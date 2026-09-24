Eltrece y Telefe cruzan sus mejores cartas el sábado y el domingo: quiénes serán los invitados

Los conductores del fin de semana: Andy Kusnetzoff, Juana Viale, y la dupla Diego Leuco y Carina Zampini

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Con Mirtha Legrand aún internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía, su nieta Juana Viale volverá a ocupar este fin de semana la cabecera de la mesa de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, mientras en Telefe PH: Podemos Hablar y La Peña de Morfi preparan sus propias cartas para disputar la atención del público.

La diva de 99 años fue reingresada al centro médico de Palermo el viernes 18 de septiembre —su segunda internación en menos de dos semanas— y permanece bajo tratamiento. Según el último parte del Mater Dei, firmado por el director médico Enrique Echagüe, Legrand “continúa mejorando día a día” pero “permanecerá internada para mantenerla bajo control y brindarle los cuidados adecuados”.

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Juana Viale volverá a reemplazar a su abuela Mirtha, que continúa internada, el sábado por la noche

Rada, Dopazo y CAE se sientan a la mesa del sábado en eltrece

Este sábado 26 de septiembre, desde las 21.30 por eltrece, Juana Viale conducirá La Noche de Mirtha con una mesa que combina humor, actuación y música en vivo. La acompañará el actor y comediante Agustín “Rada” Aristarán, uno de los nombres más activos de la escena artística argentina. En 2026 acumuló el protagónico en el musical Charlie y la fábrica de chocolate, el unipersonal Chanta y su rol en el ciclo de eltrece Otro día perdido, junto a Mario Pergolini. A los 43 años, atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera, que combina magia, comedia, canto y teatro.

También ocupará un lugar en la mesa la actriz Cecilia Dopazo, cuya trayectoria abarca más de tres décadas entre el cine, la televisión y el teatro. Con más de 25 títulos en su filmografía, Dopazo participó en 2025 en las ficciones Camaleón: El pasado no cambia y Yiya, y acumula una carrera que incluye clásicos del cine nacional como Tango feroz: la leyenda de Tanguito (1993) y Caballos salvajes (1995).

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Se sumará el músico CAE —nombre artístico de Carlos Alfredo Elías—, cantante y compositor que a fines de los 80 alcanzó la masividad como vocalista de la banda Bravo con el tema Te recuerdo, y que en 1997 ganó el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Con más de 16 discos solistas en su haber, en 2026 presentó All Inclusive, su último álbum, con el que recorre el país en un espectáculo que mezcla música, humor e interacción con el público. Completa la mesa Gabriel Machado, reconocido fotógrafo del espectáculo que en 2026 concretó su debut teatral en El curioso incidente del perro a medianoche, en el Teatro Maipo.

Andy Kusnetzoff llevará cinco figuras a su programa del sábado

PH enfrenta a la nieta de Mirtha con Sofi Martínez, Sola y Sabrina Rojas

En simultáneo, desde las 21.30 por Telefe, Andy Kusnetzoff recibirá en PH: Podemos Hablar a cinco figuras de perfiles bien diferenciados. Sofi Martínez, periodista deportiva, llegará al ciclo con el capital de su cobertura del Mundial 2026, donde fue una de las caras de Telefe al borde del campo durante los partidos de la Selección Argentina.

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También estará Flavio Azzaro, figura habitual de la polémica futbolera, y el actor Miguel Ángel Solá, de 74 años, que en 2026 sumó el rol de director teatral con Match for Love en el Multiteatro, además de continuar su proceso de recuperación tras el ACV que sufrió en octubre de 2025 y que no lo detuvo de volver a los escenarios. La exvedette y participante del último Gran Hermano: Generación Dorada Yanina Zily y la actriz y conductora Sabrina Rojas completan la mesa: esta última, actualmente al frente de Pasó en América por América TV junto a Augusto Tartúfoli, fue ganadora de un Martín Fierro en 2025 y en 2026 también ocupó de forma temporal la conducción de Sálvese quien pueda.

El domingo, Juana Viale estará en su horario habitual

Carlos Baute pone música al almuerzo del domingo en eltrece

El domingo 27 de septiembre, desde las 14.00 por eltrece, Almorzando con Juana reunirá a un panel variado. El humorista Coco Sily, que en 2026 volvió a pisar el prime time de eltrece como invitado de Otro día perdido y que a principios de este año se casó con Chimi Meza en una ceremonia en Berazategui, compartirá mesa con el actor Ludovico Di Santo, conocido por su paso como galán en Rebelde Way y actualmente en el centro de la escena tras su visita reciente a ese mismo ciclo de Pergolini, donde habló del bullying que sufrió de chico por su nombre.

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También estará el actor y comediante Sergio Gonal, uno de los rostros más reconocibles del humor popular argentino desde su explosión en los noventa en VideoMatch, donde creó personajes como El Lobizón del Oeste y Pajarito. En 2026 recorre el país con su unipersonal El más nuevo de los viejos, un espectáculo que combina monólogos, cuentos y música en vivo. Se sumará Carolina Kopelioff, actriz de 30 años que protagoniza Cautiva, la miniserie de TNT y Flow estrenada el 18 de septiembre, basada en el caso real de una joven que sufrió 14 años de encierro y violencia en un convento de clausura. La joven, que inició su carrera en Soy Luna a los 17 años, acumula además trabajos en Cromañón, En el barro y Catedrales, la serie de Prime Video basada en la novela de Claudia Piñeiro.

El cierre musical estará a cargo del cantante venezolano Carlos Baute, que se encuentra radicado temporalmente en Buenos Aires por su rol como jurado en Es mi sueño —el ciclo de eltrece conducido por Guido Kaczka— y prepara su show del 2 de octubre en el Teatro Ópera, bajo el título Contando historias, donde repasará clásicos como Colgando en tus manos, Amarte bien y Quién te quiere como yo. El artista también avanza en la grabación de un disco de grandes éxitos junto a artistas argentinos.

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Diego Leuco y Carina Zampini, la carismática dupla al frente de La Peña de Morfi

Dyango, Dante Spinetta y Los Tekis llenan La Peña de Morfi el domingo

A la misma hora, desde las 13.30 por Telefe, La Peña de Morfi presentará una grilla de peso bajo la conducción de Carina Zampini y Diego Leuco. El histórico cantante español Dyango visitará el programa en el marco de su gira «Su Amigo Dyango Tour, un poco más…», con la que recorrerá la Argentina entre octubre y noviembre, incluidas dos funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el 4 y el 7 de octubre —la primera ya con entradas agotadas—. En la Peña grabó recientemente junto a Destino San Javier una nueva versión de Alma, corazón y vida.

También estará Dante Spinetta, hijo de Luis Alberto Spinetta, que en 2026 lanzó Día 3, su tercer álbum de estudio como solista: un disco de 12 canciones que fusiona funk, pop, bolero y arreglos de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, con el que reafirma su lugar en el pop y el funk latinoamericano. La propuesta musical se completa con el mencionado grupo folklórico Destino San Javier y la agrupación salteña Los Tekis, referentes de la música popular del norte argentino.

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