“No está nada fácil”: el Gobierno trabaja contra reloj por las PASO y evalúa más apertura para impulsar nuevos acuerdos

La foto que difundieron desde el oficialismo para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

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En un despacho de la Casa Rosada admiten que Javier Milei deberá prorrogar las sesiones ordinarias para impulsar reformas importantes que tienen trámite legislativo. No es una jugada novedosa. Más bien, ha sido una costumbre de los oficialismos en los años pares: aprovechar lo máximo posible la ventana de posibilidad antes de que la temporada de elecciones nacionales y provinciales se coma cualquier tipo de pretensión negociadora entre oficialismo y oposición.

La cuenta regresiva ya pesa sobre la mesa de operadores políticos del Gobierno. Si se cuenta el período ordinario, tienen algo más de dos meses para conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 y de la Reforma Política, la cual contiene la quita de las PASO del calendario electoral del año próximo. La extensión del calendario legislativo ampliaría esa ventana de oportunidad a tres meses.

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En el Poder Ejecutivo afirman que “no está nada fácil” la posibilidad de aprobar la suspensión de las Primarias en el corto plazo; de hecho, “al día de hoy no hay una fecha estimada para poder tratarlo”, reconocen. No se habla de eliminación porque muchos de los gobernadores y legisladores nacionales que fungen como aliados circunstanciales no están dispuestos a realizar esa modificación. Si bien no era la idea original o la que más le hubiera gustado al Presidente, en el oficialismo son realistas respecto de las adhesiones que pueden llegar a juntar con la composición actual de ambas cámaras del Congreso y afirman que podrán eliminarla luego de la próxima renovación parlamentaria.

El diputado Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete con funcionarios del Gobierno argentino.

En la última reunión de la Mesa Política se habló respecto del estado de la Reforma Política y se reiteró la necesidad de acelerar con el tratamiento. Allí son conscientes de la advertencia que realizó semanas atrás la Cámara Nacional Electoral (CNE), que “sugirió” al Congreso que cualquier tipo de modificación que incida sobre el calendario de elecciones se trate antes del comienzo del 2027.

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Un importante miembro del Poder Ejecutivo recuerda otro aliciente: la expectativa que genera la suspensión de las PASO en los actores económicos. Es algo que preocupa particularmente a Milei, que fue consultado sobre esta misma cuestión por el editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en su última jornada en Nueva York. “Los mercados financieros están mirando este tema muy de cerca”, le recordó al Presidente.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado reanudó sus actividades sobre el proyecto de Reforma Política luego de varias semanas de cuarto intermedio. Lo hizo el 15 de septiembre, pero aún no se han notificado cambios de magnitud en los apoyos que podría recibir el bloque de La Libertad Avanza.

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Allí mismo realizan la siguiente estimación: “El peronismo tiene 25 votos duros y necesita 11 más para bloqueártelo. Nosotros somos 21 senadores y necesitamos 16 más para asegurar todo. La clave es mirar el combo UCR-PRO, que tiene 14 votos. 10 de ellos son radicales, 3 son amarillos y Edith Terenzi, de Chubut. Ahí están todos los que faltan. Si no se destraba ese bloque, no hay manera. Depende de nosotros porque el peronismo no llega a forzarte un voto negativo como sí lo puede hacer en otros temas”.

En ese grupo de senadores hay quienes responden de manera directa a gobernadores, pero hay otros que no tienen una dependencia directa y fueron electos sin corresponder con el poder provincial de turno. Eso complejiza las negociaciones y limita el alcance que puede llegar a tener el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para poder conseguir votos mediante el diálogo con gobernadores. Aquello, en todo caso, es un segmento que deberá asegurarse en el tratamiento del Presupuesto 2027.

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Patricia Bullrich habla durante la votación de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (Foto: Luciano Ingaramo / Comunicación Institucional Senado)

“El Colo” se reunió la semana pasada con seis gobernadores y esta semana habrá concretado cinco encuentros más: los últimos dos serán este viernes por la tarde con el sanjuanino Marcelo Orrego y el mendocino Alfredo Cornejo.

Entre los negociadores oficialistas ven que será clave el viaje a París por el Argentina Week que compartirán la cúpula de la administración libertaria y, hasta ahora, una docena de gobernadores confirmados: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

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Estas conversaciones son una parte que pueden contribuir, pero que no aseguran los votos para la reforma política. La jefa de bloque Patricia Bullrich afirma que aún no están las adhesiones y que aquello también es producto de la expectativa por las alianzas electorales. “Hay gobernadores y bloques que no van a hacer ningún tipo de ayuda si es que ven que La Libertad Avanza no les brinda certidumbre de cómo les van a competir. Menos aún si saben que van a ir fuertes en sus territorios”, espetan desde el bloque violeta en el Senado.

Reunión del PRO con La Libertad Avanza

Por caso, los cabecillas del PRO que se reunieron ayer con sus contrapartes de LLA en la Casa Rosada hicieron trascender que como “la elección está lejos, hablar de acuerdo electoral también está lejos”. Sobre la relación de ambas fuerzas por el caso de la Ciudad de Buenos Aires, marcaron: “Conocemos la valoración de la gente sobre la gestión del PRO en CABA desde 2007. Acá estamos en un ámbito de confianza donde, si hay algo que tiene para aportar LLA a la ciudad, lo puede hacer”.

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En los últimos días surgieron reuniones interesantes. El armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, convocó a varios presidentes provinciales del partido a su despacho. A varios de ellos les habría dado la orden de ordenar la situación de sus distritos y no descartar aperturas circunstanciales. Quienes han conversado en los últimos días con el monje karinista afirman que la idea que rige la estrategia partidaria “es que el espacio se abra y sume gente de varios espacios en las provincias”. “El año que viene vamos a necesitar a todos del centro hacia la derecha. Ese es el desafío que tienen muchos armadores que tal vez son más reticentes: la capacidad de abrir espacios”, marcan.