El Ejército de Ecuador abre una nueva convocatoria para incorporar profesionales a sus filas

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El Ejército de Ecuador abrirá un nuevo proceso de reclutamiento para incorporar profesionales de distintas áreas a sus filas como oficiales y personal de tropa especialistas. La convocatoria, correspondiente al proceso de formación de 2027, incluye perfiles en salud, derecho, administración, finanzas y otras áreas técnicas. Las inscripciones comenzarán el próximo 5 de octubre.

A diferencia del reclutamiento regular dirigido principalmente a bachilleres que buscan iniciar una carrera militar, esta convocatoria está destinada a personas que ya cuentan con formación profesional o tecnológica y que serán incorporadas para ejercer una especialidad dentro de la Fuerza Terrestre.

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El proceso se dividirá entre dos escuelas militares. Quienes aspiren a ingresar como oficiales especialistas deberán postular a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil), en Quito. Los candidatos para tropa especialista lo harán a través de la Escuela de Formación de Soldados del Ejército “Vencedores del Cenepa” (Esforseft), ubicada en Ambato.

Entre los perfiles requeridos para oficiales especialistas constan médicos generales, odontólogos y psicólogos clínicos. También podrán participar abogados y profesionales del área administrativa, entre ellos ingenieros en finanzas, economistas y administradores de empresas.

La convocatoria para tropa especialista comprende un grupo más amplio de carreras vinculadas principalmente con la atención sanitaria y actividades administrativas. El Ejército busca licenciados en enfermería, fisioterapia, laboratorio clínico, nutrición, atención prehospitalaria y radiología o rayos X, además de tecnólogos en emergencias médicas y profesionales de bioquímica clínica y farmacia.

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Imagen del soldados del Ejército ecuatoriano.EFE/ Carlos Durán Araújo

En las áreas administrativas se requieren contadores públicos autorizados con experiencia en contabilidad, presupuesto y tesorería, así como administradores de empresas con formación relacionada con compras públicas. El proceso incluye además plazas para músicos instrumentistas de trompeta, trombón, clarinete, saxofón y barítono o eufonio.

Los postulantes deberán ser ecuatorianos y cumplir los requisitos establecidos para el ingreso a las Fuerzas Armadas. Entre ellos consta un límite máximo de edad de 29 años, 11 meses y 30 días al momento del ingreso a la escuela de formación. En determinados casos, quienes posean un título de cuarto nivel podrán postular hasta los 35 años.

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También deberán acreditar al menos dos años de experiencia laboral desde la expedición y registro de su título. La estatura mínima establecida es de 1,60 metros para hombres y 1,55 metros para mujeres, medida sin calzado. Existen además restricciones para personas que hayan sido separadas previamente del servicio activo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.

El registro se realizará a través de los canales digitales habilitados por el Ejército. Los aspirantes deberán seleccionar la escuela correspondiente a la modalidad en la que desean participar y presentar la documentación exigida en el proceso.

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La convocatoria para tropa especialista comprende un grupo más amplio de carreras vinculadas principalmente con la atención sanitaria y actividades administrativas

La nueva convocatoria se conoce inmediatamente después del cierre de otro proceso de reclutamiento del Ejército. El 24 de septiembre, la institución informó que concluyó la selección iniciada en febrero para las escuelas Esmil, Esforseft y la Escuela de Iwias. En ese concurso se ofertaron inicialmente 2.410 cupos para la formación militar.

Según información difundida esta semana por las Fuerzas Armadas, 2.042 aspirantes ingresaron tras completar las diferentes fases del proceso. Durante 2026, además, la institución ha registrado más de 250 bajas voluntarias entre sus integrantes.

La Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas establece que el reclutamiento debe responder a las necesidades institucionales y a las vacantes disponibles. En el caso de los especialistas, la legislación permite incorporar profesionales civiles que, después de cumplir la formación militar correspondiente, pasan a desempeñar funciones relacionadas con su carrera dentro de la institución.

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Con la apertura de las inscripciones el 5 de octubre, el Ejército iniciará así un segundo proceso de incorporación, esta vez concentrado en captar personal con conocimientos profesionales y técnicos para cubrir necesidades específicas de la Fuerza Terrestre.