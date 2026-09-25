El huracán Nolo se fortalece mientras un estado de EEUU se prepara para posibles lluvias extremas e inundaciones catastróficas

El huracán Nolo alcanzó la categoría 1 al sur de Hawái y podría intensificarse a categoría 3 con vientos de 178 km/h. (CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS)

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El huracán Nolo se fortaleció al sur de Hawái y amenaza con dejar hasta 889 milímetros de lluvia en sectores de la isla de Hawái durante el fin de semana. El sistema alcanzó categoría 1 el 25 de septiembre, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, y podría convertirse en un huracán mayor en las próximas horas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Las autoridades mantienen una vigilancia de huracán y una advertencia de tormenta tropical para el condado de Hawái. También está vigente una vigilancia de tormenta tropical para el condado de Maui, que incluye Maui, Lanai, Molokai y Kahoolawe.

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El mayor peligro está asociado a las precipitaciones y no solo al recorrido del centro del ciclón. Las bandas externas del fenómeno pueden descargar lluvia persistente sobre zonas de montaña, aumentar el caudal de ríos y causar deslizamientos, incluso si Nolo se mantiene al sur de las principales islas, según el Centro de Huracanes del Pacífico Central.

Cuándo se convertirá el huracán Nolo en categoría 3 cerca de Hawái

El pronóstico oficial prevé que Nolo se convierta en un huracán mayor, una categoría que comienza con vientos sostenidos de 178 km/h. El sistema podría alcanzar esa intensidad el sábado, tras un proceso de fortalecimiento sobre el Pacífico central, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes.

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En su aviso de la madrugada del 25 de septiembre, el organismo ubicó el centro de Nolo a unos 355 kilómetros al sur de South Point, el punto más meridional de la isla de Hawái. El huracán avanzaba hacia el norte-noreste a cerca de 7 km/h y se esperaba que redujera su velocidad durante las siguientes horas.

La proyección contempla un giro hacia el oeste entre el sábado y el domingo. El centro del sistema debería permanecer al sur de las principales islas, aunque las autoridades aclararon que la proximidad de Nolo podría exponer a la isla de Hawái a vientos de tormenta tropical y, en algunas zonas, a condiciones de huracán, de acuerdo con el Centro de Huracanes del Pacífico Central.

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El Centro Nacional de Huracanes emitió una vigilancia de huracán y una advertencia de tormenta tropical para el condado de Hawái. (NHC)

Cuánta lluvia dejará el huracán Nolo en la isla de Hawái

La previsión más elevada corresponde al este y al sur de la isla de Hawái. En esas áreas, el organismo estima entre 381 y 762 milímetros de lluvia, con máximos aislados de 889 milímetros. En unidades utilizadas en Estados Unidos, los acumulados previstos oscilan entre 38 y 76 centímetros, con picos de 89 centímetros, según el Centro Nacional de Huracanes.

El aviso oficial advierte sobre “inundaciones repentinas catastróficas y que amenazan la vida”, además de deslizamientos de tierra. El riesgo es mayor en zonas de pendientes pronunciadas, donde el agua puede descender con rapidez hacia caminos, áreas residenciales y cursos de agua.

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El oeste de la isla de Hawái podría recibir entre 127 y 203 milímetros, con máximos de 254 milímetros. Para Maui, el pronóstico contempla entre 102 y 203 milímetros, con picos de 381 milímetros. En el resto del archipiélago, las precipitaciones previstas oscilan entre 25 y 76 milímetros, aunque algunas zonas podrían alcanzar 152 milímetro.

Qué alertas están vigentes por el huracán Nolo en Hawái

La vigilancia de huracán para el condado de Hawái significa que esas condiciones son posibles dentro de las siguientes 36 horas. La advertencia de tormenta tropical, en cambio, indica que ese tipo de vientos se esperan dentro del período cubierto por el aviso, según las definiciones del Centro Nacional de Huracanes.

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Las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar el viernes por la noche en la isla de Hawái. El NHC indicó que las condiciones de huracán serían posibles el sábado, sobre todo en áreas elevadas y expuestas al viento. Para Maui, las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar el sábado.

En el último parte disponible, los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 65 kilómetros desde el centro del sistema. Los vientos de tormenta tropical alcanzaban hasta 165 kilómetros. Las rachas pueden ser superiores a los vientos sostenidos, en especial en pasos montañosos, laderas y sectores costeros.

El centro del ciclón se ubicó a 355 kilómetros al sur de South Point con un desplazamiento previsto hacia el oeste. (NHC)

Qué zonas de Hawái tienen riesgo de inundaciones y deslizamientos

Las regiones orientales y meridionales de la isla de Hawái presentan la mayor amenaza por el volumen de lluvia previsto. La topografía puede aumentar las precipitaciones en determinadas laderas y concentrar el agua en períodos cortos, lo que eleva la posibilidad de crecidas repentinas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Honolulu.

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Los avisos difundidos por la red de notificaciones meteorológicas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica indican que las inundaciones pueden afectar también áreas que no suelen sufrir ese tipo de eventos. La presencia de lluvias previas, la saturación de los suelos y la intensidad de las bandas de precipitación son factores que pueden modificar el impacto local, según iNWS de NOAA.

Las autoridades recomendaron seguir los mensajes de emergencia emitidos en cada isla y respetar cualquier orden de evacuación. También pidieron evitar el tránsito por rutas anegadas, debido a que la profundidad y la velocidad del agua pueden variar en pocos minutos, de acuerdo con el Centro de Huracanes del Pacífico Central.

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Habrá oleaje alto y vientos fuertes por el huracán Nolo

Además de las lluvias, Nolo puede generar oleaje alto y dañino en sectores costeros de la isla de Hawái. El riesgo incluye corrientes fuertes, rompientes y condiciones adversas para embarcaciones pequeñas, pescadores y personas que se encuentren cerca de playas o zonas rocosas, según el Centro Nacional de Huracanes.

The Weather Channel informó, con base en proyecciones de la Oficina de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que las mayores precipitaciones podrían concentrarse en laderas montañosas. El medio señaló que se mantienen vigilancias de inundación para la isla de Hawái, Maui, Lanai, Molokai y Kahoolawe.

La intensidad de Nolo y su trayectoria pueden modificarse con los datos de satélites, boyas oceánicas, radares y vuelos de reconocimiento. El pronóstico oficial contempla vientos de hasta 222 km/h hacia el 28 de septiembre antes de un posterior debilitamiento, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes.

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Las condiciones de tormenta tropical afectarán la isla de Hawái desde el viernes por la noche y llegarán a Maui el sábado. (NHC)

Qué se espera en Hawái durante el fin de semana por Nolo

Las autoridades actualizarán las vigilancias y advertencias conforme el huracán se acerque a las islas. La evolución de las bandas de lluvia definirá qué comunidades reciben los mayores acumulados y dónde se registran los problemas de circulación, desbordes y deslizamientos, según el Servicio Meteorológico Nacional de Honolulu.

El centro de Nolo debería moverse hacia el oeste después del fin de semana. Sin embargo, las lluvias, el oleaje y los vientos pueden persistir aun cuando el ciclón comience a alejarse, debido a la extensión de sus bandas externas, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes.