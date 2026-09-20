Cómo es el truco de Android Auto usando dos celulares para tener una mejor experiencia de conducción

Android Auto no permite usar dos celulares de forma simultánea en la pantalla del auto y solo un dispositivo puede controlar mapas, música y aplicaciones por vez. (Google)

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Usar dos celulares con Android Auto es posible, aunque no de la manera en que muchos imaginan. El sistema de Google no permite que dos teléfonos controlen la pantalla del auto de forma simultánea. Solo un dispositivo puede manejar mapas, música y aplicaciones en cada momento.

Esa limitación no impide tener más de un celular vinculado al vehículo y alternar entre ellos según la situación: un conductor que comparte el auto, alguien con línea personal y de trabajo, o quien busca cuidar la batería del teléfono principal en viajes largos.

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¿Se pueden usar dos celulares en Android Auto al mismo tiempo?

No de forma simultánea en la pantalla principal. Android Auto solo entrega el control de mapas, música y notificaciones a un dispositivo por vez, aunque existen métodos para alternar entre dos teléfonos por cable, por Bluetooth o de forma inalámbrica, e incluso para separar llamadas y navegación en equipos distintos.

Alternar el control mediante cable USB

El método más directo consiste en desconectar el cable USB de un teléfono y conectarlo al otro. El sistema detecta el cambio y carga automáticamente la interfaz correspondiente al nuevo dispositivo.

La forma más directa de cambiar entre dos celulares en Android Auto consiste en desconectar el cable USB de un teléfono y conectarlo al otro para cargar la nueva interfaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograrlo, primero se conecta el celular A al puerto de datos del vehículo con un cable en buen estado. Una vez que aparece la interfaz de Android Auto, se desconecta ese cable y se enchufa al celular B.

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La pantalla del auto parpadea unos segundos y, en un lapso de entre 5 y 10 segundos, muestra la interfaz correspondiente al segundo teléfono.

Un celular para Android Auto y otro solo para llamadas

Algunos vehículos permiten combinar dos teléfonos de forma simultánea, aunque con roles distintos.

En esta configuración, el celular A ejecuta Android Auto de manera normal, con navegación y música, mientras el celular B se vincula únicamente al Bluetooth nativo del auto para gestionar llamadas.

Algunos autos permiten usar un celular con Android Auto para navegación y música y otro por Bluetooth nativo solo para llamadas. (Google)

Para configurarlo, hay que salir de la interfaz de Android Auto desde el celular A, ingresar al menú de Bluetooth del sistema propio del vehículo y vincular el celular B asignándolo solo al perfil de llamadas, sin activar audio ni multimedia.

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Esta función depende de que el módulo multimedia del auto admita Bluetooth dual. Si al iniciar Android Auto el sistema desconecta cualquier otro dispositivo vinculado, significa que la pantalla no soporta dos canales Bluetooth al mismo tiempo.

Cómo alternar entre teléfonos en el modo inalámbrico

En Android Auto inalámbrico, ambos celulares pueden estar emparejados al sistema del vehículo, pero el cambio entre ellos se gestiona de forma manual desde los menús nativos de la pantalla.

El proceso consiste en salir de Android Auto con el botón de inicio del auto, ingresar al menú de dispositivos Bluetooth o administrador de teléfonos, y seleccionar el segundo celular para iniciar su proyección.

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Cuando ambos teléfonos están dentro del vehículo, el sistema suele conectarse automáticamente al último dispositivo utilizado. Para evitarlo, la mayoría de los autos permite marcar un celular como dispositivo principal o favorito en los ajustes de Bluetooth.

En Android Auto inalámbrico, los dos celulares pueden estar emparejados, pero el cambio entre dispositivos se hace de forma manual desde los menús del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el truco del segundo celular para cuidar la batería

Existe una variante distinta, orientada no a compartir el auto entre dos personas, sino a proteger el teléfono principal. Dhruv Bhutani, colaborador de XDA, comenzó a usar un Android antiguo dedicado exclusivamente a Android Auto por cable, mientras reserva su celular principal para compartir datos móviles mediante el punto de acceso WiFi.

De esta forma, el equipo viejo asume la navegación GPS, la música y las notificaciones, tareas que Google reconoce como generadoras de calor adicional, sobre todo cuando se combinan con carga continua.

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Para esta modalidad por cable, Google exige Android 9 o posterior, un vehículo compatible, conexión de datos y un cable USB adecuado. La versión inalámbrica requiere, además, Android 11 o superior y WiFi de 5 GHz.

Esta configuración tiene una limitación relevante: si la SIM permanece en el celular principal, las llamadas y los SMS no aparecen automáticamente en el teléfono secundario ni en Android Auto. También conviene evitar dejar ese equipo expuesto a temperaturas extremas dentro del vehículo, como sobre el salpicadero bajo el sol.