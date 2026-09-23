Guatemala

Congreso de Guatemala recibe 31 expedientes para dirigir Conamigua y abre la fase de revisión para elegir antes del 13 de octubre

La Comisión del Migrantes, se declaró en sesión permanente tras el cierre del plazo, mientras analiza la documentación presentada por los postulantes al Consejo Nacional de Atención al Migrante para definir su admisibilidad

Infografía con texto, gráficos e iconos que explican las seis etapas del proceso de elección de la dirección de Conamigua en Guatemala.
Una infografía de Infobae presenta el proceso del Congreso de Guatemala para evaluar a 31 aspirantes a dirigir el Consejo Nacional de Atención al Migrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala recibió 31 expedientes de aspirantes a dirigir Conamigua y deberá enviar una nómina de cinco candidatos al pleno legislativo antes del 13 de octubre, para que los diputados elijan a quienes estarán a cargo de las políticas de atención y protección de migrantes guatemaltecos y sus familias.

El plazo para presentar la documentación cerró el jueves 17 de septiembre. Los expedientes fueron entregados inicialmente en la Dirección Legislativa y ya están bajo revisión de los integrantes de la sala legislativa, informó su presidente, el diputado Edgardo Ramírez a Infobae Centroamérica.

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La comisión se declaró en sesión permanente para examinar los documentos. “Es una cifra bastante grande, 31 personas que aplicaron, que entregaron su expediente”, afirmó Ramírez.

Audiencias para corregir requisitos formales

Algunos postulantes presentaron observaciones formales, entre ellas declaraciones juradas sin los timbres requeridos para su validez. Quienes tengan documentos pendientes dispondrán de tres días de audiencia para corregir esas deficiencias.

Las entrevistas comenzarán después de esa etapa y alcanzarán a los candidatos que cumplan las condiciones de la convocatoria y de la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante.

“Lo que queremos es no excluir a nadie”, dijo el legislador, quien planteó que los 31 aspirantes puedan seguir en carrera si subsanan las omisiones a tiempo.

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La evaluación utilizará una tabla de ponderación con más de 200 aspectos, aprobada por la Comisión de Migrantes. El instrumento considera la formación académica, la experiencia profesional y los conocimientos sobre migración.

Los criterios incluyen títulos de licenciatura, maestría y doctorado, además de constancias de dominio del idioma inglés. La convocatoria exige al menos tres años de experiencia en asuntos migratorios, así como capacidad, idoneidad, honradez y pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Varios hombres con traje formal permanecen sentados alrededor de una mesa de reuniones con micrófonos y letreros con nombres
La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala recibió 31 expedientes para elegir a la nueva dirección de Conamigua. (Congreso de la República)

Los nombres incluidos en el registro legislativo

El registro difundido por el Congreso de la República incluye a Elizabeth Nicté Paz Pineda, Marcos Fernando Yax Guinea, José David Prado Vásquez, Deyvin René Carrillo López y Raúl Eduardo Berríos Ramírez, quien busca la reelección.

También se presentaron Leopoldo Mateo Chuc Sam, Karla María Barrientos Solares, Vagner Farid Lucero Gómez, Bárbara Ninnette Montúfar González y Julio Francisco Lainfiesta Rímola. La lista incorpora además a Álvaro Eduardo Caballeros Herrera, Luis Enrique Arévalo Girón, Hugo Alejandro Sicá Morales, Mirna Gabriela Castillo González y Taniha Emperatriz Hidalgo Domínguez.

Entre los demás aspirantes figuran Nadia Odette Mazariegos Alvizures, Hugo Geovanny Aguilar Montoya, Diego Santamarina Cárdenas, Olinda Mishell Jolón Arenales, Ana Marleni Gutiérrez y Eder Vladimir López García.

La nómina también contiene los nombres de Edgar Stuardo Batres Vides, Boris Adolfo de León Gutiérrez, Ingrid Lisseth Soto Carcuz, Andrea Renata María Alvarado Rodríguez, José Carlos Guerra Aldana, Francisco José Quezada Jurado y Celia Roslinda de León Maldonado de García.

La entrega de un expediente no acredita que un candidato haya superado la admisibilidad ni que reúna todas las condiciones exigidas. Esa definición dependerá de la revisión de los documentos, las correcciones que correspondan y la calificación final.

Varios hombres con traje formal permanecen sentados alrededor de una mesa de reuniones con micrófonos y letreros con nombres
La Comisión de Migrantes del Congreso de Guatemala recibió 31 expedientes para elegir a la nueva dirección de Conamigua. (cortestía)

Cinco candidatos para la decisión del pleno

La Comisión de Migrantes busca tener preparada la lista de cinco aspirantes desde el 9 de octubre, con margen para completar los trámites internos antes de remitirla al pleno del Congreso de la República de Guatemala. La elección final requerirá que el asunto sea incorporado en la agenda legislativa y sometido a votación.

La convocatoria excluye a personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos, con determinados vínculos de parentesco con diputados o integrantes de Conamigua, o con condenas por delitos contemplados en la normativa aplicable.

Quienes hayan ocupado puestos estatales deberán presentar constancia de solvencia o finiquito. Los aspirantes sin experiencia laboral en el Estado tendrán que acreditar esa condición mediante una declaración jurada.

Las futuras autoridades de Conamigua deberán coordinar la atención de migrantes guatemaltecos, acompañar a las personas retornadas, promover la migración regular y articular programas de protección para familias afectadas por la movilidad humana.

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