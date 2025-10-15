Tecno

The Boring Company, la empresa de Elon Musk dedicada a la construcción de túneles, es acusada de violaciones ambientales en EE. UU.

Entre los señalamientos figuran el inicio de obras sin autorización, el vertido de aguas residuales no tratadas en la vía pública y la falta de controles para prevenir la contaminación

The Boring Company lleva adelante el proyecto Loop, una extensa red de túneles subterráneos en Las Vegas. Chip Somodevilla/Pool vía REUTERS

Las autoridades ambientales del estado de Nevada han presentado acusaciones contra The Boring Company, propiedad de Elon Musk, por casi 800 presuntas infracciones a las normativas ambientales estatales durante la excavación de una red de túneles para el proyecto de transporte bajo Las Vegas.

Entre las acusaciones destacan el inicio de obras sin autorización, el vertido de aguas residuales no tratadas en la vía pública y la ausencia de medidas de control para prevenir la contaminación, según documentos recientes.

Acusaciones y sanciones ambientales contra The Boring Company

La Oficina Estatal de Control de la Contaminación del Agua de Nevada emitió una carta de cese y desistimiento a The Boring Company el 22 de septiembre, señalando múltiples violaciones a un acuerdo de conciliación previo. Ese acuerdo fue firmado por la empresa en 2022 tras anteriores sanciones por verter aguas subterráneas en desagües sin permiso estatal.

Las autoridades ambientales del estado de Nevada han presentado acusaciones contra The Boring Company. REUTERS/Dado Ruvic

Según la carta, en lugar de cumplir, inspectores estatales detectaron casi 100 nuevas infracciones adicionales y una falta persistente de controles ambientales. En concreto, la compañía omitió contratar a un gestor ambiental independiente para inspeccionar periódicamente las obras, acumulando 689 inspecciones fallidas.

La normativa vigente permite la imposición de sanciones económicas diarias en caso de incumplimiento. Basándose en el grado y la frecuencia de las infracciones, la multa total podría haber superado los 3 millones de dólares. Sin embargo, los reguladores optaron por reducir el monto a 242.800 dólares.

Explicaron su decisión afirmando: “Dada la extraordinaria cantidad de infracciones, NDEP decidió ejercer su discreción para reducir la multa a dos infracciones de USD 5.000 por permiso, lo que considera una multa razonable que aún servirá para disuadir futuras conductas de incumplimiento”.

The Boring Company es propiedad de Elon Musk. REUTERS/Daniel Cole

El pago de la sanción se considera suspendido hasta el término del proceso de resolución de disputas. La agencia estatal recordó en la carta que mantiene el derecho de exigir el cese inmediato de actividades si se mantienen los problemas, en línea con lo estipulado en el acuerdo.

Proyecto de túneles bajo Las Vegas: antecedentes y evasión de regulaciones

The Boring Company lleva adelante el proyecto Loop, una extensa red de túneles subterráneos en Las Vegas destinada al transporte de pasajeros en vehículos Tesla. El proyecto, que originalmente comprendía solo 1,3 kilómetros y conectaba diversas áreas del campus de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), ha expandido sus planes a 109 kilómetros con 104 estaciones proyectadas en todo el Valle de Las Vegas, en parte utilizando una máquina denominada Prufrock, capaz de excavar túneles de 3,6 metros de diámetro.

Durante cada fase de excavación, se extraen grandes cantidades de tierra y agua subterránea, sobre las cuales la empresa debe demostrar gestión adecuada. Un documento presentado por The Boring Company a las autoridades ambientales indica que por cada metro excavado se remueven hasta 5,6 metros cúbicos de material.

Elon Musk dirige empresas como Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company. Patrick Pleul/Pool vía REUTERS

El proyecto, al tener financiamiento privado y carecer de fondos federales, no está obligado a cumplir una serie de requisitos gubernamentales de análisis e impacto ambiental que sí afectan a otras infraestructuras públicas. Esto ha permitido a la empresa operar bajo un régimen regulatorio menos estricto, aunque conservando la obligación de obtener permisos estatales para prevenir daños sobre el medio ambiente local y las fuentes de agua.

Patrón de incumplimiento y respuesta institucional

Desde 2019 —año en que comenzó la obra— hasta la fecha, The Boring Company acumula antecedentes de conflictos con autoridades estatales y locales. Investigaciones periodísticas de City Cast Las Vegas y ProPublica han documentado una estrategia de la compañía para esquivar la supervisión de los reguladores argumentando que el proyecto no encajaba en las leyes vigentes.

En respuesta a citaciones por contaminación en años anteriores, la empresa buscó obtener autorizaciones alternativas para evitar los permisos exigidos a los sistemas tradicionales de transporte y entretenimiento del condado.

En 2023, The Boring Company logró quedar exenta de uno de estos permisos, apostando por un esquema de monitoreo que reduce la cantidad de inspecciones estatales y del condado, aunque eso ha estado acompañado por nuevos reportes de vertidos irregulares y omisión de controles.

