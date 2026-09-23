Las lluvias dejan unas 450 emergencias en El Salvador por inundaciones, deslizamientos y árboles caídos

ARCHIVO: Protección Civil mantiene un aviso nacional ante el riesgo de lluvias continuas, ráfagas de viento y crecidas repentinas de ríos./ (Protección Civil de El Salvador)

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Las lluvias de los últimos días en El Salvador han dejado un balance de alrededor de 450 emergencias, entre árboles y ramas caídos, inundaciones temporales, deslizamientos y afectaciones en carreteras, según informó el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

El país mantiene un aviso nacional ante el incremento de las precipitaciones, asociado a la humedad que llega de forma indirecta por el huracán Polo, ubicado en el océano Pacífico.

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Las autoridades advirtieron que las condiciones pueden provocar lluvias durante la madrugada, la mañana y la tarde, con ráfagas de viento y crecidas repentinas en ríos y quebradas.

Amaya indicó que, desde el inicio del episodio de lluvias, se registraron 23 árboles caídos, 10 deslizamientos y 27 carreteras que presentaron obstrucciones temporales por inundaciones, ramas o pequeños desprendimientos de tierra. También se desbordaron dos ríos, entre ellos el Sensunapán, en la zona de Acajutla, departamento de Sonsonate.

“No hay ni una tan sola carretera que tenga problemas de tránsito”, afirmó el funcionario, tras señalar que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) intervino en los puntos afectados. Añadió que no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas de gravedad por estos eventos.

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El Salvador registró alrededor de 450 emergencias debido a las precipitaciones asociadas a la humedad del huracán Polo./ (Protección Civil de El Salvador)

Protección Civil pidió a los conductores reducir la velocidad, en especial en rutas del interior del país, donde pueden formarse acumulaciones de agua sobre la calzada. Amaya alertó que los llamados “espejos de agua” pueden hacer que los vehículos pierdan adherencia, salgan de la vía o vuelquen.

“No se aventuren a cruzar ríos mientras se esté desarrollando una tormenta”, reiteró el director de Protección Civil, quien también pidió evitar trabajos de poda o tala cerca de tendidos eléctricos durante las lluvias.

Amaya aseguró que 180 albergues están listos y equipados para brindar atención inmediata e integral a las familias que deban ser evacuadas por inundaciones, deslizamientos u otros riesgos asociados a temporales.

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Los espacios cuentan con camas, kits de higiene, insumos de descanso y alimentación para las personas albergadas. “La idea es que atiendan sus necesidades, si tienen niños, que atiendan a sus hijos, a sus hijas, a sus adultos mayores”, explicó.

Las autoridades han equipado 180 albergues para brindar resguardo e insumos a las familias ante posibles evacuaciones./ (Protección Civil de El Salvador)

Por otra parte, en San Salvador Centro, la Dirección de Protección Civil Municipal mantiene preparados más de 20 albergues, con colchonetas, cobijas y kits de aseo. El director municipal, William Hernández, explicó en la entrevista AM de Canal que el Ministerio de Salud inspecciona los sitios antes de cada temporada lluviosa para confirmar que cumplen las condiciones necesarias.

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El municipio también prevé acompañamiento médico, psicológico y de seguridad para las familias evacuadas. Hernández señaló que elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada apoyan en las zonas donde se ordenan evacuaciones, para reducir el temor de los residentes por sus pertenencias.

Los pronósticos apuntan a un posible sistema baja presión en octubre

Durante la entrevista en Frente a Frente, Amaya señaló que Protección Civil analiza los modelos meteorológicos y participa en reuniones técnicas diarias con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Los pronósticos examinados por las autoridades plantean la posible formación de un sistema “depresionario” con lluvias intensas hacia los primeros días de octubre.

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El funcionario advirtió que, si se confirma ese escenario, podrían acumularse entre 400 y 500 milímetros de lluvia en menos de tres días. “Ahora mismo es demasiado aventurado decir que podría pasar, pero tampoco hay que descartarlo”, sostuvo.

Los meteorólogos monitorean la formación de un sistema depresionario que podría dejar hasta 500 milímetros de lluvia en octubre. / (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

El aviso nacional por lluvias se mantiene mientras las instituciones evalúan la evolución de las condiciones atmosféricas. Protección Civil podría elevar la medida a advertencia o activar una alerta formal si los análisis técnicos indican un incremento del riesgo.

La basura en ríos y alcantarillas agrava las inundaciones urbanas

Hernández, por su parte, identificó la acumulación y mala disposición de basura en ríos, quebradas, bóvedas y alcantarillas como una de las principales causas autogeneradas de inundaciones urbanas y desbordamientos.

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“Nos autogeneramos una vulnerabilidad”, afirmó el funcionario municipal, quien explicó que los desechos voluminosos y plásticos bloquean el paso del agua y afectan, en muchos casos, a comunidades ubicadas aguas abajo.

La alcaldía de San Salvador Centro ejecutó más de 10 mil intervenciones en árboles, incluidas podas y talas preventivas. Más de mil correspondieron a ejemplares con riesgo de caída. Además, realizó limpiezas de ríos y quebradas, fumigaciones, entrega de abate e impermeabilizaciones en más de 200 zonas vulnerables.

La acumulación de basura en cauces y alcantarillas representa el factor principal de las inundaciones urbanas en la capital. / (Protección Civil de El Salvador)

Hernández pidió a la población respetar los horarios de recolección de residuos y utilizar el servicio municipal gratuito para retirar objetos voluminosos.