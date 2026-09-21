América Latina

El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada hace un llamado a la unidad de su partido

El exmandatario, que reside desde hace más de 20 años en Estados Unidos, publicó un mensaje en el que reivindicó la unidad como respuesta a la crisis económica e institucional que atraviesa Bolivia

Fotografía de archivo en la que se registró al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada. EFE/Leo La Valle
Fotografía de archivo en la que se registró al expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada. EFE/Leo La Valle
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El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, hizo un llamado a la unidad para superar la crisis económica e institucional que atraviesa el país y pidió a los militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que fortalezcan el partido.

En el documento, el exmandatario de 95 años describió que el país enfrenta una crisis económica “muy profunda” agravada por “el desmoronamiento de las instituciones, la exacerbación de rivalidades étnicas y regionales, la extensión de la pobreza y el crecimiento exponencial del narcotráfico y del crimen organizado”.

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En ese sentido, Sánchez de Lozada, que radica en Estados Unidos desde 2003 cuando renunció a la presidencia, señaló que la unidad del país es imprescindible para salir de la crisis. “No hay otra fórmula si queremos resolver los problemas sin violencia”, afirmó.

El llamado a la unidad fue dirigido en especial a los militantes del MNR a quienes pidió combinar la experiencia de los dirigentes y las “ideas renovadas” de la juventud para iniciar la reconstrucción del frente y del sistema de partidos.

Un grupo de personas camina en El Alto en medio de buses que generan bloqueos como medio de protesta social. Archivo. REUTERS/Claudia Morales
Un grupo de personas camina en El Alto en medio de buses que generan bloqueos como medio de protesta social. Archivo. REUTERS/Claudia Morales

“Hoy me dirijo a los militantes del MNR pidiéndoles que el partido que hoy confronta, como Bolivia, días difíciles vuelva a izar las banderas que hicieron posible su nacimiento hace ya casi un siglo y se dirija al lugar que le ha señalado la historia”, escribió y agregó que, si lo hacen, otros partidos seguirán esa línea. “En democracia cabemos todos”, afirmó.

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Es la segunda vez que Sánchez de Lozada se dirige al país desde su retiro de la vida pública en 2003, cuando renunció a la presidencia y abandonó Bolivia en la denominada “Guerra del Gas”, que dejó más de 60 muertos y marcó el fin de una era política en Bolivia.

Tras 20 años de silencio, en junio de 2023 el expresidente presentó públicamente una propuesta personal para reformar la Constitución Política del Estado (CPE), planteando el retorno al modelo republicano, una economía de libre mercado y la elección presidencial mediante el Poder Legislativo. La iniciativa, definida por el propio autor como un insumo abierto al debate y no como una imposición, se completa este mes con un llamado a la reconstrucción institucional y al fortalecimiento del MNR y del sistema de partidos.

El frente político del expresidente fue uno de los protagonistas de la historia política del país en el siglo XX. Fundado en 1942, marcó hitos fundacionales como la Revolución Nacional, que transformó las estructuras del Estado e instituyó el voto universal, la nacionalización de las minas y la reforma agraria; la estabilización económica de 1985, cuando Víctor Paz Estenssoro frenó la hiperinflación mediante el Decreto Supremo 21060; el proceso de capitalización y reformas estatales durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); y su caída del poder en octubre de 2003 que supuso el declive definitivo del partido.

Actualmente, si bien el MNR conserva presencia en ámbitos municipales, se encuentra en una situación de marginalidad política en el ámbito nacional. La última vez que el partido disputó una elección presidencial fue en 2019, cuando obtuvo menos del 1% de los votos, pero se salvó de perder la personería jurídica por la anulación de esa votación en medio de acusaciones de fraude electoral contra el entonces presidente Evo Morales. Desde entonces, el MNR se abstuvo de participar en las dos siguientes elecciones generales: 2020 y 2025.

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