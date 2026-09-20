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Google y Nvidia se asocian para impulsar el uso responsable de electricidad en centros de datos de IA

La Alianza para la Gestión Energética de la IA (AEMA) reúne a grandes tecnológicas y empresas eléctricas de Estados Unidos

Google, Nvidia y Emerald AI conformaron una alianza para que los centros de datos de inteligencia artificial reduzcan su consumo eléctrico en horas pico y liberen capacidad para la red. (Reuters)
Google, Nvidia y Emerald AI conformaron una alianza para que los centros de datos de inteligencia artificial reduzcan su consumo eléctrico en horas pico y liberen capacidad para la red. (Reuters)
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Google, Nvidia y la empresa de gestión energética Emerald AI lanzaron la Alianza para la Gestión Energética de la IA (AEMA), una coalición que busca desarrollar capacidades de carga flexible en los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. La iniciativa propone que estas instalaciones dejen de ser meros consumidores de electricidad y se conviertan en participantes activos de la red eléctrica, mediante la reducción temporal de su consumo en momentos de alta demanda.

A los tres miembros fundadores se sumaron Anthropic y una serie de socios de lanzamiento provenientes de los sectores energético y de infraestructura digital. Entre ellos figuran The AES Corporation, Constellation, Generate, National Grid, NRG Energy, Analog Devices, Calibrant Energy, Camus, ClearPath, encoord, Fluence, GridUnity, PassKey Inc., RWE, Splight, Verrus y Voltus.

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El mecanismo de respuesta a la demanda podría liberar 100 gigavatios

El concepto central de la alianza es la respuesta a la demanda, una práctica que las empresas de suministro eléctrico utilizan desde hace décadas con grandes consumidores industriales, como fábricas que aceptan reducir su actividad o recurrir a generadores de respaldo a cambio de una compensación económica durante picos de consumo. Según AEMA, aplicar este esquema a los centros de datos de IA permitiría conectar hasta 100 gigavatios adicionales de capacidad al sistema eléctrico.

Según AEMA, la flexibilidad en el consumo de los centros de datos podría liberar hasta 100 gigavatios adicionales en la red eléctrica. (Reuters)
Según AEMA, la flexibilidad en el consumo de los centros de datos podría liberar hasta 100 gigavatios adicionales en la red eléctrica. (Reuters)

El fundamento técnico radica en que las redes eléctricas se diseñan para soportar picos de demanda que ocurren solo durante una fracción del año.

Tyler Norris, director de innovación en el mercado energético para IA e infraestructura y primer presidente del consejo de administración de AEMA, explicó en una publicación en LinkedIn que reducir el consumo neto de la red a menos de 100 horas al año puede liberar docenas de gigavatios de capacidad, sin necesidad de esperar entre cinco y siete años —o más— por las actualizaciones tradicionales del sistema.

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Google ya integró un gigavatio de capacidad de respuesta a la demanda

Norris citó como antecedente que Google demostró la viabilidad de este modelo al integrar 1 gigavatio de capacidad de respuesta a la demanda a nivel nacional en Estados Unidos. La compañía probó por primera vez estas capacidades con el Omaha Public Power District en 2024 y, el año siguiente, anunció acuerdos similares con Indiana Michigan Power (I&M) y la Tennessee Valley Authority (TVA).

Google ya integró 1 gigavatio de capacidad de respuesta a la demanda en contratos con empresas eléctricas de Estados Unidos. (Reuters)
Google ya integró 1 gigavatio de capacidad de respuesta a la demanda en contratos con empresas eléctricas de Estados Unidos. (Reuters)

Recientemente, Google firmó contratos adicionales con Entergy Arkansas, Minnesota Power y DTE Energy que también incorporan mecanismos de respuesta a la demanda en sus contratos energéticos a largo plazo.

En respaldo a la nueva alianza, Google publicó dos informes con hojas de ruta concretas. Uno, elaborado por The Brattle Group, ofrece un plan técnico para convertir en realidad operativa la reciente orientación bipartidista de la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC).

El segundo, a cargo de Aurora Energy Research, presenta un modelo de centros de datos flexibles en el sistema ERCOT combinados con recursos “front-of-meter”, es decir, ubicados del lado de la red antes del medidor del consumidor.

Google firmó nuevos acuerdos de respuesta a la demanda con Entergy Arkansas, Minnesota Power y DTE Energy. (Reuters9
Google firmó nuevos acuerdos de respuesta a la demanda con Entergy Arkansas, Minnesota Power y DTE Energy. (Reuters9

El eje de la alianza

La tecnología de Emerald AI ocupa un lugar central en la alianza. El software de la empresa coordina las solicitudes de las empresas de suministro eléctrico con los centros de datos, que pueden pausar tareas no críticas o transferir cargas hacia instalaciones donde la red cuenta con margen disponible. Esta propuesta se presenta como alternativa a los generadores diésel de respaldo, a los que recurren actualmente muchos centros de datos durante los picos de demanda.

Emerald AI no es la única compañía que desarrolla este tipo de herramientas: Google trabaja en sus propias soluciones internas, y Enel X permite a los centros de datos aprovechar sus sistemas de alimentación ininterrumpida para suavizar los picos de demanda eléctrica. Un estudio de Goldman Sachs estimó que limitar el uso máximo de la red al 90% durante algunas horas podría liberar 76 gigavatios de capacidad adicional.

Más allá de la coordinación técnica, AEMA también se propone ayudar a las empresas tecnológicas y a las compañías eléctricas a identificar nuevos emplazamientos para centros de datos, un proceso que hasta ahora ha resultado complejo para ambas partes.

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