Tecno

Los 250 constructores de negocios más grandes de EE. UU. según Forbes: Zuckerberg, Musk y Gates entre los líderes de tecnología

El sector tecnológico es uno de los que tiene mayor presencia en el reciente ranking elaborado por la revista

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg fue destacado en una portada digital de Forbes con motivo de la lista de los 250 más grandes constructores de negocios de EE. UU. (Forbes)
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Forbes elaboró una lista de 250 empresarios, inversores, ejecutivos y fundadores vivos que identifica como los principales constructores de negocios de Estados Unidos, con presencia en sectores como tecnología, infraestructura, finanzas, energía, comercio, salud, medios y entretenimiento.

Los 250 más grandes constructores de negocios de EE. UU.

  1. Jeff Bezos
  2. Elon Musk
  3. Warren Buffett
  4. Charles Schwab
  5. Arthur Blank
  6. Jensen Huang
  7. Stephen Ross
  8. Judy Faulkner
  9. Larry Fink
  10. Bill Gates
  11. Stephen Schwarzman
  12. Daniel Gilbert
  13. Thomas Peterffy
  14. Donald Bren
  15. Philip Anschutz
  16. Diane Hendricks
  17. Harold Hamm
  18. Larry Ellison
  19. Charles Koch
  20. John Malone
  21. Howard Schultz
  22. Reed Hastings
  23. Dennis Washington
  24. Marc Andreessen
  25. Bob Clark
  26. Henry Samueli
  27. Palmer Luckey
  28. Jack Dangermond
  29. Larry Page
  30. Sergey Brin
  31. Rupert Murdoch
  32. Satya Nadella
  33. Phil Knight
  34. Martine Rothblatt
  35. John Menard Jr.
  36. Abigail Johnson
  37. Jeff Yass
  38. Mark Zuckerberg
  39. Michael Dell
  40. Kamal Ghaffarian
  41. Lisa Su
  42. Henry Kravis
  43. George Roberts
  44. Stanley Kroenke
  45. Peter Thiel
  46. Marc Rowan
  47. Michael Bloomberg
  48. Ray Dalio
  49. Hamid Moghadam
  50. Shahid Khan
  51. Kelcy Warren
  52. Mike Hollingshead
  53. John Fish
  54. Ray Davis
  55. Jorge Mas
  56. Richard Kinder
  57. Ken Griffin
  58. Marc Benioff
  59. Eric Schmidt
  60. Howard Marks
  61. Jim Sinegal
  62. Charles Butt
  63. Richard Schulze
  64. Vinod Khosla
  65. Tim Cook
  66. Peter Davoren
  67. Alexander Karp
  68. Ronald Wanek
  69. Travis Kalanick
  70. JB Straubel
  71. Fatih Ozmen
  72. Eren Ozmen
  73. Steve Ballmer
  74. David Rubenstein
  75. Daniel D’Aniello
  76. Michael Intrator
  77. Ken Langone
  78. John Doerr
  79. Barry Diller
  80. David Shaw
  81. Bob Iger
  82. Jorge Perez
  83. Jenny Johnson
  84. Edward Roski Jr.
  85. Archie Aldis Emmerson
  86. Harry Stine
  87. Thai Lee
  88. Walter Wang
  89. Albert Chao
  90. James Chao
  91. Richard Uihlein
  92. Elizabeth Uihlein
  93. Jim Davis
  94. Pierre Omidyar
  95. Phebe Novakovic
  96. Kathy Warden
  97. Nicholas Howley
  98. Norman Asbjornson
  99. Robert Faith
  100. Steven Rales
  101. Mitchell Rales
  102. Jeff Sprecher
  103. Charles Liang
  104. Thomas Frist Jr.
  105. Adebayo Ogunlesi
  106. Roger Penske
  107. David Tepper
  108. Josh Harris
  109. E. Joe Shoen
  110. Ken Chenault
  111. Eric Smidt
  112. John Abele
  113. KR Sridhar
  114. Jack Dorsey
  115. Donald Friese
  116. William Young
  117. Aneel Bhusri
  118. Max Levchin
  119. George Kurtz
  120. Jay Chaudhry
  121. Brendan Bechtel
  122. Debra Cafaro
  123. Douglas Leone
  124. John Catsimatidis
  125. Robert F. Smith
  126. Maggie Hardy
  127. Henry Nicholas III
  128. Jimmy Rane
  129. Albert Nahmad
  130. David Siegel
  131. John Overdeck
  132. Paul Singer
  133. George Soros
  134. Jeffrey Lorberbaum
  135. Jim Coulter
  136. Thomas Tull
  137. Brian Chesky
  138. Steven Udvar-Hazy
  139. Brian Armstrong
  140. Stéphane Bancel
  141. Patrick Soon-Shiong
  142. Mary Barra
  143. Jerry Jones
  144. Jamie Dimon
  145. Randa Duncan Williams
  146. Sanjay Mehrotra
  147. Jeffery Hildebrand
  148. Neal Blue
  149. Michael Polsky
  150. William Koch
  151. Carl Thoma
  152. Orlando Bravo
  153. Arthur Dantchik
  154. Scott Cook
  155. Fernando De Leon
  156. Leonard Schleifer
  157. George Yancopoulos
  158. Frank Laukien
  159. Frank Slootman
  160. Willis Johnson
  161. A. Jayson Adair
  162. John Morris
  163. Timothy Dunn
  164. Paul Foster
  165. Ignacio Torras
  166. Ron Corio
  167. Chad Richison
  168. Charles Simonyi
  169. Bill Ackman
  170. Vicki Hollub
  171. Greg Brown
  172. Tim Sweeney
  173. D.G. Macpherson
  174. Art Levinson
  175. George Kaiser
  176. Dan Friedkin
  177. Robert Hale Jr.
  178. Don Hankey
  179. Sanjit Biswas
  180. John Bicket
  181. Thomas Crowley
  182. Reid Hoffman
  183. Tim Draper
  184. Jane Fraser
  185. Yvon Chouinard
  186. August Troendle
  187. James Goodnight
  188. John Sall
  189. Dustin Moskovitz
  190. John Mackey
  191. Gabe Newell
  192. Jeff T. Green
  193. Ray Lee Hunt
  194. Joe Lonsdale
  195. David Baszucki
  196. Carol Tome
  197. Michael Moritz
  198. Sean Parker
  199. Jeff Skoll
  200. George Lucas
  201. Israel Englander
  202. Patrick Ryan
  203. Stanley Druckenmiller
  204. Robert Bass
  205. Peter Lynch
  206. Leon G. Cooperman
  207. Brian Roberts
  208. David Booth
  209. George Bishop
  210. Jim Breyer
  211. Bill Cummings
  212. Neal Aronson
  213. Herbert Allen Jr.
  214. Andrew Beal
  215. Mellody Hobson
  216. Jim Crane
  217. David Hoffmann
  218. J. Wayne Weaver
  219. Terrence Pegula
  220. Edward Stack
  221. Timothy Boyle
  222. Frank VanderSloot
  223. Dan Wilks
  224. Farris Wilks
  225. Bill Austin
  226. Timothy Headington
  227. Michael S. Smith
  228. Mortimer Zuckerman
  229. Robert Kraft
  230. Trevor Rees-Jones
  231. Dan Kurzius
  232. Jason Fried
  233. Don Levin
  234. David MacNeil
  235. Michael Teel
  236. Leonard Abess
  237. John Paul DeJoria
  238. Ronald Clarke
  239. Don Vultaggio
  240. David Filo
  241. Ralph Lauren
  242. Mark Cuban
  243. Tilman Fertitta
  244. Ron Baron
  245. Steven Spielberg
  246. David Geffen
  247. Danny Meyer
  248. Oprah Winfrey
  249. Ron Burkle
  250. Sara Blakely

Los líderes tecnológicos que destacan en el ranking

  • Jeff Bezos
El fundador de Amazon figura en el primer puesto de la lista de Forbes. (Reuters)
El fundador de Amazon figura en el primer puesto de la lista de Forbes. (Reuters)

Fundó Amazon y convirtió a la empresa en una plataforma global de comercio electrónico, logística y servicios de computación en la nube a través de Amazon Web Services. También creó Blue Origin, enfocada en proyectos espaciales, incluidos módulos lunares y redes de telecomunicaciones para Marte.

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  • Elon Musk
El empresario ocupa el segundo lugar del ranking, impulsado por el desarrollo de Tesla, SpaceX y sus proyectos en inteligencia artificial, robótica y transporte autónomo. (Reuters)
El empresario ocupa el segundo lugar del ranking, impulsado por el desarrollo de Tesla, SpaceX y sus proyectos en inteligencia artificial, robótica y transporte autónomo. (Reuters)

Impulsó a Tesla como uno de los actores centrales del mercado de vehículos eléctricos y dirige SpaceX, compañía que transformó el negocio de los lanzamientos espaciales comerciales. Sus empresas también avanzan en robótica humanoide, taxis autónomos, inteligencia artificial e infraestructura de datos en órbita.

  • Jensen Huang
El cofundador y CEO de Nvidia aparece sexto en la lista por el papel de sus chips en la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos. (Reuters)
El cofundador y CEO de Nvidia aparece sexto en la lista por el papel de sus chips en la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos. (Reuters)

Cofundó Nvidia en 1993 y llevó a la compañía a ocupar un lugar central en la expansión de la inteligencia artificial. Sus procesadores gráficos y chips especializados sostienen buena parte de la infraestructura informática necesaria para desarrollar y operar modelos de IA.

  • Bill Gates
El cofundador de Microsoft ocupa el décimo puesto del ranking por su contribución a la masificación de la computadora personal y el sistema operativo Windows. (EFE)
El cofundador de Microsoft ocupa el décimo puesto del ranking por su contribución a la masificación de la computadora personal y el sistema operativo Windows. (EFE)

Cofundó Microsoft en 1975 y dirigió la compañía durante sus primeros 25 años. Bajo su gestión, Windows se consolidó como uno de los sistemas operativos más utilizados en computadoras personales y contribuyó a la expansión masiva de la informática.

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  • Mark Zuckerberg
El fundador de Meta se ubica en el puesto 38 de la lista, a partir del crecimiento de Facebook y la expansión de la empresa hacia la inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas. (Reuters)
El fundador de Meta se ubica en el puesto 38 de la lista, a partir del crecimiento de Facebook y la expansión de la empresa hacia la inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas. (Reuters)

Fundó Facebook en 2004, empresa que luego pasó a llamarse Meta. La compañía construyó una red de plataformas sociales y publicitarias que utilizan millones de personas y pequeñas empresas, además de invertir en inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada.

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