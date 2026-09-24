Una onda tropical e inestabilidad en el Pacífico prolongarán el clima lluvioso en El Salvador

El incremento de la cobertura nubosa sobre el Área Metropolitana de San Salvador provocará un leve descenso en las temperaturas máximas durante el fin de semana (Cortesía: Protección Civil de El Salvador).

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé un incremento de precipitaciones y cielos nublados sobre gran parte del territorio nacional durante este jueves 24 de septiembre y el fin de semana, a causa del constante ingreso de humedad que favorece la presencia de sistemas ciclónicos en el Océano Pacífico.

El experto en meteorología David Pichinte explicó que la nubosidad aumentará a partir del mediodía, lo que generará tormentas focalizadas en la franja volcánica y en zonas montañosas de El Salvador.

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Para el transcurso de este jueves, el MARN proyecta que las primeras lluvias de la tarde comiencen alrededor del mediodía a lo largo de la cadena volcánica, con mayor impacto en las cordilleras de Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y la sierra de Berlín-Tecapa. Asimismo, se esperan tormentas en sectores del norte de Santa Ana, Chalatenango y Morazán. Aunque en el Área Metropolitana de San Salvador las precipitaciones no sean continuas, en los municipios periféricos podrían organizarse tormentas de moderada a fuerte intensidad hacia el final de la tarde.

Durante la noche, las lluvias se desplazarán hacia las regiones del norte y la zona oriental. Para la madrugada del viernes, se prevé una acumulación de nubosidad mayor que la observada este día, con lluvias que persistirán frente a la franja costera. La presencia de precipitaciones se mantendrá firme durante el viernes, el sábado y el domingo, impulsada además por el arribo de una onda tropical previsto para el domingo, el cual garantizará precipitaciones adicionales en diversas partes del territorio nacional.

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De acuerdo con el informe del MARN, la evolución del ambiente responde en gran medida al desplazamiento del huracán Polo cerca de las costas del sur y suroeste de México. Este fenómeno mantiene la zona de convergencia intertropical próxima a la costa del Pacífico centroamericano, un factor que empuja humedad constante hacia El Salvador.

Adicionalmente, el territorio nacional continúa bajo la influencia de un campo de baja presión que altera el flujo del este y promueve la acumulación de vapor de agua.

El MARN ofreció el pronóstico detallado para el jueves 24 de septiembre y el fin de semana.

También, la actividad ciclónica en el Atlántico, donde la tormenta tropical Fay recobró fuerza tras haber perdido intensidad en días previos. En el Océano Pacífico, mientras tanto, el huracán Odalis y la tormenta tropical Nolan mantienen trayectorias distantes, aunque se monitorea una zona de inestabilidad que podría dar origen a una baja presión frente a Centroamérica.

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Recomendaciones oficiales para afrontar las lluvias y visitar las playas

Frente a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas y el fin de semana, el MARN emitió una serie de indicaciones orientadas a prevenir inconvenientes en la población.

Debido a la rapidez con la que se desarrollarán las nubes a partir de la mañana, los especialistas sugieren portar paraguas o impermeables al salir de las viviendas para evitar sorpresas durante los desplazamientos de la tarde.

Las autoridades hicieron un llamado especial a las personas que planean trasladarse hacia la zona costera entre el viernes y el domingo. Aunque el mar pueda mostrar una apariencia aparente de tranquilidad, existe un riesgo constante por la formación de corrientes de retorno que pueden arrastrar a los bañistas mar adentro. Por este motivo, se insta a extremar precauciones y atender las indicaciones de los cuerpos de rescate en las playas.

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Las autoridades ambientales recomendaron precaución a los visitantes en la zona costera ante el riesgo generado por las corrientes de retorno en las playas salvadoreñas (Cortesía Protección Civil).

El equipo técnico del MARN confirmó que mantendrá la emisión de informes especiales durante las próximas jornadas para dar seguimiento a las precipitaciones. Se aconseja a la ciudadanía mantenerse informada mediante los canales oficiales de la institución y revisar periódicamente las actualizaciones de los pronósticos de corto y mediano plazo.