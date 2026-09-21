Tecno

Expertos comparan el avance de la IA con el inicio de la pandemia del COVID-19: rl “febrero de 2020”

La renuncia de Jacob Coxon a Anthropic y su advertencia sobre los riesgos de una IA capaz de mejorarse a sí misma provocaron reacciones en la industria

Investigadores del sector comparan el actual avance de la IA con los primeros meses de la pandemia de COVID-19. China Daily via REUTERS/File Photo
Investigadores del sector comparan el actual avance de la IA con los primeros meses de la pandemia de COVID-19. China Daily via REUTERS/File Photo
Guardar

La renuncia de Jacob Coxon a Anthropic y su advertencia en X sobre los riesgos de desarrollar una inteligencia artificial capaz de mejorarse a sí misma provocaron reacciones en la industria tecnológica. Varios investigadores de inteligencia artificial comparan el momento actual con febrero de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 apenas comenzaba, según Time.

La analogía apunta a la velocidad con la que una amenaza puede transformar al mundo: al principio, los cambios parecen graduales; luego, se aceleran de manera repentina. La duda, plantean, es si la sociedad podrá responder a tiempo ante los riesgos de sistemas de IA cada vez más avanzados.

PUBLICIDAD

La eventual llegada de una IA superinteligente plantea desafíos que exceden el ámbito tecnológico. Implica intereses económicos de billones de dólares, rivalidad entre empresas, competencia geopolítica y posibles impactos en el empleo. También podría exigir regulaciones que hasta hace poco parecían inviables.

La comparación se basa en la posibilidad de que una amenaza aparente avanzar lentamente antes de acelerar de forma repentina. REUTERS/Stevo Vasiljevic
La comparación se basa en la posibilidad de que una amenaza aparente avanzar lentamente antes de acelerar de forma repentina. REUTERS/Stevo Vasiljevic

Geoffrey Irving, exinvestigador sénior de alineación en OpenAI y DeepMind y ex científico jefe del Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido, considera que las empresas deberían dejar de entrenar nuevos modelos, incluso si no existe una regulación específica ni tratados internacionales que las obliguen.

Según el medio citado, Irving estima en 50% la probabilidad de extinción humana durante la próxima década como consecuencia de la IA. Entre los escenarios que preocupan a quienes advierten sobre esos riesgos figura el uso de estos sistemas para crear nuevos patógenos.

PUBLICIDAD

El medio estadounidense recoge que la posibilidad de que una IA ayude a desarrollar un agente infeccioso capaz de provocar una pandemia global más grave que la de COVID-19 es uno de los ejemplos que citan.

Captura de pantalla de un mensaje de Evan Hubinger en una red social que cita una publicación de Jacob Coxon sobre inteligencia artificial
La renuncia de Jacob Coxon a Anthropic reavivó las advertencias sobre los riesgos de una inteligencia artificial cada vez más autónoma. (X: EvanHub)

Las alertas y reacciones que produjo la advertencia de Jacob Coxon

La línea del tiempo de alertas y reacciones que surgieron tras la advertencia de Jacob Coxon es la siguiente:

  • 8 de septiembre: Jacob Coxon anunció su renuncia y lanzó la advertencia. 

El investigador británico comunicó en X que había renunciado a Anthropic tras haber trabajado durante tres años en investigación de preentrenamiento en OpenAI y Anthropic. Coxon sostuvo que las dos empresas avanzaban hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma sin actuar de manera responsable.

  • 8 de septiembre: Evan Hubinger respaldó la alerta. 

Evan Hubinger, responsable de un área de Anthropic dedicada a que los sistemas de IA actúen de acuerdo con las intenciones de sus creadores, apoyó públicamente a Coxon: “Jacob tiene razón: realmente creemos que la IA podría matar a todos los seres humanos. Personalmente, considero que hay una probabilidad superior al 10% de que ocurra en la próxima década”.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales de Dario Amodei con texto en español y una tarjeta de vista previa de su ensayo
Dario Amodei sostuvo que el aumento de las capacidades de los modelos exige reducir el ritmo de su desarrollo. (X: DarioAmodei)
  • Durante las 36 horas siguientes: el mensaje alcanzó una audiencia masiva. 

Las publicaciones de Coxon acumularon 153 millones de visualizaciones, según Time. La advertencia llevó la discusión sobre los riesgos de la inteligencia artificial desde los ámbitos especializados hacia las redes sociales, los medios y la política estadounidense.

  • 12 de septiembre: Dario Amodei propuso ralentizar el desarrollo. 

El cofundador y director ejecutivo de Anthropic publicó un ensayo de 3.800 palabras en el que planteó que los riesgos crecientes justificaban desacelerar el avance de la inteligencia artificial. Amodei alertó que, en un plazo de entre seis y 12 meses, sistemas mal alineados podrían ser capaces de tomar el control de todo internet.

  • Después del ensayo: Elon Musk y Sam Altman coincidieron con Amodei. 

Musk y Altman, director ejecutivo de OpenAI, coincidieron en que era necesario reducir el ritmo de desarrollo. Altman anunció que OpenAI no saldría a bolsa este año por preocupaciones de seguridad.

Captura de pantalla de un mensaje en la red Truth Social publicado por la cuenta de Donald Trump sobre la inteligencia artificial
Trump señala que los únicos controles que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente. (Truth Social: realDonaldTrump)
  • 14 de septiembre: Donald Trump rechazó una desaceleración. 

El presidente de Estados Unidos afirmó en Truth Social que no consideraba necesarias nuevas salvaguardas para la inteligencia artificial. Sostuvo que el principal riesgo era que China lograra una ventaja tecnológica sobre Estados Unidos.

Trump escribió en su red social: “El único control o las únicas salvaguardas que necesita la IA son un presidente fuerte e inteligente, y Estados Unidos tiene eso de sobra”.

  • La posición de Jensen Huang. 

El director ejecutivo de Nvidia afirmó que la inteligencia artificial general —el nivel en el que la IA iguala o supera la mayoría de las capacidades humanas— ya había llegado.

Qué dijo Dario Amodei sobre una desaceleración de IA

El 12 de septiembre, Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, publicó un ensayo de 3.800 palabras en el que planteó que los riesgos crecientes justificaban desacelerar el desarrollo.

Aunque Amodei no propuso detener por completo el entrenamiento de nuevos sistemas, planteó una desaceleración acompañada por auditorías independientes y normas comunes de seguridad. REUTERS/Bhawika Chhabra
Aunque Amodei no propuso detener por completo el entrenamiento de nuevos sistemas, planteó una desaceleración acompañada por auditorías independientes y normas comunes de seguridad. REUTERS/Bhawika Chhabra

Amodei no propuso detener de inmediato el entrenamiento de nuevos modelos, pero planteó que las empresas de países democráticos podrían aceptar una reducción voluntaria del ritmo de desarrollo si contaban con auditorías independientes y estándares compartidos de seguridad.

“Debemos ralentizar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos aprovechar sabiamente el tiempo que ganamos”, sostuvo Amodei. “Al igual que muchas tecnologías anteriores, la IA conlleva riesgos, y debido a su gran poder, estos riesgos son graves”, agregó.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialCOVID-19Jacob CoxonDario AmodeiAnthropicTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que “hay un 0% de probabilidad de que la IA destruya el mundo”

El empresario sostuvo que los temores más extremos no tienen base científica, prometió no lanzar herramientas inseguras y defendió mantener el ritmo de innovación

Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que “hay un 0% de probabilidad de que la IA destruya el mundo”

Cómo configurar Windows 11 para que tu PC arranque y funcione como una consola

La función ofrece una experiencia similar a la de una consola y permite acceder rápidamente a la biblioteca de juegos sin depender del escritorio convencional

Cómo configurar Windows 11 para que tu PC arranque y funcione como una consola

El precio de Bitcoin para este lunes

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

El precio de Bitcoin para este lunes

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 21 de septiembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 21 de septiembre

Cómo recrear a Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

Gemini permite adaptar a las protagonistas de la película de Netflix en el mundo del juego de Rockstar Games en pocos segundos

Cómo recrear a Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

DEPORTES

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

El traje estilo “Gatúbela” para todo el cuerpo que utilizó una figura del atletismo y dio que hablar: “Siento que no llevo nada puesto”

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

TELESHOW

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Benjamín Vicuña coincidió con la China Suárez y Mauro Icardi en el debut de Amancio: el primer encuentro público

El incómodo pedido de Charlotte Caniggia a Iván de Pineda en pleno programa: “Me siento mal acá”

Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas de una cirugía estética que cambió su vida: “Me empezó a doler”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Operativos contra el microtráfico dejaron más de 30 detenidos y más de dos kilos de drogas en cuatro provincias de República Dominicana

Por qué Centroamérica avanza en turismo internacional mucho más rápido que el resto de las Américas en 2026

Delincuente fallecido en un presunto intercambio de disparos con la Policía en República Dominicana

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia