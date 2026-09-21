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El particular ritual con sus dedos en medio de un partido del “Bobo” Weghorst que recorre el mundo

El delantero del FC Twente realizó unos movimientos con sus dos manos antes de jugar el segundo tiempo del duelo ante el PSV en la liga neerlandesa

El futbolista Wout Weghorst realizó gestos y movimientos de calentamiento sobre el terreno de juego antes de comenzar el segundo tiempo en Países Bajos

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Antes de marcar un gol decisivo en la victoria 3-2 del FC Twente ante el PSV, Wout Weghorst protagonizó una escena que concentró la atención de las redes sociales: una serie de gestos con los dedos y los brazos, mientras esperaba el inicio del segundo tiempo. Las imágenes, difundidas por la cadena ESPN en los Países Bajos, acumularon cientos de miles de visualizaciones y abrieron un debate entre quienes cuestionaron el comportamiento del delantero y quienes lo interpretaron como un ejercicio de concentración.

El atacante fue el primer jugador del Twente que regresó al campo tras el descanso. Apenas ingresó al césped, se dirigió al punto central y comenzó una rutina que las cámaras registraron en primer plano. En el video se lo ve realizar movimientos rápidos con las manos, chasquidos de dedos y gestos con los brazos. Luego aplaudió varias veces, antes de que el resto de los futbolistas apareciera para reanudar el partido.

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ESPN publicó la secuencia en X con una frase breve: “Wout Weghorst parece listo para la segunda mitad”. El clip generó reacciones inmediatas. En un primer momento reunió decenas de miles de reproducciones; luego, según la información difundida por el sitio neerlandés Fcupdate, superó el medio millón de vistas en esa red social.

La escena sorprendió por el contraste entre la soledad del jugador en el campo y la intensidad de sus movimientos. Mientras los equipos todavía permanecían en los vestuarios, Weghorst, recordado por su cruce con Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, ejecutó una rutina visible ante las cámaras, sin interacción con compañeros, entrenadores o rivales.

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Las respuestas bajo la publicación de ESPN reflejaron distintas lecturas. Un usuario escribió: “Divertido y preocupante a la vez”. Otro puso en duda la autenticidad de la grabación: “¿Esto no es IA, para que quede claro?”.

También hubo comentarios irónicos sobre la atención que suele generar el delantero neerlandés. “¿Acaso tienen una Wout Cam estos días?”, preguntó un usuario. Otra persona escribió: “Jaja, es increíble cómo Weghorst siempre genera muchas reacciones cuando se publica un tuit sobre él”. Otros seguidores abordaron la secuencia desde el humor. “Tuve que reírme a carcajadas”, señaló. La discusión no se concentró solo en el contenido del ejercicio, sino también en la decisión de mostrarlo durante la transmisión televisiva.

Weghorst durante la última Copa del Mundo (IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley)
Weghorst durante la última Copa del Mundo (IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley)

El exfutbolista Kenneth Perez consideró que ESPN no debía emitir esas imágenes. “Creo que lo que está haciendo es realmente irrelevante. ¿No podemos simplemente dejarlo pasar?”, dijo en el programa Dit was het Weekend.

La postura de Perez contrastó con la explicación ofrecida por el presentador Jan Joost van Gangelen, quien vinculó los movimientos con una preparación mental para el segundo tiempo. Van Gangelen afirmó que ya había visto ejercicios similares en otras ocasiones. “Ya he visto esto antes, y se supone que sirve para que te concentres”, explicó.

La rutina previa al segundo tiempo quedó asociada al desenlace del partido. El FC Twente perdía 2-1 ante el PSV hasta el minuto 79, cuando Weghorst recibió la pelota y enfrentó al arquero Matej Kovar. El delantero definió el mano a mano para marcar el 2-2. Cuatro minutos después, Daouda Weidmann anotó el 3-2, que completó la remontada del equipo local y le provocó al PSV su primera derrota de la temporada en la VriendenLoterij Eredivisie.

El episodio se produjo en un momento en que Weghorst también quedó fuera de la primera lista de Xavi Hernández como seleccionador de Países Bajos. El atacante del Twente dijo a RTV Oost que intuía esa decisión: “Las selecciones preliminares se conocen desde hace tiempo y ya vi que no me incluyeron. Hice todo lo posible en las últimas semanas, pero no, no estoy dentro. Ya lo presentía”.

Aun así, manifestó que seguirá disponible para el equipo nacional. “Nunca rechazaré una oportunidad. Es un gran orgullo jugar para tu país”, afirmó. Mientras tanto, su particular rutina en el círculo central volvió a ponerlo en el centro de una conversación que excedió el gol y la convocatoria.

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