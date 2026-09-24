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Polonia afirma estar cerca de un acuerdo con Estados Unidos para una segunda base militar

Varsovia busca consolidar un despliegue militar permanente de Washington en su territorio, en medio de las dudas sobre el futuro de las fuerzas estadounidenses en Europa

Lanzadores Patriot en una base militar de Sochaczew, Polonia. (REUTERS/Kuba Stezycki)
Lanzadores Patriot en una base militar de Sochaczew, Polonia. (REUTERS/Kuba Stezycki)
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Estados Unidos y Polonia trabajan para abrir una segunda base militar estadounidense en el país, la cual podría albergar a unos 10.000 efectivos, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores polaco; esto ocurre mientras Varsovia busca reforzar su seguridad y Washington intenta reconfigurar su presencia militar en Europa.

“Queremos un tipo de presencia estadounidense que nos brinde seguridad, pero que no resulte amenazante para Rusia”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, durante un evento del Consejo de Relaciones Exteriores celebrado el jueves en Nueva York. “Esperamos que el presidente Trump cumpla la promesa que hizo al respecto a nuestro presidente”.

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La idea de una base permanente de EEUU fue planteada inicialmente en 2018 por Andrzej Duda, predecesor del actual presidente polaco, Karol Nawrocki. Sin embargo, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, las autoridades de Varsovia han redoblado sus esfuerzos para asegurar una presencia de tropas estadounidenses.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Muñoz)
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Trump declaró la semana pasada que se estaban logrando “avances importantes” para establecer una nueva base en Polonia, en el marco de su intención de trasladar la carga de la defensa de Europa a otros miembros de la OTAN.

El plan supondría un aumento de las tropas estadounidenses en el país de Europa del Este, superando los 7.000 efectivos que actualmente se encuentran allí bajo un régimen de rotación, señaló Sikorski.

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Nawrocki también ha abogado por una base militar permanente de EE. UU. en Polonia, a la que desea llamar “Fort Trump”. En una entrevista con Bloomberg Television el martes, Nawrocki afirmó que la decisión es “solo cuestión de tiempo” y expresó su deseo de que la construcción finalice antes de que concluya el mandato de Donald Trump en 2029.

“No se puede invadir Rusia con una sola brigada”, comentó Sikorski el jueves.

Polonia se posiciona como uno de los países de la OTAN que más invierte en defensa mientras busca consolidar la presencia militar estadounidense. (Reuters)
Polonia se posiciona como uno de los países de la OTAN que más invierte en defensa mientras busca consolidar la presencia militar estadounidense. (Reuters)

Nawrocki ha cultivado estrechos vínculos con Trump, quien le brindó su respaldo durante la campaña presidencial polaca de 2025. Polonia, uno de los países de la OTAN que más invierte en defensa, lleva años presionando para lograr una presencia militar estadounidense mayor y más permanente.

Estas conversaciones se producen en un contexto de creciente preocupación en Europa ante la posibilidad de que Washington reduzca su presencia militar en el continente. Trump ha comunicado a los aliados europeos que deben asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lleva a cabo una revisión de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Europa.

Politico fue el primer medio en informar sobre este plan.

© 2026 , Bloomberg

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