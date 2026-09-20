Tecno

Cómo es el truco de Android Auto usando dos celulares para tener una mejor experiencia de conducción

Esto permite usar un celular con Android Auto para navegación y música y otro por Bluetooth nativo solo para llamadas

Android Auto enfrenta desafíos de calidad de sonido y conexión en llamadas telefónicas. (Google)
Android Auto no permite usar dos celulares de forma simultánea en la pantalla del auto y solo un dispositivo puede controlar mapas, música y aplicaciones por vez. (Google)
Guardar

Usar dos celulares con Android Auto es posible, aunque no de la manera en que muchos imaginan. El sistema de Google no permite que dos teléfonos controlen la pantalla del auto de forma simultánea. Solo un dispositivo puede manejar mapas, música y aplicaciones en cada momento.

Esa limitación no impide tener más de un celular vinculado al vehículo y alternar entre ellos según la situación: un conductor que comparte el auto, alguien con línea personal y de trabajo, o quien busca cuidar la batería del teléfono principal en viajes largos.

PUBLICIDAD

¿Se pueden usar dos celulares en Android Auto al mismo tiempo?

No de forma simultánea en la pantalla principal. Android Auto solo entrega el control de mapas, música y notificaciones a un dispositivo por vez, aunque existen métodos para alternar entre dos teléfonos por cable, por Bluetooth o de forma inalámbrica, e incluso para separar llamadas y navegación en equipos distintos.

  • Alternar el control mediante cable USB

El método más directo consiste en desconectar el cable USB de un teléfono y conectarlo al otro. El sistema detecta el cambio y carga automáticamente la interfaz correspondiente al nuevo dispositivo.

Pantalla del tablero de un automóvil y dos teléfonos inteligentes en soportes con una aplicación de mapas en pantalla.
La forma más directa de cambiar entre dos celulares en Android Auto consiste en desconectar el cable USB de un teléfono y conectarlo al otro para cargar la nueva interfaz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograrlo, primero se conecta el celular A al puerto de datos del vehículo con un cable en buen estado. Una vez que aparece la interfaz de Android Auto, se desconecta ese cable y se enchufa al celular B.

PUBLICIDAD

La pantalla del auto parpadea unos segundos y, en un lapso de entre 5 y 10 segundos, muestra la interfaz correspondiente al segundo teléfono.

  • Un celular para Android Auto y otro solo para llamadas

Algunos vehículos permiten combinar dos teléfonos de forma simultánea, aunque con roles distintos.

En esta configuración, el celular A ejecuta Android Auto de manera normal, con navegación y música, mientras el celular B se vincula únicamente al Bluetooth nativo del auto para gestionar llamadas.

Google Maps de Android Auto tendrá nuevas funciones.
Algunos autos permiten usar un celular con Android Auto para navegación y música y otro por Bluetooth nativo solo para llamadas. (Google)

Para configurarlo, hay que salir de la interfaz de Android Auto desde el celular A, ingresar al menú de Bluetooth del sistema propio del vehículo y vincular el celular B asignándolo solo al perfil de llamadas, sin activar audio ni multimedia.

Esta función depende de que el módulo multimedia del auto admita Bluetooth dual. Si al iniciar Android Auto el sistema desconecta cualquier otro dispositivo vinculado, significa que la pantalla no soporta dos canales Bluetooth al mismo tiempo.

Cómo alternar entre teléfonos en el modo inalámbrico

En Android Auto inalámbrico, ambos celulares pueden estar emparejados al sistema del vehículo, pero el cambio entre ellos se gestiona de forma manual desde los menús nativos de la pantalla.

El proceso consiste en salir de Android Auto con el botón de inicio del auto, ingresar al menú de dispositivos Bluetooth o administrador de teléfonos, y seleccionar el segundo celular para iniciar su proyección.

Cuando ambos teléfonos están dentro del vehículo, el sistema suele conectarse automáticamente al último dispositivo utilizado. Para evitarlo, la mayoría de los autos permite marcar un celular como dispositivo principal o favorito en los ajustes de Bluetooth.

Pantalla del salpicadero de un vehículo con un mapa y dos teléfonos móviles montados que muestran el logotipo de Android Auto.
En Android Auto inalámbrico, los dos celulares pueden estar emparejados, pero el cambio entre dispositivos se hace de forma manual desde los menús del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el truco del segundo celular para cuidar la batería

Existe una variante distinta, orientada no a compartir el auto entre dos personas, sino a proteger el teléfono principal. Dhruv Bhutani, colaborador de XDA, comenzó a usar un Android antiguo dedicado exclusivamente a Android Auto por cable, mientras reserva su celular principal para compartir datos móviles mediante el punto de acceso WiFi.

De esta forma, el equipo viejo asume la navegación GPS, la música y las notificaciones, tareas que Google reconoce como generadoras de calor adicional, sobre todo cuando se combinan con carga continua.

Para esta modalidad por cable, Google exige Android 9 o posterior, un vehículo compatible, conexión de datos y un cable USB adecuado. La versión inalámbrica requiere, además, Android 11 o superior y WiFi de 5 GHz.

Esta configuración tiene una limitación relevante: si la SIM permanece en el celular principal, las llamadas y los SMS no aparecen automáticamente en el teléfono secundario ni en Android Auto. También conviene evitar dejar ese equipo expuesto a temperaturas extremas dentro del vehículo, como sobre el salpicadero bajo el sol.

Temas Relacionados

Android autoCelularGoogleAplicacionesBluetoothCómo conectar Android AutoAutosTecno autos y movilidadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

5 trucos para conducir un auto híbrido de Lima a Cusco

Esta ruta en Perú con tramos urbanos, pendientes y descensos prolongados, exige anticipar cada maniobra en el vehículo para ahorrar combustible

5 trucos para conducir un auto híbrido de Lima a Cusco

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy domingo 20 de septiembre

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy domingo 20 de septiembre

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Los monitores compatibles con USB-C pueden transmitir imagen, datos y carga a través de un solo cable

Para qué sirven los puertos USB del monitor: las mejores formas de aprovecharlos

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día

Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

El recubrimiento magnético de las cintas pierde lubricación con el paso del tiempo, incluso bajo un cuidado óptimo

Cómo se deben guardar las viejas cintas de casete para que sigan funcionando por décadas

DEPORTES

Un ex jugador de la selección argentina fue acusado de escupir a un rival: la sanción que podría recibir tras ser investigado

Un ex jugador de la selección argentina fue acusado de escupir a un rival: la sanción que podría recibir tras ser investigado

El Inter Miami de Messi se enfrentará a San Diego FC por la MLS tras el título en la Campeones Cup: hora, TV y formaciones

La salvaje pelea entre dos pilotos de la NASCAR tras un incidente en una carrera: “Se me vino encima”

El video que recorre el mundo: una aplanadora de césped atropelló a una ex figura de la Premier League antes de un partido

Copa Davis: el dobles irá por el punto que le falta a Argentina contra Turquía para la clasificación a los Qualifiers 2027

TELESHOW

Carolina Kopelioff habló de Cautiva, la serie inspirada en un caso de abuso: “La mente no puede borrar algunas heridas”

Carolina Kopelioff habló de Cautiva, la serie inspirada en un caso de abuso: “La mente no puede borrar algunas heridas”

La voz que viajó del escenario al micrófono: Juan Balvín, el argentino detrás de grandes personajes

Paula Roth, una cantante entre Piazzolla y Charly García: “Son las músicas que me conectan con mi identidad”

Celeste Cid compartió el álbum de su viaje a Nueva York con Santiago Korovsky: rascacielos, teatro y moda callejera

Juana Viale descolocó a Juana Repetto con una llamativa consulta sobre la vida de Sebastián Graviotto: "¿Puedo preguntar?"

INFOBAE AMÉRICA

Madre de un recluta denuncia que el Ejército cubano archivó el caso de su hijo que murió hace 13 meses

Madre de un recluta denuncia que el Ejército cubano archivó el caso de su hijo que murió hace 13 meses

Colisionaron seis vehículos y murieron tres personas en Guatemala, dos de ellas se alistaban para su boda

Canasta básica llega a US$627 en Honduras y supera en más de US$100 el salario mínimo promedio

República Dominicana: Ministerio Público arresta a cirujano plástico condenado por homicidio involuntario de una paciente

“Que el silencio no sea olvido”: Colectivo denuncia desaparición forzada de opositor nicaragüense