Tras el discurso en la ONU, Milei aseguró que a la Argentina "le salen los dólares por las orejas" y que su gobierno "terminó con la inseguridad"

El presidente remarcó que la Argentina mantiene "una gran relación" con Estados Unidos.

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Tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, hablaron con la periodista Nieves Zuberbühler, de TN, en la puerta del hotel Langham de Nueva York, donde se hospeda la comitiva argentina. El mandatario se refirió a su discurso ante la ONU, el reclamo por las islas Malvinas, la relación con Estados Unidos e Israel y las perspectivas económicas del país.

A continuación, la entrevista completa en formato de preguntas y respuestas.

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Nieves Zuberbühler: ¿Cómo fue su participación en la Asamblea General de la ONU?

Javier Milei: Muy satisfecho con el mensaje que llevamos recién a la ONU, donde básicamente planteamos aquello de lo que se debe ocupar las Naciones Unidas y no hace. En ese contexto, pivoteamos el reclamo sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgia del Sur, y el espectro marítimo circundante.

Después, sobre las cosas de las que no se debería ocupar y se ocupa, como la agenda del nuevo milenio, la Agenda 2030 y la Agenda 2045. El caso más extremo de intromisión de la ONU es el de la Organización Mundial de la Salud, el desastre hecho con la pandemia, que desde nuestro punto de vista constituye un genocidio.

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La otra parte tuvo que ver con desestimar los escenarios distópicos. El que hace una buena lectura de Adam Smith lo tiene. De hecho, ayer a la noche, después de la última reunión, nos encontramos con un economista muy prestigioso, Xavier Sala-i-Martin, que es profesor en Columbia y uno de los mayores especialistas en crecimiento económico. Él me trajo un libro sobre inteligencia artificial y no es ni el infierno ni el paraíso.

Por lo tanto, el miedo no conduce a nada. Muchos de los que están tratando de meter miedo son los que ya hicieron las grandes inversiones para asociarse con el Estado y generar barreras de entrada para que nadie pueda competir. No tenemos que caer en esa psicopateada ni del Estado ni de los empresarios que quieren proteger sus beneficios extraordinarios.

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La corbata de Milei y la referencia a Adam Smith

NZ: Ahí hay un guiño con la corbata, ¿no es cierto?

JM: Sí, exactamente. Es Adam Smith. A esta corbata le tengo mucho cariño porque me la regaló Gerardo Bongiovanni en una de las premiaciones que me hizo. Tengo entendido que se la regaló Milton Friedman; si no, es muy parecida a las que usaba Friedman.

Es toda una declaración, porque yo nunca uso corbatas rayadas, siempre uso corbatas planas. Pero, dado el rol de la inteligencia artificial, me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith. Smith tiene errores en su texto, pero eso no quita la parte maravillosa de su contribución.

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La relación con Estados Unidos y el reclamo por las Malvinas

NZ: ¿Cómo fue ayer la reunión con Marco Rubio? ¿Se llevaron algo concreto respecto a Malvinas?

JM: Nosotros con Estados Unidos trabajamos profundamente en temas de geopolítica. La geopolítica incluye desde cuestiones vinculadas a la soberanía hasta recursos naturales, la estrategia de la nueva conformación del mundo y el rol que va a jugar Argentina como, sin duda, uno de los mayores aliados de Estados Unidos.

NZ: Y mañana tienen una reunión también con Netanyahu, otro aliado de la Argentina. ¿Qué se espera de esa reunión?

JM: Aliado y amigo. Tanto Trump como Netanyahu son dos personas muy por encima, ya no solo de la media de los individuos normales, sino dentro del concierto de las naciones.

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Si no fuera por Netanyahu, que es un líder extraordinario con una visión geopolítica y que entiende además el vínculo con la batalla cultural como muy pocas personas en el mundo, salvo Marco Rubio, Donald Trump o Scott Bessent, tengo mis dudas de que hoy siguiera existiendo Israel. Eso sería un verdadero peligro, no solo para Israel, sino para Europa y para todo Occidente.

NZ: Ayer su hijo habló apoyando a la Argentina respecto a Malvinas. ¿Le preocupa que Andy Burnham, el primer ministro británico, y Trump hayan encarado una buena relación, según palabras del propio Burnham?

JM: No, no me importa, porque las Malvinas son argentinas. No vamos a ceder en ese reclamo. Son argentinas por historia, por derecho, por geografía, y vamos a reclamarlas. Vamos a lograr que en algún momento, por la vía diplomática, las recuperemos.

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Esto ya ha pasado en otro momento con el Reino Unido: lo ha hecho con Hong Kong. ¿Por qué no debería hacerlo con nosotros? Además, el Reino Unido tiene grandes problemas. Hoy ya piden fragmentarse Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Por lo tanto, es probable que el Reino Unido en algún momento se llame a la reflexión y nos devuelva las islas, que son nuestras.

Caputo anticipó inversiones en energía, minerales, alimentos y talento humano

NZ: Última pregunta, ya que los tengo a los dos. ¿Cómo encontraron a los inversores en Nueva York?

JM: Él estuvo hablando con los inversores.

LC: Yo le traje el plato fuerte, así que ya está con eso.

JM: Dale, te toca laburar a vos.

NZ: ¿Se vienen inversiones a la Argentina? ¿Qué noticias tenemos?

JM: Argentina es la nueva tierra prometida.

LC: Lo que más atrae es el presidente y las políticas que estamos llevando a cabo. Se trata de inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita y el mundo también.

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Hoy el mundo necesita todo aquello en lo que Argentina tiene ventaja comparativa: energía, minerales críticos, alimentos y talento humano. Como decimos con el Presidente, tenemos una suerte de cobertura natural. Si la situación mundial se pone aún más tensa, más van a demandar esas cosas.

Por supuesto, nadie quiere ver un shock externo, pero si eso pasara estamos en la mejor posición. Por eso hay tanto interés en venir a invertir en Argentina. Hay muchas cosas que van a venir que todavía no se saben, pero el nivel de inversiones en la economía real va a ser fenomenal.

JM: Te lo hago simple, sobre lo que dice el ministro acerca de esa cobertura natural. Hoy tenés un shock petrolero negativo. Eso contrae la oferta, hace saltar los precios, se manifiesta como una mayor inflación de corto plazo y entonces la Reserva Federal sube las tasas.

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Uno puede decir que la suba de tasas complica el financiamiento. Pero no ven que, desde la balanza comercial, nuestra balanza este año va a trepar a USD 25.000 millones. Pasamos de un déficit comercial energético de USD 5.000 millones a un superávit de USD 10.000 millones o más.

Entonces, los dólares que no tenés en el mercado financiero los tenemos en abundancia desde el lado real, desde la balanza comercial. Cada impacto que antes, en Argentina, te disparaba una crisis, hoy hace que nuestro problema sea que los dólares nos salen por las orejas.

Nuestro problema es que, si compramos tantos dólares, se nos escape la tasa de inflación; y si los esterilizamos, que se nos escape la tasa de interés. Nunca creíamos que en Argentina, frente a semejante shock externo negativo, se generaran situaciones de superabundancia de dólares.

Las prioridades económicas hacia fin de año

NZ: ¿Cuáles son las prioridades económicas de acá a fin de año?

JM: Las prioridades son siempre las mismas: que la economía siga creciendo, que la inflación siga bajando y que así la pobreza siga cayendo. Eso lo estás viendo.

Llevamos 28 meses seguidos creciendo. Si trabajamos con el EMAE desestacionalizado, para poder tener frecuencia mensual, el primer año nos expandimos al 6,7 % y el segundo a casi 4 %. Si mantenemos las proyecciones de mercado, no las nuestras, estaríamos entre 18 % y 20 % de crecimiento en los cuatro años.

Pensá que el último gobierno de Cristina creció 1,5 %, con una OCDE creciendo al 7 %. Mauricio Macri cayó 3,8 % o 3,9 %, con el mundo y la OCDE creciendo alrededor de 6 % o 7 %. Alberto Fernández recuperó la caída de Macri en un mundo de 5 % o 6 %, y nosotros vamos a estar creciendo 18 %. Es decir, aun tomando el valor más bajo, sería tres veces más de lo que crece la OCDE.

En materia de inflación, Néstor Kirchner la recibió en 3,7 % y la devolvió en 8,3 %. Cristina la recibió en 8,3 % y la entregó en 25 %. Macri la recibió en 25 % y la entregó en 54 %. Alberto la recibió en 54 % y la dejó en 200 %.

Nosotros, desde niveles de 200 % —o de 300 % si se toma la inflación mayorista—, la estamos dejando este año entre 20 % y 30 %. Estamos cumpliendo todas las promesas.

Hemos terminado con la inseguridad. Teníamos 9.000 piquetes por año y hoy son cero. Estamos en los indicadores de homicidios más bajos de la historia. La idea es que la economía siga creciendo.

La pobreza, desde niveles de 27 %, la bajamos a la mitad, a 14 %, después de haberla recibido en 57 %. Sacamos a 14 millones de personas de la pobreza. En indigencia, bajamos de casi 20 % a 6 %. En los niños, del 70 % al 42 %.

La foto sigue siendo mala, pero la película es la mejor película de la historia. Si yo fuera peronista y le pusiera pauta a los medios, la mitad de las calles de Argentina tendrían mi nombre.

NZ: Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que están los dos muy ocupados esta semana.

JM: Muchas gracias.

NZ: Suerte con lo que les queda. Gracias.