Costa Rica

Detienen a presunta sobrina de “Pecho de Rata” con más de USD 15 mil en efectivo tras operativo en Costa Rica

Una aparente infracción de tránsito en la ruta 27 terminó con la captura de una mujer de 29 años, luego de que una unidad canina detectara indicios de droga en el vehículo en el que viajaba.

Una mujer de 29 años, identificada con los apellidos Barnett López, fue detenida como sospechosa de legitimación de capitales durante un operativo en Santa Ana, Costa Rica. Crédito: OIJ
Una mujer de 29 años, identificada con los apellidos Barnett López, fue detenida como sospechosa de legitimación de capitales durante un operativo en Santa Ana, Costa Rica. Crédito: OIJ
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Una intervención policial que comenzó por una aparente infracción de tránsito terminó con la detención de una mujer que sería sobrina de Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, el costarricense extraditado a Estados Unidos por acusaciones relacionadas con narcotráfico internacional.

La sospechosa, identificada con los apellidos Barnett López, de 29 años, fue interceptada sobre la ruta 27, en el sector de Alto de las Palomas, en Santa Ana, provincia de San José.

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De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el procedimiento permitió localizar ₡7,175,000 (USD 15.6 mil) en efectivo, además de varios aparatos electrónicos, que fueron decomisados como parte de una investigación por el presunto delito de legitimación de capitales.

Una infracción de tránsito terminó en una investigación judicial

Los hechos comenzaron cuando la Policía Municipal de Santa Ana recibió una alerta relacionada con una supuesta infracción cometida por un vehículo que circulaba sobre la ruta 27.

Los oficiales procedieron a intervenir el automóvil a la altura de Alto de las Palomas, en el sentido hacia San José, aproximadamente 800 metros antes del centro comercial Multiplaza.

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Durante el abordaje, los policías percibieron un fuerte olor a aparente droga proveniente del vehículo, situación que motivó una revisión más exhaustiva.

Ante esta circunstancia, solicitaron la colaboración de la Policía Municipal de Escazú, que facilitó una unidad canina especializada para inspeccionar el automóvil.

Según la información suministrada por las autoridades judiciales, el perro marcó positivo ante la posible presencia de sustancias ilícitas, lo que llevó a solicitar la intervención de agentes del OIJ.

Sin embargo, pese al olor detectado por los oficiales y a la reacción del animal, el organismo judicial aclaró posteriormente que durante la revisión no encontraron dosis de droga para decomisar.

Esta precisión resulta relevante porque la captura de la mujer se produjo bajo sospecha de legitimación de capitales y no por un decomiso de estupefacientes.

Una unidad canina de la Policía Municipal de Escazú participó en la revisión del automóvil tras detectarse un fuerte olor a aparente droga. Crédito: OIJ
Una unidad canina de la Policía Municipal de Escazú participó en la revisión del automóvil tras detectarse un fuerte olor a aparente droga. Crédito: OIJ

Más de siete millones de colones dentro del automóvil

Tras recibir la alerta, agentes del OIJ se desplazaron hasta el sitio para realizar una inspección del vehículo y documentar los indicios encontrados durante la intervención de las policías municipales.

Fue entonces cuando los investigadores localizaron ₡7,175,000 (USD 15.6 mil) en dinero en efectivo, una suma que motivó nuevas diligencias para determinar su procedencia.

Además del efectivo, las autoridades decomisaron varios aparatos electrónicos que quedaron vinculados a la investigación.

El organismo judicial confirmó la detención de la conductora mediante un reporte en el que detalló los resultados del procedimiento.

“Se detiene a la femenina de apellido Barnett, de 29 años, como sospechosa del delito de legitimación de capitales; además del decomiso de este dinero en efectivo, se decomisan aparatos electrónicos”, indicó el OIJ.

La detenida fue remitida al Ministerio Público, instancia encargada de determinar los siguientes pasos de la investigación y resolver si corresponde solicitar medidas cautelares ante un juzgado penal.

La Policía Municipal de Santa Ana intervino el vehículo en la ruta 27, donde posteriormente agentes judiciales localizaron ₡7,175,000 en efectivo. Crédito: OIJ
La Policía Municipal de Santa Ana intervino el vehículo en la ruta 27, donde posteriormente agentes judiciales localizaron ₡7,175,000 en efectivo. Crédito: OIJ

¿Cuál es su relación con “Pecho de Rata”?

El caso adquirió relevancia por el presunto parentesco de Barnett López con Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quien fue extraditado a Estados Unidos y enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.

Distintos medios costarricenses identificaron a la detenida como sobrina del extraditado. Sin embargo, el OIJ no confirmó expresamente ese vínculo familiar en el comunicado sobre la captura, por lo que se mantiene como información preliminar.

La detención ocurre meses después de los allanamientos realizados en el denominado caso Riverside, una investigación sobre una presunta estructura vinculada con narcotráfico y legitimación de capitales.

Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, fue extraditado a Estados Unidos por acusaciones relacionadas con narcotráfico internacional./ (El Observador)
Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, fue extraditado a Estados Unidos por acusaciones relacionadas con narcotráfico internacional./ (El Observador)

El 23 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron alrededor de 150 allanamientos relacionados con ese expediente, en el que figuran varios familiares de López Vega, entre ellos sus hijos y su esposa.

En el caso de esta nueva detención, las autoridades deberán esclarecer el origen del efectivo localizado y determinar si existen elementos que permitan establecer alguna relación con actividades ilícitas.

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