Nicolás Cabré reveló el destino del viaje familiar con Rufina y Rocío Pardo: “Tres que se van por un rato”

En medio de un inesperado viaje familiar, el actor y productor dio a conocer el destino al que llegó junto a su esposa e hija (Instagram)

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Entre la actuación, la producción y el deporte, Nico Cabré logró sostener durante años una agenda atravesada por distintos desafíos. En el plano personal, el actor también suele compartir momentos junto a su esposa, Rocío Pardo, y su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. Ahora, después de volver a reunirse con la niña, decidió incorporarla a un nuevo viaje familiar que tendrá como destino Alemania y que estará vinculado con una de sus grandes pasiones: el running.

Cabré anticipó la partida a través de sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía junto a Rocío y Rufina. Los tres aparecieron de espaldas, ubicados frente a la pista de aterrizaje de un aeropuerto y observando el movimiento de los aviones. “Acá hay tres que se van por un rato”, escribió el actor sobre la imagen, sin revelar en ese momento cuál sería el destino elegido para la escapada.

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Sin embargo, durante las primeras horas del jueves, Cabré finalmente confirmó cuál sería el destino del viaje. En otra historia de Instagram, compartió una fotografía junto a Rocío y Rufina frente a la puerta de Brandeburgo, un monumento neoclásico del siglo XVIII ubicado en la capital alemana, y escribió: “Se viene el maratón de Berlín”. En la imagen, las dos posaron sonrientes junto al actor, mientras detrás de ellos se observaba uno de las postales más reconocidas de la capital alemana.

En las horas previas, Nicolás mantuvo en secreto el destino al que se dirigían los tres

De esta manera, el actor volvió a combinar una experiencia vinculada con su vida privada y una actividad deportiva que forma parte de sus intereses. La presencia de Rocío y Rufina durante la travesía le permitió compartir con ellas una nueva competencia internacional, después de la experiencia que había protagonizado en marzo de 2025, cuando participó de la Maratón de Tokio.

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En aquella oportunidad, Cabré viajó hasta Japón y recorrió las calles de la capital durante una de las carreras más reconocidas del circuito internacional. Entre el movimiento de la ciudad, los templos y los distintos paisajes de Tokio, el actor participó de la competencia y compartió registros de la experiencia en sus redes sociales. Las imágenes también mostraron el acompañamiento de su familia durante la jornada.

El actor celebró su llegada junto a su esposa e hija previo a su desafío deportivo

La Maratón de Tokio no es una carrera cualquiera. Con 38.000 corredores en sus calles, forma parte del circuito de las Seis Majors, junto con las maratones de Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. El grupo reúne algunas de las competencias más reconocidas del mundo y representa un desafío para los atletas que participan en ellas.

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Cabré ya había participado en distintas competencias de alto nivel y encaró la prueba de Tokio con la disciplina que también había demostrado en otros aspectos de su vida. Durante la carrera, cada kilómetro quedó registrado a través de las imágenes que Rocío Pardo tomó y compartió. La productora y esposa del actor acompañó el recorrido y documentó distintos momentos de la jornada.

En marzo de 2025, Nicolás Cabré participó de la Maratón de Tokio y recibió el apoyo de su hija, Rufina (Instagram)

Cuando volvió a incorporarse al trayecto, la voz de Rufina se escuchó entre las calles de Tokio. “¡Dale, papá!”, gritó la niña para alentarlo mientras él continuaba con la competencia. El momento quedó registrado en un video y mostró el encuentro entre ambos durante la carrera, en medio del esfuerzo físico y de la cantidad de personas que participaban de la prueba.

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Ahora, la familia volverá a compartir una experiencia similar, esta vez en Berlín. Cabré anticipó el viaje junto a Rocío y Rufina y confirmó que participará de la maratón en la capital alemana. La imagen frente a la puerta de Brandeburgo fue la primera postal del nuevo destino y el anuncio de una jornada en la que el actor volverá a ponerse las zapatillas para enfrentar otra competencia internacional junto a sus seres queridos.