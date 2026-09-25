Mara Pegoraro: “Crecen las actividades que no generan empleo y las que generan empleo no crecen”

La politóloga Mara Pegoraro sostuvo que la reconversión laboral plantea dificultades por factores etarios, territoriales y de formación

Guardar

El crecimiento de la actividad económica no siempre se traduce en una mayor cantidad de puestos de trabajo. Un estudio del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas detectó que ocho de los 10 sectores que más se expandieron acumularon, al mismo tiempo, caídas en el empleo.

Mara Pegoraro, politóloga y profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, analizó los datos durante una entrevista en Infobae al Regreso y puso el foco en uno de los principales desafíos que plantea la transformación de la estructura productiva: qué sucede con los trabajadores que pierden sus puestos mientras otras ramas de la economía crecen.

PUBLICIDAD

“Crecen las actividades que no generan empleo y las actividades que generan empleo no crecen”, sintetizó Pegoraro al describir el resultado del relevamiento. Para la especialista, el fenómeno muestra que el crecimiento de determinados sectores no alcanza, por sí solo, para absorber a quienes quedan desplazados de otras actividades.

La brecha entre actividad y puestos de trabajo

Uno de los ejemplos mencionados durante la entrevista fue el de la industria, que acumula una pérdida cercana a 80 mil puestos de trabajo desde diciembre de 2023. El contraste aparece al observar algunas de las actividades que actualmente presentan mejores perspectivas de expansión.

Pegoraro señaló que el agro sumó apenas 1.700 puestos de trabajo desde la recuperación económica, mientras que minería y petróleo acumularon una pérdida de 3.500 empleos en los últimos dos años.

PUBLICIDAD

Un estudio del Centro RA detectó que ocho de los diez sectores con mayor expansión registraron pérdidas de empleo (Infobae en Vivo)

La diferencia entre crecimiento sectorial y generación de puestos también modifica las condiciones de una eventual transición laboral. Para la politóloga, no alcanza con que existan nuevas oportunidades: quienes pierden sus empleos deben contar con las herramientas necesarias para acceder a ellas.

“Es muy difícil la reconversión laboral o, por lo menos, no es tan lineal como el Gobierno la plantea o tan mágica”, sostuvo.

Según explicó, el proceso está atravesado por diferencias territoriales, etarias y de formación. Un trabajador que queda fuera de una fábrica no necesariamente puede incorporarse de manera inmediata a una actividad como la minería o el petróleo, aunque esos sectores tengan una demanda creciente.

PUBLICIDAD

El desfasaje territorial

La ubicación de los nuevos puestos constituye otro de los obstáculos. Durante la entrevista se planteó el caso de trabajadores que pierden sus empleos en el Área Metropolitana de Buenos Aires mientras las oportunidades vinculadas con nuevas actividades productivas aparecen en provincias como Neuquén, Salta, Catamarca o San Juan.

Para Pegoraro, ese desfasaje implica que la reconversión no puede pensarse únicamente como un cambio de ocupación. También puede requerir un traslado de residencia, capacitación y adaptación a nuevas condiciones laborales.

El sector agropecuario sumó 1.700 empleos durante la recuperación económica, mientras que la minería y el petróleo perdieron 3.500 puestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si el Estado tuviera una decisión de reconversión de la masa laboral y generase las instancias de formación para que la gente pudiera tomar la decisión de trasladarse a las provincias donde está el desarrollo de estas actividades”, planteó.

PUBLICIDAD

La especialista también señaló que una eventual migración interna requiere infraestructura suficiente para recibir a quienes se trasladan. Vivienda, educación, servicios y planificación urbana aparecen así como parte del mismo problema.

“El problema no es que la gente se mueva de la ciudad de Buenos Aires a Neuquén, a Salta o a Catamarca o a San Juan. Es cuáles son las condiciones en las que esas ciudades reciben esa migración interna”, afirmó.

Capacitación para las nuevas oportunidades

La formación aparece como otro de los factores centrales de la transición. Pegoraro sostuvo que quienes pierden sus empleos en actividades tradicionales necesitan adquirir conocimientos específicos para poder incorporarse a los sectores que presentan nuevas oportunidades.

PUBLICIDAD

La politóloga destacó, en ese sentido, la infraestructura universitaria existente en distintas regiones del país. “La Argentina tiene, de norte a sur y de este a oeste, una infraestructura de educación superior universitaria enorme, profundísima y riquísima en profesionales, carreras ancladas para el desarrollo territorial”, señaló.

La politóloga Mara Pegoraro sostuvo que la reconversión laboral plantea dificultades por factores etarios, territoriales y de formación (Infobae en Vivo)

La propuesta, explicó, no necesariamente consiste en trasladar grandes cantidades de población hacia los nuevos polos productivos, sino también en generar profesionales en las zonas donde se espera una mayor demanda.

“No necesariamente que se trasladen cuatro millones de personas, sino que se empiece a generar profesionales en las áreas y en los sectores que vos necesitás”, planteó.

PUBLICIDAD

El planteo apunta a una dificultad concreta del proceso de transformación productiva: los trabajadores que pierden sus puestos y las actividades que generan nuevas oportunidades no siempre coinciden en términos de ubicación, capacitación o características laborales.

Por eso, Pegoraro cuestionó la idea de que el crecimiento pueda trasladarse automáticamente hacia quienes quedaron desplazados. “Podés tener un país que puede tener un PBI de rico con una sociedad absolutamente pobre”, advirtió al referirse a la distancia que puede existir entre los indicadores macroeconómicos y las condiciones sociales.

El informe del Centro RA plantea así una de las principales tensiones del actual escenario: los sectores que más se expanden no necesariamente son los que más trabajadores incorporan. La discusión sobre el crecimiento queda, de este modo, vinculada a otra pregunta: cómo lograr que las nuevas oportunidades productivas sean accesibles para quienes pierden sus empleos en las actividades que retroceden.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.