República Dominicana

Operativos contra el microtráfico dejaron más de 30 detenidos y más de dos kilos de drogas en cuatro provincias de República Dominicana

La Dirección Nacional de Control de Drogas actuó junto al Ministerio Público y la Policía Nacional en Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, donde incautaron 2,046.20 gramos de sustancias controladas en las últimas horas

La DNCD, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron más de 300 intervenciones y cinco allanamientos en Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)
La DNCD, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron más de 300 intervenciones y cinco allanamientos en Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)
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Una ofensiva simultánea contra el microtráfico de drogas en cuatro provincias del noroeste de República Dominicana dejó 31 personas detenidas y más de dos kilogramos de narcóticos incautados durante operativos desarrollados en las últimas horas.

Las acciones estuvieron a cargo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional. El despliegue abarcó barrios y sectores de Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, donde las autoridades concentraron intervenciones en zonas identificadas como puntos de venta y distribución de sustancias ilícitas.

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El operativo incluyó más de 300 intervenciones y cinco allanamientos. Según el balance oficial, los agentes decomisaron 2,046.20 gramos de sustancias controladas: 1,609.90 gramos de presunta cocaína, 429.30 gramos de marihuana y siete dosis de crack.

Un oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) inspecciona una pequeña mochila negra, revelando un paquete sospechoso en su interior durante un operativo.

Valverde concentró la mayor cantidad de droga ocupada

En Valverde, las autoridades reportaron el mayor volumen de sustancias incautadas. Allí fueron incautados 855.10 gramos de droga, de los cuales 823.20 gramos correspondían a presunta cocaína y 31.90 gramos a marihuana.

En esa provincia se realizaron 62 operativos y dos allanamientos, con un saldo de ocho detenidos. Durante las actuaciones también fueron ocupados un teléfono celular y 3,020 pesos dominicanos en efectivo.

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Las intervenciones alcanzaron sectores de Mao, Jaibón, Guatapanal, Amina, Boruco, Villa Olímpica, María Auxiliadora, Los Restauradores, La Mina y otros puntos de la provincia.

Una ofensiva contra el microtráfico de drogas en República Dominicana dejó 31 detenidos y más de dos kilogramos de narcóticos incautados en cuatro provincias del noroeste. (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)
Una ofensiva contra el microtráfico de drogas en República Dominicana dejó 31 detenidos y más de dos kilogramos de narcóticos incautados en cuatro provincias del noroeste. (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)

Montecristi registró 121 operativos y seis arrestos

La mayor cantidad de intervenciones se produjo en Montecristi, donde la DNCD y las demás instituciones participantes realizaron 121 operativos y un allanamiento. El resultado fue la detención de seis personas y la ocupación de 552.90 gramos de sustancias.

Del total decomisado en esa demarcación, 357.20 gramos eran de presunta cocaína y 195.70 gramos de marihuana. Los agentes también ocuparon cuatro teléfonos móviles, una balanza de pesaje y 7,900 pesos dominicanos en efectivo.

Los procedimientos se concentraron en sectores como Los Barrancones, Judea Nueva, Las Colinas, Salomón Jorge, La Cebolla, Los Maestros, El Bolsillo y Francisco Javier.

Dajabón dejó ocho detenidos y 334.10 gramos de drogas decomisados, además de una motocicleta, una balanza y un chaleco antibalas. (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)
Dajabón dejó ocho detenidos y 334.10 gramos de drogas decomisados, además de una motocicleta, una balanza y un chaleco antibalas. (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)

Dajabón y Santiago Rodríguez completaron el despliegue

En Dajabón, las autoridades arrestaron a ocho personas y ocuparon 334.10 gramos de drogas. El reporte oficial indicó que fueron incautados 224.90 gramos de presunta cocaína y 109.20 gramos de marihuana.

Además, se decomisaron 1,900 pesos dominicanos, dos celulares, una balanza, una motocicleta y un chaleco antibalas. Los operativos se desarrollaron en localidades y sectores como La Vigía, Cañongo, Colonia Japonesa, Barrio Sur, Loma de Cabrera, Partido, El Pino y Restauración.

En Santiago Rodríguez, la fuerza conjunta realizó 135 intervenciones y dos allanamientos. Nueve personas fueron detenidas con 304.10 gramos de sustancias, entre ellas 204.60 gramos de presunta cocaína, 92.50 gramos de marihuana y siete dosis de crack.

En esta provincia fueron ocupados 5.270 pesos dominicanos, tres motocicletas y dos teléfonos móviles. Las acciones incluyeron sectores de Villa Polín, Mejoramiento Social, Los Tomines, La Joya, Mata del Jobo, Villa Los Almácigos y Monción.

En total, las autoridades ocuparon 18,090 pesos dominicanos en efectivo, nueve teléfonos, tres motocicletas, dos balanzas y un chaleco antibalas. Los detenidos y los objetos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá avanzar con los procedimientos judiciales y las solicitudes de medidas de coerción que correspondan.

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