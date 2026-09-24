Honduras

Niño de 13 años recibe el alta tras una grave mordedura de perro que requirió cirugía reconstructiva en Honduras

El menor permaneció una semana hospitalizado y fue sometido a una intervención en la que participaron especialistas de urología pediátrica y cirugía plástica para reparar las lesiones provocadas por el animal.

Un niño de 13 años fue dado de alta tras permanecer una semana hospitalizado por una grave mordedura de perro. (Foto: Cortesía Diario Tiempo)
Un niño de 13 años fue dado de alta tras permanecer una semana hospitalizado por una grave mordedura de perro. (Foto: Cortesía Diario Tiempo)
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Un niño de 13 años fue dado de alta este miércoles 23 de septiembre después de permanecer durante una semana bajo atención médica en Honduras, tras sufrir una grave mordedura de perro que le provocó lesiones severas y requirió una cirugía reconstructiva.

El menor fue ingresado al Hospital Materno Infantil, donde recibió atención especializada debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por el ataque. Según informó el centro asistencial, el procedimiento quirúrgico permitió reparar las áreas afectadas.

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En la intervención participaron especialistas de los servicios de urología pediátrica y cirugía plástica, quienes trabajaron en la reconstrucción de los tejidos afectados por la mordedura.

El hospital informó que la cirugía fue exitosa y que, de acuerdo con la evolución registrada durante su recuperación, se espera que el menor pueda conservar su función fisiológica y reproductiva.

El niño estaba jugando cuando ocurrió el ataque

De acuerdo con el relato proporcionado por su padre, el menor se encontraba jugando con otros niños cuando fue atacado por el perro.

El menor recibió vacuna contra la rabia, antibióticos y otros cuidados médicos durante su hospitalización. (Foto: Imagen generada con IA)
El menor recibió vacuna contra la rabia, antibióticos y otros cuidados médicos durante su hospitalización. (Foto: Imagen generada con IA)

“Mi hijo es un cipote tranquilo, estaba jugando con otros niños. Estamos muy agradecidos con el hospital”, relató el padre del menor después de conocer la evolución favorable de su hijo.

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El ataque provocó lesiones que requirieron una intervención especializada y varios días de vigilancia médica antes de que los especialistas determinaran que el niño podía continuar su recuperación fuera del centro asistencial.

Durante su permanencia en el hospital, el menor recibió además la vacuna contra la rabia, antibióticos y otros cuidados médicos, como parte del tratamiento establecido por los especialistas para prevenir complicaciones derivadas de la mordedura.

Tras una semana de hospitalización, el niño fue dado de alta este miércoles y continuará su proceso de recuperación bajo las indicaciones médicas correspondientes.

Datos proporcionados por el Hospital Escuela señalan que, durante lo que va de 2026, se han atendido 168 casos relacionados con mordeduras de perro.

De esa cantidad, 41 pacientes necesitaron hospitalización, debido a la gravedad de las lesiones o a la necesidad de recibir atención especializada.

Los otros 127 pacientes fueron atendidos de manera ambulatoria, sin requerir permanecer ingresados en el centro hospitalario.

El Hospital Materno Infantil informó que la cirugía fue exitosa y que se espera una recuperación favorable. (FOTO: referencia / Hondudiario)
El Hospital Materno Infantil informó que la cirugía fue exitosa y que se espera una recuperación favorable. (FOTO: referencia / Hondudiario)

Las cifras muestran que no todas las mordeduras presentan el mismo nivel de gravedad. Mientras algunos pacientes pueden recibir tratamiento y regresar a sus hogares el mismo día, otros requieren procedimientos médicos, observación o incluso intervenciones quirúrgicas.

El Hospital Escuela ha advertido que las mordeduras de perros pueden generar daños importantes en los tejidos, dependiendo de la zona afectada, la fuerza del ataque y las condiciones de la herida.

Entre las posibles consecuencias se encuentran la pérdida de tejido, fracturas, lesiones en tendones e infecciones, algunas de las cuales pueden requerir tratamientos prolongados.

Por ello, ante una mordedura, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica para evaluar la gravedad de la lesión y determinar si es necesario administrar vacunas, antibióticos u otros tratamientos.

El caso del menor de 13 años pone nuevamente en evidencia la importancia de mantener medidas de prevención cuando hay niños y animales, particularmente durante actividades de juego.

Aunque el padre aseguró que su hijo se encontraba jugando con otros menores cuando ocurrió el ataque, la agresión provocó lesiones de tal gravedad que fue necesaria la intervención conjunta de especialistas de diferentes áreas médicas.

Tras la cirugía y una semana de atención hospitalaria, el menor finalmente regresó a su hogar este miércoles, mientras los médicos mantienen expectativas favorables sobre su recuperación.

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