Guatemala: Dos presuntos motoladrones resultan heridos tras enfrentarse a tiros con agentes en la zona 12 capitalina

Una persona permanece detenida en la plataforma de una camioneta tras la localización de un arma corta de fuego y una motocicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dos presuntos motoladrones resultaron heridos tras intercambiar disparos con agentes de la Policía Nacional Civil en la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, mientras que en Escuintla dos policías fueron atropellados durante la persecución de un grupo vinculado con el robo de una motocicleta.

El primer ataque ocurrió la mañana del viernes 25 de septiembre en la 18 avenida y 8a. calle de La Reformita. Dos hombres que viajaban en motocicleta dispararon contra los ocupantes de un automóvil que circulaba por el sector, en un hecho investigado como un posible intento de asalto.

PUBLICIDAD

Dos personas con impactos de bala fueron atendidas por Bomberos Municipales y trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt. Los socorristas también auxiliaron a otras tres personas que sufrieron crisis nerviosa en el lugar.

Dos presuntos motoladrones resultaron heridos tras un enfrentamiento armado con la Policía Nacional Civil en la zona 12 de Guatemala. (PNCdeGuatemala)

Un arma y una motocicleta con denuncias de robo

Agentes de la Comisaría 14 llegaron tras recibir el reporte del ataque contra el vehículo. Los sospechosos dispararon nuevamente, esta vez contra los policías, quienes respondieron al fuego y lograron reducirlos, explicó el subcomisario Alex Mox, de la Policía Nacional Civil.

Durante el operativo fue incautada un arma de fuego cuyo calibre no fue precisado y que tenía reporte de robo. También quedó decomisada la motocicleta utilizada por los hombres, la cual contaba con una denuncia por robo.

PUBLICIDAD

Un video difundido en redes sociales registró la captura de los dos sospechosos y la posterior agresión de varias personas que estaban en el sitio. Entre los presentes había conductores que los golpearon y patearon antes de que quedaran bajo custodia policial.

Las autoridades no habían confirmado la identidad de los capturados ni informado si tenían antecedentes penales. Ambos fueron llevados a un centro asistencial y deberán comparecer ante un juez cuando reciban el alta médica, mientras continúan las diligencias para determinar el móvil del ataque y establecer si tienen relación con otros delitos.

La Policía Municipal de Tránsito informó el cierre de un carril de la 5a. calle del sector durante las diligencias. La restricción se aplicó como parte del operativo posterior al enfrentamiento.

PUBLICIDAD

Dos presuntos motoladrones resultaron heridos tras un enfrentamiento armado con la Policía Nacional Civil en la zona 12 de Guatemala. (PNCdeGuatemala)

Dos agentes atropellados en la ruta CA-2 Occidente

A 92 kilómetros de esa escena, dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron embestidos en un control instalado sobre la ruta CA-2 Occidente, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. El hecho involucró a tres hombres señalados por el robo previo de una motocicleta en La Democracia.

El robo investigado ocurrió en el kilómetro 82 de la misma carretera. Los sospechosos se movilizaban con una motocicleta robada y un automóvil que, según las autoridades, era utilizado como apoyo para vigilar sus desplazamientos.

Uno de los capturados fue identificado como Mynor “N”, de 23 años, conocido como “Canche”. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el detenido presuntamente custodiaba a los otros dos implicados desde el automóvil.

PUBLICIDAD

Cuando los agentes les ordenaron detenerse, los tres hombres intentaron escapar. En esa maniobra atropellaron a los dos policías que participaban en el registro y continuaron la fuga en la motocicleta reportada como robada.

El automóvil quedó abandonado y fue decomisado en el punto del operativo. El vehículo tenía placas P530FSH, mientras que los dos sospechosos que viajaban en la motocicleta lograron escapar.

Los policías heridos fueron trasladados a un centro asistencial y permanecieron bajo observación médica. La institución informó que ambos se encontraban estables tras recibir atención.

El detenido fue puesto a disposición de un juzgado. La Policía Nacional Civil mantiene la búsqueda de los dos prófugos y procura esclarecer su participación en el robo de la motocicleta y en el atropello de los agentes.

PUBLICIDAD