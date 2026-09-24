Panamá

Aprehenden a tres personas por reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania

Una mujer y dos hombres serán llevados ante un juez de garantías tras la Operación Rescate Soberano.

La Fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial realizaron allanamientos en dos establecimientos del corregimiento de la 24 de Diciembre. Cortesía MP
La Fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial realizaron allanamientos en dos establecimientos del corregimiento de la 24 de Diciembre. Cortesía MP
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La Procuraduría General de la Nación aprehendió a una mujer y dos hombres durante la Operación Rescate Soberano, desarrollada por una investigación sobre el presunto reclutamiento de panameños para el conflicto armado en Rusia.

Las autoridades investigan los hechos como posible trata de personas, un delito contra la humanidad, informó este 24 de septiembre el Ministerio Público.

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Los allanamientos, autorizados previamente por un juez de garantías, se efectuaron en un hostal y un restaurante del corregimiento de la 24 de Diciembre, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. En esos lugares, los fiscales ubicaron documentos y equipos tecnológicos que serán examinados como parte de las pesquisas.

La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada indicó que esta investigación comenzó en junio de 2026 y busca establecer la participación de personas en la captación de ciudadanos con fines militares en Rusia. La Procuraduría no precisó cuántos panameños habrían sido contactados mediante el esquema investigado en esta operación.

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La Operación Rescate Soberano dejó tres personas aprehendidas en la 24 de Diciembre por una investigación sobre el presunto reclutamiento de panameños para la guerra en Rusia. Cortesía MP

Los tres aprehendidos serán llevados ante un tribunal de garantías, donde los fiscales presentarán sus solicitudes. Hasta ese momento, la información divulgada por la Procuraduría no les atribuye una imputación formal ni una medida cautelar. Tampoco identifica a los sospechosos o detalla el papel que presuntamente habría desempeñado cada uno.

Las capturas se suman a tres imputados en investigaciones anteriores sobre el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el Ministerio Público no ha establecido públicamente si los nuevos aprehendidos pertenecen a la misma estructura o si las diligencias corresponden a otro grupo investigado.

El primer imputado fue Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, aprehendido a finales de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según la Fiscalía, tenía los pasaportes de dos ciudadanos que presuntamente viajarían a Rusia. Un tribunal ordenó su detención provisional, mientras él sostuvo que solo prestaba un servicio de transporte.

Posteriormente fue detenido Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, de 63 años, veterano de la guerra en Ucrania. Tres personas lo señalaron como quien presuntamente las reclutó y ayudó a financiar gestiones para viajar. Ryfkogel rechazó esa versión y afirmó que había ayudado a interesados que se acercaron voluntariamente.

Los investigadores ubicaron documentos y equipos tecnológicos durante la Operación Rescate Soberano. Captura de video
Los investigadores ubicaron documentos y equipos tecnológicos durante la Operación Rescate Soberano. Captura de video

Un tercer sospechoso, un panameño de 23 años, fue aprehendido el 16 de agosto en Tocumen cuando regresaba de Colombia. La Justicia le imputó presunta trata de personas agravada y ordenó su detención provisional. De acuerdo con la Fiscalía, habría captado personas mediante ofertas laborales para trasladarlas a Europa del Este.

En las pesquisas anteriores, las autoridades describieron promesas de salarios de entre $3,000 y $3,500 mensuales, además de bonos que podían llegar a $70,000. La Fiscalía sostiene que esas ofertas habrían atraído a personas con necesidades económicas. La relación de esos ofrecimientos con los tres aprehendidos este jueves aún no ha sido precisada.

La dimensión del caso continúa bajo verificación. En agosto, el procurador general, Luis Carlos Gómez, informó que se habían identificado 30 panameños potencialmente vinculados a ambos bandos: 21 relacionados con Rusia y nueve con Ucrania. El Ministerio Público mantenía entonces seis investigaciones abiertas, según el balance divulgado en ese momento.

La respuesta del Estado también incluye gestiones para el regreso de ciudadanos. El canciller Javier Martínez-Acha pidió este miércoles, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que Rusia y Ucrania faciliten el retorno de los panameños que deseen volver, mediante los mecanismos permitidos por las autoridades y legislaciones de ambos países.

Ilustración en acuarela de un soldado agachado con uniforme militar y bandera de Panamá en medio de edificios destruidos, humo y explosiones.
La cifra preliminar identificaba a 30 panameños potencialmente vinculados a la guerra: 21 con Rusia y nueve con Ucrania, según el balance divulgado por el Ministerio Público en agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martínez-Acha agradeció a Ucrania la coordinación que permitió el regreso de varios nacionales y reiteró la necesidad de obtener asistencia para quienes permanecen vinculados al conflicto. Las gestiones diplomáticas avanzan en paralelo con las investigaciones penales en Panamá, donde los fiscales buscan determinar cómo se produjo cada captación y quiénes intervinieron.

La operación de este jueves abre una nueva etapa judicial para los tres aprehendidos, mientras siguen pendientes las decisiones del tribunal de garantías. Será en esas audiencias donde se conocerán los cargos que solicite la Fiscalía y los indicios que presente para sustentar la presunta participación de cada persona en los hechos investigados.

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