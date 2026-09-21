Economía

Caputo llegó a Nueva York antes que Milei: con quién se reunió este lunes y cómo sigue la agenda

El ministro de Economía viajó antes que el presidente a Estados Unidos para mantener encuentros con actores del mercado financiero organizados por el JP Morgan. Cómo continúan los días de la comitiva hasta el jueves y la misión del FMI en el país

Un hombre de cabello gris y traje oscuro habla desde un podio transparente con un micrófono, gesticulando con ambas manos. Lleva una camisa azul y corbata roja
Luis Caputo, vestido con traje oscuro y corbata roja, gesticula mientras pronuncia un discurso desde un podio transparente ante una audiencia.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a Nueva York antes del arribo del presidente Javier Milei y comenzó este lunes una ronda de reuniones con inversores organizada por el banco de inversión JP Morgan. El funcionario viajó antes que el mandatario con el objetivo de mantener encuentros con actores del mercado y exponer datos sobre la situación económica del país.

Según pudo saber Infobae, este lunes el ministro Caputo mantuvo dos reuniones durante la mañana y tenía prevista a la tarde una presentación ante inversores organizada por JP Morgan. El ministro desarrolló esas actividades antes de la llegada de Milei, que partía hoy a las 23 horas desde la Argentina hacia la ciudad estadounidense.

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Uno de los inversores que participó de una de las reuniones con Caputo explicó a este medio que el encuentro tuvo un carácter informativo. Según relató, durante la exposición se presentaron los números de la evolución del programa económico. La última vez que el ministro había mantenido este tipo de encuentros en Nueva York fue en marzo durante el Argentina Week.

Vidriera Argentina Week
Palabras de Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.

El viaje del ministro se produjo en paralelo al inicio de una semana de actividades oficiales en Nueva York, donde el Presidente tiene previsto participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas y mantener una serie de reuniones con dirigentes, empresarios, referentes del ámbito económico y representantes de instituciones de las cuales también va a participar el ministro Caputo.

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Agenda presidencial

La agenda oficial incluye actividades del Presidente entre el martes y el jueves. El martes, luego de su llegada al aeropuerto John F. Kennedy, Milei disertará a las 16 en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio “Ohev Yisrael”. Más tarde, a las 19, el mandatario tendrá un encuentro con Roberto Salinas. A las 20:30 se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala i Martín.

El miércoles a las 12, Milei intervendrá en el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa actividad forma parte de la 81° edición del encuentro, que concentra a representantes de distintos países en Nueva York. A las 16 de ese mismo día, el Presidente disertará en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”. La actividad está organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y cuenta con el acompañamiento institucional del International Republican Institute (IRI).

El presidente Javier Milei parte este lunes a las 23 horas rumbo a Nueva York. (Foto: Reuters/Rodrigo Campos)
El presidente Javier Milei parte este lunes a las 23 horas rumbo a Nueva York. (Foto: Reuters/Rodrigo Campos)

La agenda del miércoles también contempla una reunión a las 18 con grandes empresarios, socios de Americas Society/Consejo de las Américas. En ese encuentro participará Susan Segal, junto con una mesa integrada por entre 12 y 15 empresarios.

A las 19:30 del miércoles, el jefe de Estado tiene previsto reunirse con el rabino Simón Jacobson. El encuentro se suma a la serie de contactos programados con referentes del sector privado, economistas y representantes de instituciones durante la visita.

El jueves, a las 13, Milei disertará en The Economic Club of New York. La presentación figura como la última actividad prevista antes de la partida del vuelo presidencial hacia la Ciudad de Buenos Aires, programada para las 21.

El regreso está previsto para el viernes a las 08:30, con arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque. Hasta ese momento, la agenda oficial incluye la participación de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas, encuentros con empresarios y referentes económicos, y la presencia de Caputo en las actividades vinculadas con la agenda financiera.

Misión del FMI

La estadía de Milei y Caputo en Nueva York coincide con la llegada de la misión del FMI al país por la tercera revisión del acuerdo. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, se refirió a ese proceso y sostuvo que la relación con el organismo es “superpositiva”. También afirmó que las metas se encuentran sobrecumplidas y mencionó datos sobre la evolución de las reservas, en el marco del diálogo entre la Argentina y el Fondo.

La relación con Fondo es superpositiva; las metas están sobrecumplidas todas”, afirmó Furiase en un canal de streaming junto con Guillermo Laborda. El funcionario mencionó como uno de los puntos de esa evaluación las compras de reservas, que situó inicialmente en una franja de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones.

reunión Luis Caputo - Kristalina Georgieva - FMI - Washington
Sin el ministro Caputo, este lunes comienza la misión del FMI en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo.

De acuerdo con las declaraciones de Furiase, el nivel de compras de reservas alcanzó los USD 14.000 millones. El funcionario también sostuvo que la recomposición de las reservas netas se encuentra por encima de las metas previstas. “La recomposición de reservas netas está sobrecumplida”, dijo al describir la situación de las variables que forman parte del seguimiento con el organismo internacional.

Furiase agregó que el Gobierno mantiene intercambios con el FMI en torno a la evolución de la economía. “Tenemos un diálogo espectacular y siempre estamos muy bien para poder intercambiar cada variables y seguir monitoreando todas las variables”, afirmó.

La tercera revisión del acuerdo comienza este lunes en Buenos Aires, mientras Caputo mantiene su agenda en Nueva York y Milei prepara su partida hacia Estados Unidos. El viaje del ministro se desarrolla, de ese modo, junto con las conversaciones técnicas entre el equipo económico y el Fondo.

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