Cuánto hay que ganar para vivir cómodo en los Estados Unidos

El costo de vida varía considerablemente según la zona de Estados Unidos que se analice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ganar un salario de seis cifras ya no garantiza poder vivir “cómodo” en Estados Unidos. Según un relevamiento de SmartAsset, un adulto soltero necesita como mínimo 80.000 dólares anuales para vivir sin sobresaltos en cualquier estado del país, mientras que en casi la mitad de los estados ese umbral supera los 100.000 dólares. Para una familia de cuatro integrantes, el ingreso necesario puede llegar hasta 329.000 dólares al año.

El estudio tomó como base el salario digno de cada estado, es decir, el ingreso que un trabajador de tiempo completo necesita para cubrir sus necesidades básicas, y lo ajustó utilizando la regla de presupuesto 50/30/20. Bajo ese esquema, el 50% de los ingresos se destina a gastos esenciales como vivienda y servicios, el 30% a gastos discrecionales y el 20% restante al ahorro, ya sea para la jubilación o para imprevistos.

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De esta manera, el resultado final representa el ingreso anual bruto, es decir, antes de impuestos, que una persona necesita para vivir de manera cómoda en cada estado, no solo para cubrir lo indispensable.

El informe también midió el caso de las familias tipo, compuestas por dos adultos que trabajan y dos hijos. En la mayoría de los estados, ese núcleo familiar necesita al menos 200.000 dólares anuales para vivir con comodidad. Ese piso se repite en 40 de los 50 estados del país, lo que confirma que el fenómeno no se limita a las grandes ciudades costeras, sino que se extiende a gran parte del territorio.

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Hawái es el estado más caro para un adulto soltero en la actualidad. (AP)

Los estados más caros para vivir

Massachusetts y Hawái encabezan la lista de los estados más costosos para vivir cómodamente, aunque cada uno lidera una categoría distinta. Massachusetts es el estado más caro para una familia de cuatro personas, que necesita 329.555 dólares al año, el monto más alto de todo el país. Hawái, en tanto, es el estado más caro para un adulto soltero, que requiere 129.002 dólares anuales para vivir con comodidad.

Detrás de Hawái, en el ranking de solteros, se ubican Massachusetts, con 127.213 dólares; California, con 126.797 dólares; Nueva York, con 124.342 dólares, y Nueva Jersey, con 113.776 dólares. Estos cinco estados conforman el bloque más caro del país para una persona que vive sola.

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Para las familias, el podio de los más caros lo completan California, con 302.682 dólares; Nueva Jersey, con 295.110 dólares, y Nueva York, con 291.533 dólares. En los cinco casos, se trata de estados ubicados en la costa este o la costa oeste, dos de las regiones con mayor costo de vida del país.

Los más baratos

En el otro extremo del ranking aparecen Mississippi y West Virginia, los dos estados más accesibles para vivir cómodamente, aunque también divididos por categoría. Mississippi es el estado más barato para una familia de cuatro integrantes, que necesita 187.533 dólares al año, la cifra más baja del país. West Virginia, por su parte, es el estado más económico para un adulto soltero, que requiere 81.245 dólares anuales.

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Completan el listado de los estados más accesibles para solteros Arkansas, con 83.242 dólares; Kentucky, con 84.074 dólares; Louisiana, con 84.739 dólares, y Dakota del Sur, con 85.405 dólares. Todos ellos se ubican por debajo de la barrera de los 90.000 dólares anuales.

Entre las familias, los estados con menores requerimientos después de Mississippi son Tennessee, con 197.267 dólares; Louisiana, con 197.933 dólares, y Kentucky, con 194.854 dólares. En líneas generales, se trata de estados del sur y del centro del país, regiones que el propio informe identifica entre las de menor costo de vida de Estados Unidos.

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En Nueva York, el costo de vida aumentó 8,4% en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evolucionó el costo de vida desde 2025

El relevamiento también comparó los valores actuales con los del año pasado y detectó variaciones significativas en varios estados. Montana registró el mayor incremento del país: el ingreso necesario para que un adulto soltero viva cómodo subió 8,6% respecto de 2025, el aumento más pronunciado de todo el estudio. Detrás se ubicó Nueva York, con una suba del 8,4% en el mismo período.

No todos los estados registraron subas. En seis de ellos, el ingreso necesario para vivir cómodo bajó respecto del año anterior: Tennessee, Maryland, Louisiana, Carolina del Norte, Mississippi y Texas. En cada uno de esos casos, un adulto soltero necesita en 2026 menos dinero que el que necesitaba en 2025 para sostener el mismo nivel de vida.

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El informe explica que la diferencia entre el salario digno y el ingreso necesario para vivir cómodo radica en el alcance de cada indicador. Mientras el primero cubre necesidades básicas como vivienda, comida, transporte, salud, impuestos y cuidado infantil cuando corresponde, el segundo suma a esos gastos esenciales un margen razonable para gastos discrecionales y un ahorro adecuado para la jubilación y las emergencias.

Un mapa desigual dentro del país

El estudio identifica patrones geográficos claros en la distribución del costo de vida. Según el relevamiento, la costa oeste, Hawái, Florida y partes de las Montañas Rocosas y el noreste son, en general, las regiones más caras de Estados Unidos para vivir cómodamente, mientras que partes de las “Grandes Llanuras” y del sudeste del país son las más accesibles.

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Ese contraste regional explica, en gran medida, por qué estados vecinos pueden presentar diferencias de decenas de miles de dólares en el ingreso necesario para sostener el mismo estilo de vida. Un soltero que vive en Hawái necesita casi 48.000 dólares más al año que uno que vive en West Virginia para alcanzar un nivel de comodidad equivalente, una brecha que se amplía todavía más en el caso de las familias con hijos.