Tres detenidos y varias armas secuestradas tras una serie de allanamientos en Mar del Plata

Tres sospechosos fueron detenidos tras una serie de allanamientos

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La Policía Bonaerense detuvo este jueves a tres hombres acusados de participar en una serie de robos agravados con armas de fuego y hechos de coacción en la ciudad de Mar del Plata. Los procedimientos incluyeron cinco allanamientos y arrojaron también el secuestro de varias armas, municiones, vehículos y prendas que habrían sido utilizadas en los delitos investigados.

Los sospechosos tienen 50, 27 y 38 años. En las próximas horas serán indagados por la fiscal María Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 marplatense, en el marco de una causa tramitada por robo agravado, tenencia de arma y coacción.

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Los efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado llegaron a ellos realizando un estudio y análisis profundizado de varios episodios delictivos en la localidad balnearia. Según fuentes policiales, en las tareas de investigación de alta complejidad e inteligencia, se identificó a los sospechosos, sus domicilios vinculados y también los vehículos que usaban para movilizarse.

Con esa información, el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Mar del Plata, dirigido por la jueza Rosa Frende, autorizó los allanamientos, los secuestros y las requisas vehiculares.

Los tres sospechosos detenidos

Durante los operativos, los efectivos incautaron una camioneta Renault Stepway, un Volkswagen Bora y una moto Zanella de 110 centímetros cúbicos que tenía la numeración de chasis suprimida.

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También hallaron cuatro teléfonos celulares, tres llaves de ignición, una gorra, un par de zapatillas, un conjunto deportivo y otras prendas de vestir.

Aunque lo más relevante fue el hallazgo e incautación de un pistolón Sportman calibre 14 con pedido de secuestro activo, una pistola Bersa calibre 9 milímetros y un revólver calibre 32, estos dos últimos con la numeración suprimida

A eso se le sumaron 15 municiones calibre 9 milímetros y seis cartuchos calibre 14.

Las armas secuestradas en los allanamientos

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia. Los acusados siguen bajo arresto mientras avanza la causa.