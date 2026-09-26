EA Sports FC 27: estos son los mejores jugadores de Europa y sus estadísticas en el videojuego

FC 27 ya está disponible y las figuras europeas cuentan con grandes estadísticas. (EA)

Guardar

EA Sports FC 27 reúne en su base de datos a algunas de las principales figuras del fútbol europeo, con valoraciones que alcanzan los 91 puntos en el caso de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Alexia Putellas. La lista también incluye a jóvenes como Lamine Yamal, además de futbolistas consolidados como Rodri, Harry Kane, Jude Bellingham, Aitana Bonmatí y Pedri.

Las estadísticas de FC 27 se dividen en seis atributos principales: ritmo, tiro, pase, regate, defensa y físico. La valoración general resume el rendimiento del jugador dentro del videojuego, mientras que estos indicadores permiten conocer cuáles son sus principales características.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal y las figuras españolas

Lamine Yamal aparece con una valoración general de 90 puntos como extremo derecho del FC Barcelona. El español tiene 86 de ritmo, 84 de tiro, 87 de pase, 93 de regate, 38 de defensa y 61 de físico. Su regate es uno de los atributos más altos entre los jugadores de la lista.

Lamine Yamal es uno de los futbolistas más jóvenes en destacar en FC 27. (EA)

Rodri, también vinculado al Manchester City en la base de datos de FC 27, tiene 90 de valoración como mediocentro defensivo. Sus números son 62 de ritmo, 78 de tiro, 86 de pase, 81 de regate, 85 de defensa y 81 de físico. Su perfil está orientado principalmente a la recuperación y distribución del balón.

PUBLICIDAD

Pedri, del FC Barcelona, también alcanza los 90 puntos. El mediocentro cuenta con 76 de ritmo, 75 de tiro, 89 de pase, 91 de regate, 77 de defensa y 75 de físico. Su capacidad para pasar y conducir el balón está entre sus principales atributos.

En el fútbol femenino, Alexia Putellas, del FC Barcelona, tiene una valoración de 91. Sus estadísticas son 80 de ritmo, 90 de tiro, 91 de pase, 92 de regate, 72 de defensa y 75 de físico.

Alexia Putellas juega en el London City Lionesses. (EA)

Aitana Bonmatí, también del Barcelona, aparece con 90 de valoración general. La mediocentro tiene 80 de ritmo, 85 de tiro, 86 de pase, 88 de regate, 75 de defensa y 72 de físico.

PUBLICIDAD

Mbappé y Haaland lideran las valoraciones

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, tiene 91 de valoración general. Sus estadísticas son 96 de ritmo, 91 de tiro, 80 de pase, 92 de regate, 29 de defensa y 76 de físico. El francés alcanza además 96 puntos en ritmo, una de las cifras más destacadas de todo FC 27.

Erling Haaland, delantero del Manchester City, también cuenta con 91 de valoración. Tiene 87 de ritmo, 92 de tiro, 71 de pase, 80 de regate, 47 de defensa y 89 de físico. Su combinación de definición y fortaleza física marca su perfil dentro del videojuego.

El experimentado Harry Kane actualmente juega en el Bayern de Munich. (EA)

Bellingham y Kane completan la lista

Jude Bellingham, mediocentro ofensivo del Real Madrid, aparece con 90 de valoración. Sus números son 79 de ritmo, 86 de tiro, 83 de pase, 88 de regate, 79 de defensa y 85 de físico.

PUBLICIDAD

Por su parte, Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, también tiene 90 puntos. Cuenta con 62 de ritmo, 94 de tiro, 83 de pase, 82 de regate, 49 de defensa y 83 de físico. Su 94 en tiro es el atributo de definición más alto entre los jugadores incluidos en esta selección.

Erling Haaland es jugador del Manchester City de Inglaterra. (EA)

En conjunto, las valoraciones muestran una generación europea con perfiles muy diferentes: delanteros especializados en velocidad o definición, mediocampistas con altos registros de pase y regate y futbolistas capaces de aportar en varias áreas del campo. EA señala que sus valoraciones se construyen a partir de datos de partidos reales y experiencia futbolística, y que FC 27 incluye a más de 21.000 futbolistas.

PUBLICIDAD