Teleshow

Tini Stoessel compartió las postales de su show en Ecuador: la romántica foto con Rodrigo de Paul

La cantante hizo dos conciertos en el país sudamericano y subió en sus redes sociales las fotos. El apoyo del futbolista del Inter Miami

Fotografía en blanco y negro de Tini Stoessel sobre un escenario con el cabello al aire y un micrófono en la mano
Tini Stoessel compartió las fotos de sus conciertos en Ecuador (Instagram)
Guardar

Tini Stoessel atraviesa un momento personal complejo: está distanciada de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, en medio de un conflicto que tiene raíces laborales. Según trascendió, la cantante decidió apartar a su padre de la conducción de su carrera tras 15 años de trabajo conjunto, y el contacto entre ellos es prácticamente nulo. Con ese telón de fondo, Tini sigue adelante con su gira FUTTTURA y compartió en sus redes las fotos de sus shows en Guayaquil y Quito, dos de las paradas más recientes de su recorrido por Ecuador.

Guayaquil y Quito GRACIAS nos hicieron muy felices lxs amo muchoooooooooo”, escribió la artista junto a las imágenes. A lo largo de esas presentaciones, distintos registros fotográficos capturaron tanto los momentos sobre el escenario como instantes previos, en los que un equipo de estilismo trabajó en su imagen antes de cada salida.

PUBLICIDAD

El repertorio visual arranca con la cantante recortada a contraluz sobre un fondo negro, con el cabello rubio y ondulado cayendo sobre una prenda de textura de plumas en tono púrpura, mientras un destello de luz atraviesa la parte inferior del cuadro. Minutos después, en plena coreografía, aparece con la melena suspendida en el aire por el impulso de un giro, vestida con un top de lentejuelas plateadas, un cinturón de cadenas doradas y medias de red con estampado de telaraña, rodeada por un grupo de bailarines sobre una estructura de andamiaje metálico.

Fotografía en blanco y negro de Tini Stoessel con un micrófono en la mano sobre un escenario iluminado
Por primera vez, la cantante usó un look en honor a su último disco
Tini Stoessel con vestimenta blanca y falda de encaje sostiene un micrófono con la mano derecha frente a un fondo oscuro
Tini durante el set de "Un mechón de Pelo", álbum en el que habla de salud mental
Tini Stoessel canta con micrófono en un escenario rodeada por bailarines vestidas con trajes plateados, pelucas rubias y anteojos de sol
A pesar de no hablar de manera directa acerca de los problemas familiares, show a show abre su corazón en el escenario
Tini Stoessel posa de perfil con un top negro de tiras, maquillaje marcado y tatuajes visibles en los brazos
En Ecuador, Tini le puso fin a la primera parte de este tour y tiene unas semanas de descanso

Entre bambalinas, un registro con estética de fotografía instantánea la muestra tomada de la mano con Rodrigo de Paul, en un espacio de fondo oscuro. Ella viste un top negro tipo arnés con tatuajes visibles en los brazos; De Paul lleva gorra hacia atrás, remera negra y un collar dorado, con un papel blanco sostenido en la mano derecha. El futbolista dejó su marca en la publicación con un comentario que no pasó inadvertido: “Amor de mi vida”. Ya de vuelta en el escenario, Stoessel aparece sentada sobre los escalones de una estructura metálica, con la cabeza inclinada hacia atrás durante el canto, vestida con una chaqueta de plumas blancas, top rosa y negro, medias de red y botas fucsia con cordones, mientras dos bailarines se ubican en el nivel superior bajo una luz roja intensa.

PUBLICIDAD

La noche también incluyó un dueto en blanco y negro junto a Jorge Blanco: ambos cantan con micrófonos de mano, ella con una falda de tul superpuesta y botas con detalles de encaje, sonriente y con los ojos cerrados; él, con el brazo derecho extendido hacia arriba en un saludo al público, viste una musculosa larga oscura. Antes de esa escena, en un ambiente de camarín, una mano ajena peina un mechón de su cabello mientras el maquillaje muestra sombra plateada, delineado marcado y labial en tono rosado oscuro.

En otro pasaje del show, posa de perfil con una prenda negra de encaje plateado en el escote, con tatuajes y purpurina visibles sobre la piel, en un espacio interior de paredes claras. Sobre el escenario, rodeada por bailarines con pelucas rubias y trajes plateados satinados, canta frente a un micrófono con flecos negros y detalles metálicos, en medio de humo escénico y pequeños puntos de luz dispersos en lo alto. En otro momento aparece sentada, con un top blanco y una falda amplia de tul, apoyando el brazo tatuado sobre la rodilla mientras canta bajo un foco frontal que la aísla de un fondo completamente oscuro.

Fotografía en formato polaroid de Tini Stoessel con atuendo negro que sostiene la mano de un hombre en un espacio oscuro
"Amor de mi vida", le respondio Rodrigo en la publicación
Rostro de Tini Stoessel con maquillaje de ojos y labios mientras una mano acomoda su cabello
La cantante mostro fotos del back de los conciertos
Tini Stoessel canta con un micrófono en la mano junto a un hombre que sostiene un micrófono y levanta el brazo en un escenario
Jorge Blanco, su compañero de elenco en Violetta, se sumó a la gira de FUTTTURA
Tini Stoessel, vestida con botas rosadas y chaqueta negra, está sentada en una escalera metálica de un escenario con iluminación roja
Medias de red rosa, mini short blanco y micro top negro fueron los elegidos por la cantante
Tini Stoessel y un hombre cantan con micrófonos en un escenario con luces rojas frente al público
Tini junto a Maxi Espíndola, su gran amigo y compañero de trabajo (Instagram)

Ya en registro de blanco y negro, con una chaqueta de cuero adornada con cadenas y flecos de cabello rubio, y medias de estampado geométrico, canta frente a una estructura de paneles reflectantes propia del escenario. En otra función de la gira, con un cambio de vestuario, vuelve a aparecer en blanco y negro, esta vez de perfil y en pleno giro, con un top de cuero y hebillas metálicas, un micrófono con incrustaciones brillantes en la mano y el brazo cubierto de tatuajes, mientras la melena se agita en el aire.

Los registros de backstage también documentan el proceso previo a la salida a escena: en uno de ellos, dos personas trabajan sobre su imagen —una le retoca el maquillaje de los labios con un pincel, otra le sostiene el cabello— mientras ella sostiene un vaso con sorbete apoyado sobre el antebrazo, vestida con una chaqueta de bordado claro. En un primer plano de perfil posterior, con el cabello castaño liso y mechones claros, se distingue una sombra de ojos en tonos violetas y un labial rosado oscuro.

Uno de los instantes de mayor intensidad lumínica se registra en una fotografía nocturna en blanco y negro: la cantante aparece inclinada hacia adelante sobre el escenario, con el micrófono junto a la boca y una multitud extensa detrás que sostiene luces encendidas, formando un manto de puntos brillantes hasta el borde del encuadre. La velada cierra con otro dueto, esta vez junto a Maxi Espíndola: ambos cantan bajo una luz roja, ella con un top rosa, una manga de cuero negro y botas fucsia, y él con un chaleco de cuero marrón, pantalón del mismo material y un collar largo, mientras una pantalla con imágenes proyectadas y una hilera de reflectores encendidos completan el fondo del escenario.

Temas Relacionados

Tini StoesselRodrigo De PaulFUTTTURAAlejandro SteosselMariana Muzlera

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El duro descargo de Valentina Tellado tras la eliminación de su hermana en Popstars: “Inventen otra cosa”

La joven objetó las razones que dejaron afuera a Máxima luego de su interpretación de una canción de Natalia Oreiro

El duro descargo de Valentina Tellado tras la eliminación de su hermana en Popstars: “Inventen otra cosa”

El llamativo mensaje de La Joaqui tras el descargo de Luck Ra: “No digas mentiras sobre mi, y no diré verdades sobre ti”

La cantante compartió un video en TikTok con una canción cuya letra fue interpretada por sus seguidores como una indirecta para su expareja, luego de que él hablara de su vínculo con Tiago PZK

El llamativo mensaje de La Joaqui tras el descargo de Luck Ra: “No digas mentiras sobre mi, y no diré verdades sobre ti”

Abel Pintos habló sobre el fuerte rumor de su actuación para el Papa León XIV: “Me alegra la consideración”

Desde el entorno del músico confirmaron a Teleshow que la posibilidad está en marcha, aunque señalaron que la organización aún debe definir aspectos de la actividad

Abel Pintos habló sobre el fuerte rumor de su actuación para el Papa León XIV: “Me alegra la consideración”

El emotivo mensaje de Donato de Santis a Maru Botana a días del inicio de MasterChef: “Cuidame mucho a Damián y a Germán”

El italiano tomó la decisión de no ser parte de la nueva edición del programa de cocina y le dedicó unas conmovedoras palabras a la pastelera que ocupará su lugar

El emotivo mensaje de Donato de Santis a Maru Botana a días del inicio de MasterChef: “Cuidame mucho a Damián y a Germán”

Graciela Alfano bostezó al ver el tráiler de la película de Wanda Nara y la fulminó: "Tomá una clase, por Dios te pido"

La actriz cuestionó la preparación actoral de la empresaria, incluyó en la critica a Susana Giménez y aseguró que sus proyectos responden a "conexiones" y no al talento

Graciela Alfano bostezó al ver el tráiler de la película de Wanda Nara y la fulminó: "Tomá una clase, por Dios te pido"

AMÉRICA

Honduras: Rescatan a tres menores en operativo contra el Cártel del Diablo e investigan posibles abusos

Honduras: Rescatan a tres menores en operativo contra el Cártel del Diablo e investigan posibles abusos

“Iba para una empresa, pero lo mandaron al ejército”: la trampa que arrastró a dos hondureños a la guerra en Rusia

El policía cubano que perdió su trabajo por creer en Dios: tres décadas de persecución, multas y una familia vigilada

Nicaragua suma 68 detenidos por motivos políticos, según la Asociación Memoria y Justicia

Cómo surgieron los nombres de santos en las ciudades de Argentina

MALDITOS NERDS

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

James Wan regresa a ‘Saw’ con Mike P. Nelson al frente de la nueva película

‘The Division 2′ abre Central Park con un DLC de terror y una amenaza desconocida

Focus Entertainment revela el año 3 de ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

RideonJapan anuncia ‘Mercenaries Grace’ para PlayStation 5, Switch y PC en noviembre

Johnny Depp enfrenta crimen sobrenatural en el tráiler de ‘Sed de sangre’

DEPORTES

El director deportivo del Barcelona reveló el detrás de escena del interés por Lautaro Martínez: “Dejamos de insistir”

El director deportivo del Barcelona reveló el detrás de escena del interés por Lautaro Martínez: “Dejamos de insistir”

River Plate y Boca Juniors igualaron 2-2 en un apasionante Superclásico de Reserva: el blooper del arquero “millonario”

Claudio Tapia y Lionel Scaloni se reunieron por la renovación del contrato: el mensaje de la AFA

Florencia Andersen analizó la tensión entre Colapinto y Gasly en Alpine: “La pica es verdadera”

Cabo Verde volvió a jugar tras su histórica participación en el Mundial 2026: el grosero error que cometió Vozinha