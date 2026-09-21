Tecno

El precio de Bitcoin para este lunes

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El bitcoin fue la primera criptomoneda que salió al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)

Cotización de la criptomoneda Bitcoin

El costo de la criptomoneda de bitcoin para este día a las 14:00 horas (UTC) es de 84999.48 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital anotó un cambio del 5.66% en las últimas 24 horas, así como una variación del 0.0% en los últimos 60 minutos.

PUBLICIDAD

Actualmente, bitcoin se encuentra en el lugar #1 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta moneda digital es de 126.198 dólares por unidad.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Bitcoin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que “hay un 0% de probabilidad de que la IA destruya el mundo”

El empresario sostuvo que los temores más extremos no tienen base científica, prometió no lanzar herramientas inseguras y defendió mantener el ritmo de innovación

Jensen Huang, CEO de Nvidia, asegura que “hay un 0% de probabilidad de que la IA destruya el mundo”

Cómo configurar Windows 11 para que tu PC arranque y funcione como una consola

La función ofrece una experiencia similar a la de una consola y permite acceder rápidamente a la biblioteca de juegos sin depender del escritorio convencional

Cómo configurar Windows 11 para que tu PC arranque y funcione como una consola

Expertos comparan el avance de la IA con el inicio de la pandemia del COVID-19: rl “febrero de 2020”

La renuncia de Jacob Coxon a Anthropic y su advertencia sobre los riesgos de una IA capaz de mejorarse a sí misma provocaron reacciones en la industria

Expertos comparan el avance de la IA con el inicio de la pandemia del COVID-19: rl “febrero de 2020”

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 21 de septiembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 21 de septiembre

Cómo recrear a Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

Gemini permite adaptar a las protagonistas de la película de Netflix en el mundo del juego de Rockstar Games en pocos segundos

Cómo recrear a Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

DEPORTES

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

El traje estilo “Gatúbela” para todo el cuerpo que utilizó una figura del atletismo y dio que hablar: “Siento que no llevo nada puesto”

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

TELESHOW

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Benjamín Vicuña coincidió con la China Suárez y Mauro Icardi en el debut de Amancio: el primer encuentro público

El incómodo pedido de Charlotte Caniggia a Iván de Pineda en pleno programa: “Me siento mal acá”

Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas de una cirugía estética que cambió su vida: “Me empezó a doler”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Operativos contra el microtráfico dejaron más de 30 detenidos y más de dos kilos de drogas en cuatro provincias de República Dominicana

Por qué Centroamérica avanza en turismo internacional mucho más rápido que el resto de las Américas en 2026

Delincuente fallecido en un presunto intercambio de disparos con la Policía en República Dominicana

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia