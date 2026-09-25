Fallas en el iPhone 18 Pro: Apple prepara una actualización urgente para corregir los reinicios inesperados

iPhone 18 Pro y Pro Max recibirán una actualización de Apple para arreglar los bugs asociados al Face ID. REUTERS/Tingshu Wang

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Los propietarios de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max que han experimentado bloqueos y reinicios inesperados al utilizar Face ID tendrán que esperar pocos días para recibir una solución. Apple ha confirmado que la próxima semana lanzará una actualización de software para corregir el problema, según un reporte de 9to5Mac.

El fallo comenzó a generar reportes entre usuarios de los nuevos teléfonos de Apple, quienes señalaron que los dispositivos podían quedarse congelados después de un intento fallido de desbloqueo mediante reconocimiento facial. Después del bloqueo, el iPhone se reiniciaba automáticamente unos segundos más tarde.

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Aunque inicialmente surgieron dudas sobre si el inconveniente podía estar relacionado con el nuevo hardware de Face ID, todo apunta a que el origen está en iOS 27. Esto significa que los propietarios afectados no tendrían que reemplazar sus dispositivos ni acudir a un servicio técnico para solucionar el problema.

Algunos iPhone 18 Pro presentan problemas con el Face ID que puede provocar que el sistema se bloquee. (Apple composición)

Face ID podía provocar el bloqueo del iPhone

Los reportes indican que el problema aparecía después de un intento fallido de autenticación mediante Face ID. Algunas situaciones, como cubrir parte del rostro o dificultar demasiado su reconocimiento, podían terminar provocando el cuelgue del sistema.

El comportamiento resultaba especialmente molesto porque el teléfono dejaba de responder y posteriormente iniciaba un reinicio forzado. Hasta ahora, no se ha establecido que el problema afecte de la misma manera a todas las unidades de los iPhone 18 Pro y Pro Max.

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Apple no ha indicado que exista un procedimiento específico para evitar los bloqueos mientras llega la actualización. Por ello, la principal recomendación para los usuarios afectados es mantener el sistema actualizado y esperar la llegada del parche.

El problema del Face ID en el iPhone 18 Pro se encontraría relacionado con el iOS 27. REUTERS/Jeenah Moon

El nuevo Face ID había generado dudas sobre el origen del problema

La preocupación inicial tenía sentido debido a uno de los principales cambios introducidos en el diseño de los nuevos iPhone 18 Pro.

Apple ha reubicado el sensor infrarrojo utilizado por Face ID en la zona superior izquierda de la pantalla, debajo del panel. Este cambio permite reducir considerablemente el espacio ocupado por los componentes del sistema de reconocimiento facial y, como consecuencia, utilizar una Dynamic Island más pequeña que en generaciones anteriores.

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Por esa razón, cuando comenzaron a aparecer los primeros reportes de bloqueos relacionados con Face ID, surgió la posibilidad de que el problema estuviera relacionado con alguno de estos nuevos componentes.

El nuevo Face ID se encuentra debajo de la pantalla del iPhone 18 Pro. (Apple)

La confirmación de Apple apunta, sin embargo, hacia otra dirección. El inconveniente estaría provocado por el software que controla el funcionamiento del teléfono y no por un desperfecto físico en el sistema de reconocimiento facial.

Una actualización será suficiente para corregir los reinicios

De acuerdo con el reporte, el parche llegará a comienzos de la próxima semana. La actualización debería solucionar el comportamiento que provoca que el iPhone se congele después de determinados intentos fallidos de Face ID.

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La naturaleza del problema supone una diferencia importante para los propietarios de estos teléfonos. Si se hubiera tratado de un defecto de hardware, la solución podría haber requerido una reparación o incluso el reemplazo del dispositivo. Al tratarse de un fallo de software, la corrección podrá distribuirse mediante una actualización de iOS.

Una actualización solucionaría los problemas que presenta el Face ID del iPhone 18 Pro. (Captura Apple)

Por ahora, Apple no ha detallado públicamente todos los cambios incluidos en el parche ni ha explicado qué circunstancias exactas desencadenan el fallo. Tampoco se conoce si la actualización llegará exclusivamente a los iPhone 18 Pro y Pro Max o si incluirá otras correcciones para dispositivos compatibles con iOS 27.

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En cualquier caso, los usuarios que hayan experimentado estos cuelgues podrán comprobar si el problema desaparece una vez instalada la nueva versión del sistema operativo. La actualización debería llegar en los próximos días.