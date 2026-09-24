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"¿De qué planeta viniste, croissant cósmico?": los elogios irónicos de los hinchas argentinos a Gasly tras el reto de Briatore

El piloto francés había denunciado amenazas contra su familia tras el incidente en el GP de Madrid. La respuesta de los seguidores de Colapinto fue inesperada: poemas, declaraciones románticas y comparaciones con Fangio, Maradona y hasta Perón

La furia de Franco Colapinto con Pierre Gasly en el final del GP de España de F1
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Los hinchas argentinos inundaron el Instagram de Alpine con elogios a Pierre Gasly después de que Flavio Briatore los llamara al orden por las amenazas al piloto francés: “¿De qué planeta viniste, croissant cósmico?”, fue solo uno de los mensajes que irrumpieron en las redes.

Todo comenzó en el Gran Premio de España, disputado en Madrid. En los últimos tramos de la carrera, Franco Colapinto quedó detrás de Gasly cuando el francés —que ya no peleaba posiciones— todavía tenía pendiente una parada en boxes obligatoria, mientras Oscar Piastri lo perseguía. El equipo no ordenó a Gasly que le cediera el paso antes de entrar a los pits, lo que generó una oleada de críticas entre los fanáticos argentinos. Gasly luego reveló que esas críticas derivaron en amenazas que alcanzaron a su pareja y a miembros de su familia. “Es perturbador”, declaró el piloto. “Hay límites que nunca deberían cruzarse. Pueden apoyar a quien quieran, pero involucrar a las familias y enviar amenazas es completamente inaceptable”, añadió.

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Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, respondió con una advertencia pública. “Si los argentinos quieren apoyar a Franco, que lo apoyen de forma limpia y leal, no como lo que veo en las redes sociales”, afirmó en declaraciones a ESPN Argentina. El dirigente italiano fue más lejos: si la situación se repetía, Alpine consideraría suspender las entrevistas de Colapinto a la televisión argentina. “Vamos a parar todo, porque lo que leemos allí no tiene sentido. Son afortunados de tener un piloto prometedor en Argentina”, completó.

pierre gasly mensajes irónicos

La reacción de los fanáticos no fue la que Briatore esperaba —o quizás sí, aunque en otra dirección. En lugar de silenciarse, los hinchas argentinos tomaron el Instagram del equipo y lo convirtieron en un festival de elogios irónicos al francés. “¿De qué planeta viniste, croissant cósmico?”, fue uno de los comentarios más viralizados, una adaptación del histórico relato de Víctor Hugo Morales sobre Diego Maradona. Otro usuario escribió: “Gasly y Perón, un solo corazón”. Uno más fue directo: “Mi viejo me dio la vida, Pierre las ganas de vivirla”.

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Las comparaciones automovilísticas también aparecieron. “Me deslumbra Pierre ‘Fangio’ Gasly, gran piloto”, publicó un seguidor. Otro optó por la épica: “¿Soy yo o Gasly tiene cosas de Senna?”. Y no faltaron los que intentaron ubicarlo en el panteón popular argentino: “Fuerza Pierre. Venís vos y después Maradona, Colapinto y Messi”, escribió un usuario.

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Desde el circuito de Bakú, donde el equipo publicó las imágenes que dispararon los comentarios, los mensajes se multiplicaron en varios idiomas. En francés, en español y en inglés, cientos de usuarios tomaron la sección de comentarios del perfil oficial de Alpine para rendirle tributo al corredor de Normandía. “Cuando pensé que mi vida no tenía sentido me desperté a la madrugada a ver cómo el sol salía por la pantalla de mi TV, era Pierre que me iluminó la vida”, dejó escrito uno de ellos.

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Franco Colapinto no fue ajeno al episodio. El piloto argentino, de 23 años, salió públicamente a repudiar las amenazas contra su compañero y pidió a sus seguidores que apoyaran al equipo en conjunto. La postura de Colapinto fue coherente con la de Briatore, aunque el tono fue más conciliador. Alpine, en tanto, ratificó que no hubo intención de perjudicar a ninguno de los dos pilotos: la situación en Madrid se produjo sin coche de seguridad ni virtual, y el equipo no ordenó ningún movimiento táctico en favor de uno u otro.

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El fenómeno en redes duró lo que duran este tipo de corrientes en las plataformas. Los últimos comentarios en el Instagram de Alpine ya apuntaban de nuevo hacia Colapinto: “Vamos @francolapinto con todo mañana, eso sí después de @pierregasly que es nuestro máximo ídolo”, cerró un usuario, con la ironía que caracterizó a toda la jornada.

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