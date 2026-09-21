Economía

Mercados: el petróleo cae por cuarta rueda seguida y arrastra a las acciones argentinas del sector

Las bolsas de Nueva York ascienden hasta 1%, pero la baja de 2% en el precio del crudo lleva a pérdidas de 0,7% para el índice S&P Merval. Los bonos ganan 0,1% y el riesgo país cede a 521 puntos básicos

En los mercados suben las acciones tecnológicas, pero caen las del sector energía.
En los mercados suben las acciones tecnológicas, pero caen las del sector energía.
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Las acciones estadounidenses suben este lunes, aunque el descenso del petróleo afecta a la cotización de las compañías argentinas del sector. En el exterior los inversores seguían evaluando la suba de tasas de interés de la Reserva Federal de los EEUU y la incertidumbre geopolítica.

A las 11:30 horas, el promedio industrial Dow Jones sube un 0,3% después de que el índice de valores de primera línea registrara su tercera semana consecutiva de pérdidas. Mientras tanto, el S&P 500 gana un 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, escala un 1,3 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,7%, a 3.001.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzan un 0,2% en promedio. En tanto, el riesgo país de JP Morgan resta cuatro unidades para la Argentina, en los 521 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observan cifras mixtas. Del lado perdedor destacaba el descenso de 2,6% para el ADR de YPF, en los USD 53,52, mientras que Vista Energy cede 2,5 por ciento. Satellogic rebota 7,2 por ciento.

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Los precios del petróleo tocaron su nivel más bajo en 11 días, ya que los inversores esperan avances diplomáticos en el conflicto con Irán con motivo de la reunión de la ONU de esta semana y anticipan una recuperación parcial de los envíos desde Arabia Saudita.

Los futuros del Brent del Mar del Norte y del WTI (West Texas Intermediate en Estados Unidos) alcanzaron más temprano en el día su nivel más bajo desde el 10 de septiembre. El contrato del Brent para noviembre restaba 2,8%, a USD 100,90 el barril.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Irán y Estados Unidos intercambiaron nuevas amenazas el domingo, aunque el presidente Donald Trump afirmó que estaría dispuesto a reunirse con su par iraní, Masoud Pezeshkian, quien se espera que esté en Nueva York esta semana con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Parece que se está eliminando cierta prima de riesgo de los precios del petróleo ante la esperanza de que esta semana pueda surgir una vía diplomática para rebajar la tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán”, afirmó a Reuters Tim Waterer, analista de KCM Trade.

Las bolsas han superado en gran medida la incertidumbre de este mes, aunque el aumento de los rendimientos de los bonos, el riesgo geopolítico en Oriente Medio y la inquietud por la IA han dado a los inversores motivos para ser cautelosos. Tras la subida de tipos de interés de la Reserva Federal la semana pasada, los operadores se apresuraron a descontar nuevas subidas .

Para mejorar el ánimo del mercado, los precios del petróleo retrocedieron por debajo de los 100 dólares por barril ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán reanudaran las conversaciones diplomáticas.

Con un calendario económico y de presentación de resultados más escaso esta semana, uno de los aspectos que los mercados seguirán de cerca es la cumbre entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping el jueves.

Irán comunicó sus condiciones a los mediadores para retomar las negociaciones, según informó Al Jazeera citando al jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, en una entrevista el sábado. Sin embargo, la tensión en Oriente Medio sigue alta, ya que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron haber atacado el sábado con misiles y drones objetivos “sensibles” en la capital saudí, Riad, así como una instalación de Aramco en la ciudad de Yanbu, en el mar Rojo, un importante centro de exportación petrolera.

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