Cómo identificar llamadas importantes cuando marcan de números desconocidos, según Truecaller

El fraude telefónico sigue cobrando víctimas a diario, disfrazado de llamadas “urgentes” o supuestas alertas bancarias. Basta con responder para quedar atrapado en una red de engaños bien calculados, donde cada palabra busca manipular y extraer información personal.

Los delincuentes no solo suplantan identidades; se infiltran en la rutina con una voz convincente y un guion perfectamente ensayado. Ignorar una llamada sospechosa puede marcar la diferencia entre estar a salvo y perderlo todo.

Pero, ¿y si esa llamada que ignoraste no era un fraude, sino una oportunidad? En tiempos donde el spam abunda, también se pierden entrevistas laborales, avisos médicos importantes o respuestas esperadas de trámites esenciales. No reconocer un número no siempre significa peligro, y ante la duda, muchos han decidido instalar aplicaciones en sus celulares que identifican llamadas desconocidas y bloquean posibles estafas.

Una de las más conocidas es Truecaller, una app desarrollada en 2009 con el objetivo de identificar llamadas de números desconocidos. Con el paso del tiempo, incorporó nuevas herramientas como la gestión de llamadas y mensajes SMS, la detección de spam y la mensajería directa. Todas estas funciones están disponibles en su versión gratuita.

La membresía premium de la aplicación incluye funciones adicionales como la eliminación de anuncios en la interfaz, un sistema avanzado de bloqueo de spam, filtrado automático de correos no deseados, sello de verificación, seguro contra fraude (disponible solo en el plan anual), grabación de llamadas, asistente de Truecaller, escáner de llamadas con inteligencia artificial, acceso mediante atajo de Siri, visualización de quién ha visto el perfil o buscado al usuario, solicitudes de contacto ilimitadas, modo incógnito, insignia premium, ícono exclusivo de la aplicación, función de llamada fantasma y soporte a través de chat en vivo.

Ahora, todas estas funciones también pueden ser compartidas con los familiares del titular de la versión premium, mediante unos simples pasos dentro de la aplicación y a un costo reducido por persona en comparación con la suscripción individual.

Truecaller lanza un nuevo plan que busca proteger a la familia

La empresa sueca, fundada en 2009 en Estocolmo, anunció que los usuarios de Truecaller ahora podrán compartir su membresía premium con sus seres queridos. A través del nuevo Plan Familiar, un titular de la versión premium podrá agregar hasta cuatro miembros adicionales a su cuenta.

Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller para Colombia, se refirió al nuevo plan: “Hemos identificado que muchas personas usan premium por las ventajas adicionales que tiene sobre la versión básica, y queremos que más personas puedan disfrutar de ellas. Por eso, lanzamos el Plan Familiar para que todos los miembros de una familia puedan estar protegidos contra el spam y el fraude telefónico”.

Es preciso señalar que cada miembro de la familia pagará por la versión premium, pero a un precio reducido en comparación con la suscripción individual. Todas las funcionalidades premium están incluidas en este servicio, sin restricciones entre los integrantes del plan.

Para activar el Plan Familiar, basta con abrir la aplicación y acceder a la pestaña ‘Premium’. Desde allí, es posible gestionar los miembros del plan, añadiendo o retirando personas según se requiera.

Finalmente, Truecaller está disponible tanto en la App Store para dispositivos iOS como en Google Play para Android. Actualmente, esta aplicación forma parte de la comunicación diaria de más de 450 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Consecuencias del fraude telefónico

El fraude telefónico no solo representa una amenaza para la seguridad digital, sino que puede tener consecuencias económicas graves para quienes caen en la trampa. A través de llamadas engañosas, los estafadores logran obtener datos personales, números de tarjetas bancarias o claves de acceso que luego son utilizados para vaciar cuentas, contratar servicios o realizar compras no autorizadas. En algunos casos, las víctimas descubren el fraude cuando ya es demasiado tarde y el dinero ha sido transferido o los daños son irreversibles.

Además del perjuicio económico, este tipo de delito afecta la tranquilidad de las personas. Muchas víctimas experimentan ansiedad, desconfianza o temor cada vez que reciben una llamada desconocida. El impacto emocional se agrava cuando la estafa involucra a adultos mayores, quienes suelen ser más vulnerables ante estos engaños. Por eso, más allá de la prevención tecnológica, es fundamental promover una cultura de alerta y educación sobre estos riesgos, para reducir su impacto y evitar que más personas sean víctimas.