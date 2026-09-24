Aprende todo sobre PPS: la tecnología que hará que tu celular cargue mejor

El protocolo PPS ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real para adaptarse a la demanda energética del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un cargador que no entrega la potencia correcta puede reducir la vida útil de la batería de un teléfono sin que el usuario lo note. Detrás de ese problema aparece un protocolo llamado PPS, la sigla en inglés de Fuente de Alimentación Programable, que ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real para adaptarse a lo que el dispositivo necesita en cada momento de la carga.

La tecnología cobró relevancia porque los fabricantes dejaron de incluir cargadores en la caja de los teléfonos nuevos, lo que llevó a millones de usuarios a comprar adaptadores de terceros sin saber que no todos ofrecen las mismas prestaciones.

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El experto en tecnología Shaheer Khan explicó que dejó de comprar cargadores USB baratos después de descubrir qué hace realmente el PPS en su móvil.

Qué es el protocolo PPS y cómo funciona

PPS es una extensión del estándar USB Power Delivery 3.0, incorporada en 2017 por el USB Implementers Forum (USB-IF), la organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo del USB. A diferencia de los cargadores tradicionales, que entregan energía en niveles de voltaje fijos como 5V, 9V o 12V, un cargador con PPS ajusta la salida en pasos muy pequeños, por ejemplo entre 4,4V y 4,8V.

El USB Implementers Forum incorporó la tecnología PPS al estándar USB Power Delivery 3.0 en el año 2017. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese ajuste dinámico se produce mediante un intercambio de datos entre el cargador y el dispositivo cada 10 segundos. En esa comunicación constante, el teléfono informa su condición de carga y el cargador modifica el voltaje y la corriente de salida según ese estado.

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El resultado es una carga que solicita la cantidad exacta de energía necesaria en cada instante. Esto mejora la eficiencia, reduce el calentamiento del dispositivo y disminuye el desgaste de la batería frente a los picos de tensión que generan los protocolos de carga rápida más antiguos.

Cómo saber si un celular es compatible con PPS

No todos los teléfonos incorporan este protocolo, aunque su presencia crece en los modelos de gama alta. Entre los dispositivos que lo admiten se encuentran los Samsung Galaxy de las series S20, S21, S22, S23, además del Note10+ y el S20 Ultra.

La regulación exacta de energía reduce el calentamiento del celular y disminuye el desgaste de la batería. (Imagen ilustrativa Infobae)

También lo utilizan los Google Pixel a partir del modelo Pixel 4, así como algunas tabletas Samsung de la serie Galaxy Tab S y ciertos ordenadores portátiles con soporte USB-C PD más PPS.

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La forma más simple de confirmar la compatibilidad es observar la pantalla del teléfono durante la carga. Si aparece la leyenda “Carga superrápida”, en el caso de Samsung, o una referencia a “USB-PD PPS”, el dispositivo puede aprovechar este protocolo y requiere un cargador que también lo soporte para alcanzar las velocidades máximas.

La marca surcoreana popularizó esta tecnología, aunque no es exclusiva de sus productos. Se espera que un número creciente de fabricantes la adopte en los próximos modelos, en la medida en que se consolida como un estándar dentro del ecosistema USB-C.

La leyenda Carga superrápida en la pantalla de los celulares Samsung confirma el uso activo de este estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir y usar correctamente un cargador PPS

Al momento de comprar un cargador, conviene revisar que el vatiaje coincida con el dispositivo: entre 25W y 45W para teléfonos Samsung, 45W o más para tabletas, y entre 65W y 100W para portátiles. También es recomendable verificar que el producto cuente con certificaciones de seguridad como CE o UKCA y protecciones integradas.

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Un cargador PPS no representa un riesgo para dispositivos que no cuentan con este protocolo, ya que en esos casos vuelve automáticamente a la carga rápida estándar o a PD. Por eso, invertir en un cargador de calidad resulta una decisión que protege la batería a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que cargar el teléfono es una acción que se repite todos los días.