Honduras

Honduras será sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en 2028

Los 22 países de la comunidad iberoamericana respaldaron por unanimidad la candidatura hondureña para albergar el encuentro internacional, que se realizará después de la cumbre prevista en Madrid en noviembre de 2026

Honduras será sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en 2028. (FOTO: ASP Consultores)
Honduras será sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en 2028. (FOTO: ASP Consultores)
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Honduras será la sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en 2028, luego de recibir el respaldo unánime de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana, informó este jueves la canciller Mireya Agüero.

La designación se concretó después de varios meses de gestiones diplomáticas, durante los cuales Honduras y Panamá habían presentado sus respectivas candidaturas para albergar el encuentro internacional. Finalmente, los países miembros acordaron por unanimidad que la próxima sede, después de la reunión programada en Madrid, España, en noviembre de 2026, será territorio hondureño.

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La canciller calificó la decisión como una oportunidad para proyectar a Honduras en el escenario internacional y para generar nuevos espacios de cooperación, inversión y diálogo entre los países que forman parte de la comunidad iberoamericana.

La Cumbre Iberoamericana constituye uno de los principales espacios de diálogo político y cooperación entre los países de la región. En estos encuentros, los gobiernos abordan asuntos de interés común y buscan establecer acuerdos y mecanismos de cooperación en diferentes áreas.

La canciller Mireya Agüero confirmó el respaldo unánime de los 22 países para que Honduras albergue la cumbre. (Foto: Hondudiario)
La canciller Mireya Agüero confirmó el respaldo unánime de los 22 países para que Honduras albergue la cumbre. (Foto: Hondudiario)

La designación de Honduras como sede para 2028 permitirá al país recibir a jefas y jefes de Estado y de Gobierno, así como a representantes de las delegaciones de los 22 países iberoamericanos, en una reunión que estará centrada en temas de interés regional y en la búsqueda de acuerdos de cooperación.

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La canciller destacó que la sede representa además una posibilidad para fortalecer la agenda internacional de Honduras y generar espacios para presentar oportunidades de inversión y cooperación en sectores estratégicos de la economía nacional.

Durante las gestiones diplomáticas y la participación de la delegación hondureña en diferentes espacios internacionales, el Gobierno ha promovido una agenda que incluye inversión, infraestructura, energía, manufactura, industria, vivienda, turismo y agroindustria.

A estos temas se suman sectores considerados prioritarios para el desarrollo social, como salud y educación, además de asuntos relacionados con los efectos del cambio climático y la sequía, fenómenos que han generado preocupación por su impacto en diferentes comunidades del país.

El Congreso Futuro Iberoamericano arranca en Madrid con debates sobre democracia, tecnología y los desafíos de la próxima década (Congreso Futuro Iberoamericano)
Representantes de los países iberoamericanos participarán en la cumbre que Honduras organizará en 2028. (Foto: Archivo)

La representación hondureña también aprovechó su participación en Naciones Unidas para plantear temas relacionados con las oportunidades de inversión y las necesidades de cooperación que enfrenta el país.

Entre los sectores promovidos se encuentran la infraestructura, energía, manufactura, turismo y agroindustria, áreas que las autoridades consideran relevantes para impulsar la actividad económica y generar oportunidades de desarrollo.

La agenda también incluyó conversaciones sobre vivienda, salud y educación, además de la búsqueda de mecanismos de cooperación internacional para atender problemas que afectan directamente a la población hondureña.

La futura celebración de la Cumbre Iberoamericana de 2028 permitirá que estos temas puedan formar parte de conversaciones de alto nivel con representantes de los países miembros y organismos vinculados con la cooperación internacional.

Otro de los asuntos abordados por la delegación hondureña durante sus actividades internacionales fue el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
La sequía y sus efectos sobre la seguridad alimentaria forman parte de la agenda internacional impulsada por Honduras. (Foto: Oscar Ortiz)

La canciller informó que Honduras sostuvo conversaciones con autoridades de Estados Unidos para reforzar la cooperación destinada a enfrentar las redes de narcotráfico y crimen organizado transnacional.

La sequía también ocupó un espacio dentro de la agenda internacional presentada por Honduras. La canciller señaló que la emergencia ha sido expuesta ante diferentes organismos internacionales con el propósito de obtener cooperación para atender sus consecuencias.

La situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos fue otro de los temas abordados por la delegación del país.

Entre las principales preocupaciones se encuentra la situación de las personas amparadas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), así como la de otros hondureños que permanecen en procesos de regularización migratoria o que enfrentan procedimientos de retorno.

La canciller explicó que Honduras busca fortalecer los servicios consulares para brindar acompañamiento a los connacionales que se encuentran en Estados Unidos y facilitar el acceso a mecanismos de asistencia.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la posibilidad de ofrecer asistencia legal gratuita en los 18 consulados hondureños que funcionan en Estados Unidos, con el propósito de que los migrantes puedan recibir orientación en sus procesos.

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