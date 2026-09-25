Tini Stoessel compartió las postales de su show en Ecuador: la romántica foto con Rodrigo de Paul

Tini Stoessel compartió las fotos de sus conciertos en Ecuador (Instagram)

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Tini Stoessel atraviesa un momento personal complejo: está distanciada de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, en medio de un conflicto que tiene raíces laborales. Según trascendió, la cantante decidió apartar a su padre de la conducción de su carrera tras 15 años de trabajo conjunto, y el contacto entre ellos es prácticamente nulo. Con ese telón de fondo, Tini sigue adelante con su gira FUTTTURA y compartió en sus redes las fotos de sus shows en Guayaquil y Quito, dos de las paradas más recientes de su recorrido por Ecuador.

“Guayaquil y Quito GRACIAS nos hicieron muy felices lxs amo muchoooooooooo”, escribió la artista junto a las imágenes. A lo largo de esas presentaciones, distintos registros fotográficos capturaron tanto los momentos sobre el escenario como instantes previos, en los que un equipo de estilismo trabajó en su imagen antes de cada salida.

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El repertorio visual arranca con la cantante recortada a contraluz sobre un fondo negro, con el cabello rubio y ondulado cayendo sobre una prenda de textura de plumas en tono púrpura, mientras un destello de luz atraviesa la parte inferior del cuadro. Minutos después, en plena coreografía, aparece con la melena suspendida en el aire por el impulso de un giro, vestida con un top de lentejuelas plateadas, un cinturón de cadenas doradas y medias de red con estampado de telaraña, rodeada por un grupo de bailarines sobre una estructura de andamiaje metálico.

Por primera vez, la cantante usó un look en honor a su último disco

Tini durante el set de "Un mechón de Pelo", álbum en el que habla de salud mental

A pesar de no hablar de manera directa acerca de los problemas familiares, show a show abre su corazón en el escenario

En Ecuador, Tini le puso fin a la primera parte de este tour y tiene unas semanas de descanso

Entre bambalinas, un registro con estética de fotografía instantánea la muestra tomada de la mano con Rodrigo de Paul, en un espacio de fondo oscuro. Ella viste un top negro tipo arnés con tatuajes visibles en los brazos; De Paul lleva gorra hacia atrás, remera negra y un collar dorado, con un papel blanco sostenido en la mano derecha. El futbolista dejó su marca en la publicación con un comentario que no pasó inadvertido: “Amor de mi vida”. Ya de vuelta en el escenario, Stoessel aparece sentada sobre los escalones de una estructura metálica, con la cabeza inclinada hacia atrás durante el canto, vestida con una chaqueta de plumas blancas, top rosa y negro, medias de red y botas fucsia con cordones, mientras dos bailarines se ubican en el nivel superior bajo una luz roja intensa.

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La noche también incluyó un dueto en blanco y negro junto a Jorge Blanco: ambos cantan con micrófonos de mano, ella con una falda de tul superpuesta y botas con detalles de encaje, sonriente y con los ojos cerrados; él, con el brazo derecho extendido hacia arriba en un saludo al público, viste una musculosa larga oscura. Antes de esa escena, en un ambiente de camarín, una mano ajena peina un mechón de su cabello mientras el maquillaje muestra sombra plateada, delineado marcado y labial en tono rosado oscuro.

En otro pasaje del show, posa de perfil con una prenda negra de encaje plateado en el escote, con tatuajes y purpurina visibles sobre la piel, en un espacio interior de paredes claras. Sobre el escenario, rodeada por bailarines con pelucas rubias y trajes plateados satinados, canta frente a un micrófono con flecos negros y detalles metálicos, en medio de humo escénico y pequeños puntos de luz dispersos en lo alto. En otro momento aparece sentada, con un top blanco y una falda amplia de tul, apoyando el brazo tatuado sobre la rodilla mientras canta bajo un foco frontal que la aísla de un fondo completamente oscuro.

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"Amor de mi vida", le respondio Rodrigo en la publicación

La cantante mostro fotos del back de los conciertos

Jorge Blanco, su compañero de elenco en Violetta, se sumó a la gira de FUTTTURA

Medias de red rosa, mini short blanco y micro top negro fueron los elegidos por la cantante

Tini junto a Maxi Espíndola, su gran amigo y compañero de trabajo (Instagram)

Ya en registro de blanco y negro, con una chaqueta de cuero adornada con cadenas y flecos de cabello rubio, y medias de estampado geométrico, canta frente a una estructura de paneles reflectantes propia del escenario. En otra función de la gira, con un cambio de vestuario, vuelve a aparecer en blanco y negro, esta vez de perfil y en pleno giro, con un top de cuero y hebillas metálicas, un micrófono con incrustaciones brillantes en la mano y el brazo cubierto de tatuajes, mientras la melena se agita en el aire.

Los registros de backstage también documentan el proceso previo a la salida a escena: en uno de ellos, dos personas trabajan sobre su imagen —una le retoca el maquillaje de los labios con un pincel, otra le sostiene el cabello— mientras ella sostiene un vaso con sorbete apoyado sobre el antebrazo, vestida con una chaqueta de bordado claro. En un primer plano de perfil posterior, con el cabello castaño liso y mechones claros, se distingue una sombra de ojos en tonos violetas y un labial rosado oscuro.

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Uno de los instantes de mayor intensidad lumínica se registra en una fotografía nocturna en blanco y negro: la cantante aparece inclinada hacia adelante sobre el escenario, con el micrófono junto a la boca y una multitud extensa detrás que sostiene luces encendidas, formando un manto de puntos brillantes hasta el borde del encuadre. La velada cierra con otro dueto, esta vez junto a Maxi Espíndola: ambos cantan bajo una luz roja, ella con un top rosa, una manga de cuero negro y botas fucsia, y él con un chaleco de cuero marrón, pantalón del mismo material y un collar largo, mientras una pantalla con imágenes proyectadas y una hilera de reflectores encendidos completan el fondo del escenario.