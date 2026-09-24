Tecno

Los televisores modernos pueden saber qué estás viendo: qué es el ACR y cómo proteger tu privacidad

El ACR puede detectar contenidos reproducidos desde aplicaciones, canales de televisión e incluso dispositivos externos conectados mediante HDMI

Con estos dispositivos, los modelos de televisores económicos o antiguos pueden convertirse en Smart TV.
Los Smart TV cuentan con un sistema que puede recopilar la información de todo lo que veen los usuarios. (Unsplash)
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Los televisores inteligentes modernos pueden recopilar información sobre los contenidos que ven sus usuarios mediante una tecnología conocida como ACR (Automatic Content Recognition o reconocimiento automático de contenido).

Esta función permite identificar programas, películas, anuncios y otros contenidos para generar datos sobre los hábitos de consumo, que pueden utilizarse para personalizar recomendaciones, publicidad y mediciones de audiencia.

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La tecnología está presente en numerosos Smart TV y puede funcionar no solo con los canales de televisión o las aplicaciones de streaming integradas, sino también cuando el usuario conecta dispositivos externos mediante HDMI. Esto significa que actividades realizadas con una consola de videojuegos, un reproductor Blu-ray o un decodificador también pueden quedar dentro del alcance del sistema.

Chromecast - Google TV - Smart TV - televisor - tecnología - 1 de junio
Los televisores modernos recopilan información de los usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

La buena noticia es que el ACR puede desactivarse en muchos televisores. Sin embargo, apagar esta función no significa necesariamente que el equipo deje de recopilar cualquier tipo de información.

Cómo funciona el ACR de los televisores

El reconocimiento automático de contenido analiza características de las imágenes y del sonido que aparecen en la pantalla para crear una especie de huella digital. Esta información se compara posteriormente con una base de datos que permite identificar el contenido que se está reproduciendo.

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El sistema puede determinar qué programa se está viendo, en qué canal o aplicación aparece y durante cuánto tiempo permanece el usuario frente a ese contenido. Dependiendo del fabricante y de la configuración del televisor, también puede reconocer contenidos reproducidos desde equipos externos conectados mediante HDMI.

Vista trasera de una pareja sentada en un sofá gris, viendo una televisión con el logo de Google TV en una sala iluminada tenuemente.
Los Smart TV también pueden reconocer lo que los usuarios veen a través de una conexión HDMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con estos datos, las compañías pueden obtener una imagen más detallada de los hábitos de visualización de sus usuarios. Esa información puede utilizarse para elaborar perfiles de intereses, ofrecer recomendaciones personalizadas, mostrar publicidad dirigida o realizar mediciones de audiencia.

El ACR puede tener diferentes nombres

Uno de los principales problemas para los usuarios que quieren limitar este seguimiento es que los fabricantes no siempre identifican la función con las siglas ACR.

Samsung, por ejemplo, incorpora esta tecnología dentro de opciones relacionadas con sus servicios de información de visualización. Roku utiliza la denominación Smart TV Experience, mientras que otros fabricantes pueden utilizar términos como Viewing Data, Live Plus o Samba Interactive TV.

Por este motivo, no basta con buscar literalmente la palabra ACR en el menú de configuración. Es necesario revisar las opciones relacionadas con privacidad, recopilación de datos, experiencia del televisor y hábitos de visualización.

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Dependiendo de la marca del televisor, el sistema ACR puede tener diferentes nombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar el seguimiento

Aunque las rutas pueden cambiar según la marca y el modelo, una de las ubicaciones habituales para encontrar estos controles está dentro de Ajustes > Privacidad y posteriormente en las opciones relacionadas con la experiencia del Smart TV o los datos de visualización.

Al localizar la función correspondiente, el usuario puede desactivarla. El procedimiento concreto depende del fabricante, por lo que los nombres de los menús pueden variar.

También es recomendable revisar las demás opciones de privacidad disponibles en el televisor. Desactivar únicamente el ACR no impide necesariamente que el dispositivo genere otros datos relacionados con el funcionamiento del sistema, las aplicaciones utilizadas, la publicidad o la telemetría.

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Los usuarios tienen la posibilidad de desactivar el sistema ACR para cuidar su privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desactivar el ACR no elimina todo el seguimiento

Este es uno de los aspectos más importantes. El ACR representa una de las tecnologías utilizadas para conocer los hábitos de consumo, pero no necesariamente es la única fuente de información.

Por ello, quienes quieran reducir al máximo la cantidad de datos que proporciona su televisor deberían revisar también los permisos de las aplicaciones, las opciones de publicidad personalizada y cualquier configuración relacionada con el historial de visionado o la recopilación de datos.

Además, conviene comprobar periódicamente estos ajustes. Una actualización del software o del firmware del televisor puede modificar determinadas configuraciones, por lo que mantener bajo control las opciones de privacidad requiere revisar ocasionalmente qué funciones están activas.

En definitiva, el ACR no significa que el televisor esté grabando necesariamente todo lo que ocurre frente a la pantalla. Se trata de una tecnología diseñada para reconocer el contenido que se reproduce y generar información sobre los hábitos de visualización. Conocer su funcionamiento y revisar las opciones de privacidad permite al usuario decidir qué nivel de recopilación de datos está dispuesto a aceptar.

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