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Los problemas de Franco Colapinto en su primer día de acción en Bakú: “No me siento muy cómodo”

El piloto argentino habló tras el primer día de actividad previo al GP de Azerbaiyán

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Franco Colapinto completó este jueves las primeras dos prácticas libres previo al Gran Premio de Azerbaiyán que se llevará a cabo este sábado en el circuito callejero de Bakú y expresó sus sensaciones luego del 11° lugar que obtuvo. Entre la incomodidad y el optimismo para mejorar de cara a la clasificación y la ilusión de volver a quedar entre los diez primeros puestos en la carrera.

“Falta un poco de balance. Nos está ayudando un poco la mejora de pista, al principio creo que estaba muy sucio y al auto le venía un poco peor. Ahora, mejor. Dimos un pasito con el auto, así que un poquitito mejor, pero falta y no me siento muy cómodo”, fue la primera reflexión del piloto argentino frente al micrófono de ESPN tras el primer día de actividad.

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En la misma sintonía, ahondó: “Hay que entender hoy a la noche el por qué, no estoy muy consistente como otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva que es donde me está costando un poco. Hay que trabajar hoy a la noche y mejorar”. Y, respecto a los objetivos a nivel personal este fin de semana, fue concreto: “Los objetivos son llegar a la Q3 y sumar puntos”.

Franco Colapinto en acción en Bakú (REUTERS/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto en acción en Bakú (REUTERS/Jakub Porzycki)

El pilarense de 23 años terminó 11° en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán, disputada este jueves en las calles de Bakú. Colapinto registró 1:45.479, a 0.636 segundos de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que culminó en el séptimo lugar, y cerró el día más de medio segundo detrás del francés. La próxima actividad será el viernes a las 5:30 de Argentina, con la tercera práctica libre. La clasificación comenzará a las 9, mientras que la carrera, pactada a 51 vueltas, se disputará el sábado 26 de septiembre desde las 8.

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Colapinto había sido 18° en la primera tanda, con un tiempo de 1:47.523, mientras que Gasly terminó 16°. En la sesión vespertina, realizada con neumáticos blandos, el argentino avanzó siete posiciones, aunque quedó a más de dos segundos de George Russell, que fue el más rápido en las dos sesiones con su Mercedes. En la segunda práctica marcó 1:43.347, seguido por su compañero Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen.

La segunda práctica también tuvo los accidentes de Arvid Lindblad y la rotura de motor de Ollie Bearman. Esteban Ocon fue 10° con Haas y Sergio Pérez terminó 13° en su estreno destacado con Cadillac, casi un segundo por delante de Valtteri Bottas.

Franco Colapinto dialoga con Checo Pérez con mate en mano (REUTERS/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto dialoga con Checo Pérez con mate en mano (REUTERS/Jakub Porzycki)

La escudería Alpine afrontará la fecha 15 de la temporada de Fórmula 1 en un contexto algo revolucionado por las amenazas que recibió Gasly en sus redes sociales en los últimos días. A esto hizo referencia su compañero Franco Colapinto: “No es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aun menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo. Somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien”.

El corredor francés se expresó públicamente después de que tanto él como su círculo íntimo recibiera agravios tras lo ocurrido en el GP de Madrid hace dos semanas: “Me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Hasta cierto punto, soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc.”.

El jefe de la escudería francesa, Flavio Briatore, fue contundente al advertir que en caso que persistieran los insultos contra Gasly por parte de los fanáticos argentinos de Colapinto, Franco ya no dialogará más con la prensa nacional: “Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”.

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