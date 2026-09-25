América Latina

Bolivia recibirá en dos semanas el primer desembolso del FMI: Rodrigo Paz negocia más créditos

El presidente boliviano señaló que está en negociaciones para recibir un paquete de financiamiento externo con cuatro organismos por 10 mil millones de dólares

El ministro de Economía Christian Morales durante una presentación en Bolivia. 10 de septiembre de 2026. REUTERS/Claudia Morales
El ministro de Economía Christian Morales durante una presentación en Bolivia. 10 de septiembre de 2026. REUTERS/Claudia Morales
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El ministro de Economía de Bolivia, Christian Morales, informó que el primer desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) está previsto para dentro de dos semanas. Según el funcionario, el monto estimado es de 250 millones de dólares de un total de 1.900 millones que otorgó el organismo para respaldar el programa de reformas económicas y fortalecer las reservas internacionales.

En contacto con medios locales, Morales señaló que los desembolsos serán progresivos y de acuerdo con revisiones trimestrales del cumplimiento de las metas establecidas.

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Morales descartó que el organismo internacional haya puesto condiciones a Bolivia, contrariamente a lo que había afirmado el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, cuando justificó el fin de la subvención al diésel como uno de los requisitos para acceder al fondo.

“No es que se cumplen condiciones, es un seguimiento a las metas que nosotros hemos establecido en la ejecución de nuestra política económica, para evaluar qué nivel de aplicación nosotros tenemos y ver cómo estamos en función de ese plan”, aclaró el ministro.

Entre las principales medidas económicas del Gobierno en los primeros diez meses de gestión están la eliminación de la subvención total del diésel, parcialmente la de la gasolina y la flexibilización del tipo de cambio bajo un esquema de libre mercado.

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La administración de Paz, que inicialmente había previsto un crédito del FMI de 5.000 millones y luego de 2.800, finalmente logró concretar 1.900 millones de dólares para los próximos tres años. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgado por el presidente Paz el 20 de septiembre.

Este crédito es parte de un paquete de fondos internacionales, entre ellos los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF.

Mientras el Gobierno espera el desembolso de este crédito, el presidente Rodrigo Paz informó que se están negociando préstamos adicionales por cerca de 10.000 millones de dólares a través de cuatro organismos multilaterales para apuntalar la reactivación económica del país durante los próximos dos o tres años.

El mandatario realizó el anuncio tras una agenda de varios días en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde mantuvo contactos con representantes de entidades financieras internacionales.

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Rodrigo Paz anunció la negociación de más créditos internacionales en el marco de su visita a Nueva York, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. (AP Photo/Yuki Iwamura)

“Lo importante de la semana (es que) han sido cuatro días arduos de trabajo, (con) sectores empresariales, BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Banco Mundial (BM) (y) todas las instituciones que nos están generando crédito”, afirmó en entrevista con el canal estatal BTV.

El mandatario calificó como “un récord histórico” la acumulación de deuda por los 10.000 millones de dólares que “ahora acabamos de redondear”.

Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado un listado detallado de cuáles son los créditos, por qué monto, para qué proyecto están destinados ni en qué gobierno fueron negociados, porque quedan préstamos pendientes de la gestión anterior que no fueron aprobados.

Estos anuncios se dan en un momento de incertidumbre económica en Bolivia, luego de los ajustes realizados en la política cambiaria y de combustibles para combatir la crisis que enfrenta el país desde hace varios años a raíz de la debacle de la industria de los hidrocarburos.

Entre los principales indicadores de esta situación figuran la escasez de dólares, una inflación del 20% el año pasado, dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible, la disminución de las reservas internacionales y un elevado déficit fiscal.

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