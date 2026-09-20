Ver Real Madrid vs Atlético de Madrid en Roja Directa o Fútbol Libre expone las contraseñas a ciberdelincuentes

Los portales ilegales transmiten encuentros de las principales figuras del fútbol internacional. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

Ver un partido de La Liga española, como Real Madrid vs Atlético de Madrid, mediante páginas o aplicaciones piratas como Roja Directa o Fútbol Libre puede exponer las contraseñas, los datos bancarios y otros archivos personales a ciberdelincuentes.

El acceso gratuito a una transmisión deportiva sin autorización suele estar acompañado de anuncios, ventanas emergentes, enlaces engañosos o solicitudes para instalar programas.

PUBLICIDAD

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advierte que los sitios que distribuyen contenidos pirateados presentan riesgos concretos para la seguridad de los usuarios. Entre ellos figuran el malware, el robo de identidad, los fraudes financieros y las vulnerabilidades de programas que no reciben actualizaciones de seguridad.

Por qué pueden quedar expuestas las contraseñas

El riesgo no reside solo en reproducir un partido. Algunas plataformas digitales pueden dirigir al usuario a sitios falsos que imitan servicios conocidos y piden iniciar sesión para continuar con la transmisión.

El peligro aumenta si se decide utilizar la misma contraseña en diferentes cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona introduce su correo y contraseña, esos datos pueden quedar en manos de operadores que buscan reutilizarlos en cuentas de redes sociales, bancos, tiendas digitales o servicios de correo.

PUBLICIDAD

Además, existen archivos y extensiones que prometen mejorar la calidad del video, desbloquear una señal o evitar anuncios. Esas descargas pueden incluir programas diseñados para registrar lo que se escribe en el teclado o capturar credenciales almacenadas en el navegador.

Qué daños puede provocar el malware en el dispositivo

El malware es un programa malicioso que puede ingresar al dispositivo a través de un enlace, un archivo descargado o una aplicación no verificada.

Una vez instalado, puede alterar el funcionamiento del teléfono, la computadora o el televisor inteligente, bloquear archivos, mostrar publicidad invasiva o recopilar información sin autorización.

El malware descargado desde portales piratas puede afectar teléfonos, computadoras y redes domésticas. (Imagen ilustrativa Infobae)

El problema puede extenderse más allá del dispositivo desde el que se vio el encuentro. Según Interpol, el software malicioso puede propagarse dentro de una red doméstica o corporativa y alcanzar otros dispositivos conectados.

PUBLICIDAD

Esa situación puede afectar archivos compartidos, cuentas de trabajo y sistemas internos, además de facilitar intentos de suplantación de identidad.

Por qué las aplicaciones falsas instaladas agregan riesgos

Las aplicaciones que no provienen de tiendas oficiales pueden exigir permisos innecesarios, como acceso a contactos, archivos, cámara, micrófono o ubicación.

Esos permisos amplían la cantidad de información que una aplicación puede recopilar. Pueden instalar actualizaciones fuera de los controles habituales del sistema operativo.

Las aplicaciones instaladas fuera de tiendas oficiales pueden pedir permisos que no necesitan para reproducir un partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servidores proxy representan otra fuente de preocupación. Interpol advierte que los usuarios pueden asumir riesgos jurídicos si se registran en servicios que fueron utilizados en ataques de denegación de servicio distribuida.

Asimismo, los productos obtenidos por vías ilegales pueden carecer de actualizaciones, lo que deja fallas de seguridad sin corregir y facilita nuevos accesos no autorizados.

PUBLICIDAD

Qué otros riesgos hay al usar transmisiones piratas

La piratería digital puede estar vinculada con redes que obtienen ingresos mediante publicidad fraudulenta, suscripciones falsas o venta de datos de navegación.

Interpol sostiene que los responsables de estos sitios pueden formar parte de grupos involucrados en delitos como el blanqueo de capitales, el juego ilegal en línea, la trata de personas, el tráfico de drogas o el tráfico de armas.

Interpol alerta que los contenidos pirateados pueden utilizarse para captar información personal y financiera. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

La descarga o distribución de material protegido sin autorización puede derivar en acciones legales, con multas o penas de prisión según la legislación aplicable.

Para identificar un servicio sospechoso, conviene desconfiar de las plataformas que ofrecen una gran cantidad de contenidos pagos de forma gratuita o a un precio muy inferior al habitual.

PUBLICIDAD

Cómo reducir la exposición a fraudes digitales y robos de datos

La alternativa segura es utilizar plataformas con derechos de transmisión en el territorio correspondiente. Antes de contratar un servicio, es clave verificar la oferta en los sitios oficiales de los operadores, revisar las condiciones de pago y evitar enlaces distribuidos por redes sociales, grupos de mensajería o ventanas emergentes.

Interpol sugiere mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones, sumado a contar con antivirus y firewall vigentes. Conviene utilizar contraseñas distintas para cada cuenta y activar la verificación en dos pasos.