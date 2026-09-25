Crimen y Justicia

Ya son cuatro los imputados por el crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado a tiros en Mendoza

Ticiana Yamil Cabrera Campaña, Marcos Ernesto Castillo Ferreyra y un adolescente de 17 años fueron acusados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Se sumaron al primer detenido por el ataque ocurrido en Las Heras

Crimen Leonel Ortiz Mendoza
La víctima, Leonel Ortiz
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La causa por el asesinato de Leonel Santino Ortiz, el nene de siete años que murió tras un ataque a tiros contra su casa en Las Heras, provincia de Mendoza, ya tiene cuatro imputados. A los tres sospechosos detenidos durante los allanamientos de esta semana les endilgaron el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, una calificación que tiene como única pena la prisión perpetua.

Los nuevos acusados son Ticiana Yamil Cabrera Campaña, de 21 años; Marcos Ernesto Castillo Ferreyra, de 23; y un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de un menor de edad.

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Los tres se sumaron al principal sospechoso, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, quien había sido detenido al día siguiente del crimen y fue el primer imputado de la causa. En su caso, la acusación también incluyó la tentativa de homicidio agravado por el mismo agravante, debido a que durante el ataque resultó herido Matías Ortiz, uno de los hermanos de la víctima.

Cabrera Campaña es hija de Cabrera Ramírez. Ella y Castillo Ferreyra habían sido localizados en una casa del barrio 25 de Mayo, en Las Heras, durante los operativos realizados el miércoles. En ese domicilio, los investigadores secuestraron una campera roja.

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El adolescente, en tanto, fue detenido en el barrio Nuestra Señora de la Esperanza. Durante el allanamiento en esa vivienda, la Policía incautó dos teléfonos celulares.

Los cuatro por el momento continuarán bajo arresto mientras avanza el expediente a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla.

Tres fotografías que muestran a agentes policiales con tres personas esposadas de espaldas
Los tres nuevos imputados fueron detenidos el miércoles

El ataque fatal ocurrió cerca de las 21 del lunes 14 de septiembre. Varios sospechosos llegaron hasta la casa ubicada en el asentamiento Villa Junín, a bordo de un auto rojo y, de acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, abrieron fuego contra el domicilio.

Leonel recibió tres disparos y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo. Pese a los esfuerzos médicos, la importante pérdida de sangre provocada por el disparo le causó un shock hipovolémico y murió. Durante el tiroteo también resultó lesionado su hermano Matías, quien sufrió una herida en una oreja.

Según la reconstrucción hasta el momento, el conflicto comenzó horas antes del ataque por un supuesto robo denunciado por Cabrera Campaña. Los investigadores creen que sus familiares señalaron como responsables a Matías Ortiz y a otro hermano mayor de Leonel, Daniel.

En este contexto, un grupo de personas habría ido hasta la vivienda de la familia Ortiz para exigir la devolución de los objetos. Ello desembocó en la balacera y los agresores también habrían intentado incendiar la precaria construcción.

Conmoción en Mendoza: asesinaron a un nene de 8 años durante un tiroteo entre bandas narco
El asesinato ocurrió en la noche del lunes 14 de septiembre en el asentamiento Villa Junín

En medio de la angustia y la desazón por la trágica muerte del pequeño Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con la prensa local y contó que el menor se encontraba en el patio de su domicilio cuando se desató el tiroteo.

“Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, lamentó en diálogo con medios locales, en llanto y desbordada por la trágica situación.

“Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, agregó la mujer.

El principal sospechoso, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, fue detenido al día siguiente del crimen
El principal sospechoso, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, fue detenido al día siguiente del crimen

Por el momento la investigación busca determinar cuántas personas participaron del ataque, qué armas fueron utilizadas y cuál habría sido la intervención de cada uno de los cuatro detenidos.

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