Teel
- Leonard Abess
- John Paul DeJoria
- Ronald Clarke
- Don Vultaggio
- David Filo
- Ralph Lauren
- Mark Cuban
- Tilman Fertitta
- Ron Baron
- Steven Spielberg
- David Geffen
- Danny Meyer
- Oprah Winfrey
- Ron Burkle
- Sara Blakely
Los líderes tecnológicos que destacan en el ranking
- Jeff Bezos
Fundó Amazon y convirtió a la empresa en una plataforma global de comercio electrónico, logística y servicios de computación en la nube a través de Amazon Web Services. También creó Blue Origin, enfocada en proyectos espaciales, incluidos módulos lunares y redes de telecomunicaciones para Marte.
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- Elon Musk
Impulsó a Tesla como uno de los actores centrales del mercado de vehículos eléctricos y dirige SpaceX, compañía que transformó el negocio de los lanzamientos espaciales comerciales. Sus empresas también avanzan en robótica humanoide, taxis autónomos, inteligencia artificial e infraestructura de datos en órbita.
- Jensen Huang
Cofundó Nvidia en 1993 y llevó a la compañía a ocupar un lugar central en la expansión de la inteligencia artificial. Sus procesadores gráficos y chips especializados sostienen buena parte de la infraestructura informática necesaria para desarrollar y operar modelos de IA.
- Bill Gates
Cofundó Microsoft en 1975 y dirigió la compañía durante sus primeros 25 años. Bajo su gestión, Windows se consolidó como uno de los sistemas operativos más utilizados en computadoras personales y contribuyó a la expansión masiva de la informática.
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- Mark Zuckerberg
Fundó Facebook en 2004, empresa que luego pasó a llamarse Meta. La compañía construyó una red de plataformas sociales y publicitarias que utilizan millones de personas y pequeñas empresas, además de invertir en inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada.
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