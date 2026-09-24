Nicaragua

Fiscalía vincula una deuda de USD 20,000 con el asesinato de una pareja en Nicaragua

Una deuda de 750 mil córdobas (unos 20,478 dólares) y presuntas rencillas ligadas al narcotráfico habrían motivado el asesinato de Franklin Lampin y su pareja, Yeymi Solórzano

Una deuda no saldada de 750 mil córdobas (más de USD 20,000) originó el doble crimen de Franklin Lampin y Yeymi Solórzano en Nagarote, según la Fiscalía nicaragüense. (Cortesía: Imagen Ilustrada Infobae)
Una deuda no saldada de 750 mil córdobas (más de USD 20,000) originó el doble crimen de Franklin Lampin y Yeymi Solórzano en Nagarote, según la Fiscalía nicaragüense. (Cortesía: Imagen Ilustrada Infobae)
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Una deuda de 750 mil córdobas, unos USD 20,478, sería uno de los móviles del asesinato de Franklin Yeri Lampin Sánchez y su pareja, Yeymi Valeska Solórzano Corea, ocurrido a fines de agosto en Nagarote, León. Así lo atribuyó la Fiscalía nicaragüense, según informó este miércoles el medio oficialista Radio La Primerísima.

Los tres acusados, de apellidos Contreras Lampin, Cruz Baltodano y Zapata, fueron enviados a juicio oral y público por su presunta participación en el doble homicidio.

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Según la acusación, el crimen ocurrió después de que Franklin Lampin no devolviera el dinero que, de acuerdo con la investigación, había recibido de Contreras Lampin y debía reintegrar en el plazo de un mes.

La Fiscalía prevé presentar el testimonio de un oficial de investigaciones sobre una presunta estructura de venta y distribución de cocaína que habría operado en Nagarote desde julio de 2025. La hipótesis de la acusación ubica a Contreras Lampin como coordinador de las ventas, mientras que Cruz Baltodano, Zapata, el prófugo Bravo Santana y Franklin Lampin habrían cumplido tareas de abastecimiento y cobro en puntos situados en distintos barrios.

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Los tres detenidos enfrentan cargos por asesinato agravado, robo con violencia agravado y tenencia ilegal de armas. (Cortesía: TN8/Redes sciales)
Los tres detenidos enfrentan cargos por asesinato agravado, robo con violencia agravado y tenencia ilegal de armas. (Cortesía: TN8/Redes sciales)

El ataque habría ocurrido después de una exigencia de dinero

Según la acusación, el 25 de agosto de 2026, Contreras Lampin y Cruz Baltodano acordaron matar a la pareja. La Fiscalía sostiene que Cruz Baltodano obtuvo las armas de fuego que se habrían utilizado tres días después.

La noche del 28 de agosto, cerca de las 21:30 (hora local), Franklin Lampin llegó junto a Yeymi Solórzano al sector de la barrera municipal, en el barrio Santiago de Nagarote. Ambos habían sido citados, siempre según la versión fiscal, con la promesa de conocer un nuevo producto elaborado con cocaína y a un supuesto proveedor.

La investigación indica que los acusados abordaron la camioneta de las víctimas y las obligaron a dirigirse a un área despoblada conocida como La Basurera, en la comarca La Peña Ventosa. Allí, habrían exigido a Franklin Lampin el dinero. Ante la falta de pago, los procesados presuntamente dispararon contra la pareja.

Después del ataque, los acusados habrían tomado 350 mil córdobas (USD 9,557), además de una cadena y una pulsera de oro de Franklin Lampin y el teléfono celular de Yeymi Solórzano. El Ministerio Público afirma que Contreras Lampin y Cruz Baltodano caminaron unos 700 metros hasta un punto donde los esperaban Bravo Santana (aún prófugo) y Zapata en motocicletas, vehículos que habrían utilizado para abandonar el lugar.

Las autoridades hallaron los cuerpos sin vida dentro de una camioneta y mantienen la búsqueda de un sospechoso prófugo. (Cortesía: Redes sociales)
Las autoridades hallaron los cuerpos sin vida dentro de una camioneta y mantienen la búsqueda de un sospechoso prófugo. (Cortesía: Redes sociales)

Un día más tarde el 29 de agosto, las víctimas fueron halladas sin vida dentro de una camioneta en La Basurera, en la comarca Peña Ventosa.

Radio La Primerísima informó el 17 de septiembre que las autoridades admitieron una acusación formal y ordenaron prisión preventiva contra Zapata, a quien identificó como el tercer detenido en el caso. El medio señaló que Contreras Lampin y Cruz Baltodano enfrentan cargos por asesinato agravado, robo con violencia agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.

La jueza del Juzgado Noveno de Audiencias fijó el inicio del juicio oral y público para el 30 de octubre. En esa etapa, la Fiscalía deberá presentar sus pruebas y los testimonios que sustentan la acusación contra los tres procesados.

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