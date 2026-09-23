Iron Mountain: la Corte rechazó los recursos de tres acusados y la causa sigue camino al juicio oral

El depósito de Iron Mountan tras el incendio (Foto/NA)

Guardar

La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de queja de tres acusados en la causa por el incendio de Iron Mountain en Barracas, donde murieron ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil. La decisión dejó vigentes los rechazos a sus pedidos de cerrar el expediente, que sigue su curso hacia el juicio oral y público contra 18 imputados.

De acuerdo con el fallo al que tuvo acceso Infobae, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las presentaciones de las defensas de Eduardo Alfredo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart y Matías Marquina. Los acusados habían solicitado que se declarara prescripta la acción penal y que se cerrara la causa por una supuesta vulneración de la garantía de ser juzgados en un plazo razonable.

PUBLICIDAD

El máximo tribunal rechazó las quejas por incumplir los requisitos formales establecidos en la acordada que regula estas presentaciones. Así, sin pronunciarse sobre el fondo de los planteos, dejó en pie las decisiones de las instancias anteriores.

Producto del derrumbe murieron ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil (Foto/NA)

Los pedidos habían sido rechazados el 28 de abril de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18, a cargo del futuro debate. Las defensas cuestionaban el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación hasta la llegada del expediente a juicio.

En junio de ese año, la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la decisión. Tras esos reveses, las defensas interpusieron recursos extraordinarios y, ante su rechazo, acudieron en queja a la Corte.

PUBLICIDAD

El incendio y la investigación

La tragedia ocurrió la mañana del 5 de febrero de 2014 en el depósito que Iron Mountain tenía en Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas. Allí, la empresa almacenaba documentación de distintas compañías.

Tras activarse la alarma contra incendios, tres empleados intentaron contener las llamas. Cerca de una hora más tarde, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar, una pared del edificio se derrumbó.

El mural en homenaje a una de las víctimas, Damián Véliz hecho por sus vecinos de Avellaneda

El colapso provocó la muerte de los bomberos Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Juan Monticelli, José Luis Méndez Araujo y Sebastián Campos, y de los integrantes de Defensa Civil Pedro Báricola y Franco Ambrosi.

PUBLICIDAD

La investigación judicial busca establecer las responsabilidades por el incendio y las condiciones en las que funcionaba el depósito antes de la tragedia.

En diciembre de 2022, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de los 18 acusados por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.

Entre los imputados hay directivos de Iron Mountain y ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se desempeñaban en la Dirección General de Fiscalización y Control. Aquella resolución señaló falencias en los controles estatales sobre el funcionamiento del depósito.

Con el rechazo de las quejas, los planteos de las tres defensas no prosperaron y la causa continuará su trámite ante el Tribunal Oral N°18.

PUBLICIDAD