El golazo de tiro libre de Messi en el empate de Inter Miami: a cuánto quedó de Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1.000 tantos

Lionel Messi marcó el gol del 1-1 para Inter Miami en el partido frente a San Diego en la MLS

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Lionel Messi marcó un golazo de tiro libre en el empate de Inter Miami por 2-2 ante San Diego FC por la jornada 26 de la MLS. La Pulga cambió el desarrollo de un partido que había comenzado cuesta arriba en el Nu Stadium. El tanto ocurrió luego de su celebración número 100 con la camiseta de las Garzas en la consagración por la Campeones Cup ante Cruz Azul.

La acción tuvo un valor deportivo inmediato y otro histórico. Messi evitó que la desventaja se prolongara después de la apertura del marcador de Anders Dreyer y llevó a 75 su cuenta de goles de tiro libre en el fútbol profesional. El argentino quedó a tres tantos de Marcelinho Carioca, poseedor del registro más alto mencionado en la nómina de especialistas, y alcanzó a Roberto Dinamite en el segundo escalón de esa clasificación.

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La jugada nació a partir de una infracción cerca del área de San Diego FC, en un sector que le permitió a Messi acomodar la pelota y elegir una ejecución dirigida hacia el arco. El capitán tomó distancia, observó la ubicación de la barrera y resolvió con un remate elevado, preciso y de trayectoria difícil para el arquero. El disparo entró directamente y decretó el 1-1 parcial a los 24’ minutos.

Lionel Messi marcó 101 goles desde su llegada al Inter Miami (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

El gol de tiro libre de Lionel Messi llegó cuando Inter Miami necesitaba recuperarse de un inicio desfavorable ante San Diego FC. La visita se había puesto en ventaja a los 12 minutos por medio de Anders Dreyer, pero el capitán argentino respondió 12 minutos después con una ejecución directa que igualó el marcador y devolvió a su equipo al partido.

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La precisión del remate resultó determinante porque Inter Miami no lograba imponer condiciones en los primeros pasajes del encuentro. San Diego había encontrado espacios y había castigado una desatención defensiva, mientras que el conjunto local necesitaba una acción capaz de alterar la dinámica. Messi asumió esa responsabilidad en una jugada fija y convirtió una oportunidad aislada en una respuesta concreta para el equipo dirigido por Kily González.

Tras el empate de Messi, Inter Miami tuvo ocasiones para tomar el control del resultado. Antes del descanso, el argentino avanzó por el sector izquierdo, encontró un hueco para rematar y obligó a intervenir al arquero Dos Santos. En el complemento, volvió a intentar desde la puerta del área con un disparo que pasó cerca, mientras el equipo local insistía en busca de una ventaja que finalmente consiguió en el tramo final.

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Luis Suárez marcó el 2-1 a los 74 minutos después de recibir un pase filtrado de Rodrigo De Paul sobre la derecha y definir cruzado. La remontada parecía consolidada, pero Dreyer volvió a aparecer poco después para establecer el 2-2 definitivo. El atacante danés quedó nuevamente frente a Dayne St. Clair y resolvió con eficacia, con lo que completó sus dos goles y dejó a ambos equipos con un punto.

Inter Miami había llegado al compromiso luego de conquistar la Campeones Cup ante Cruz Azul, una final en la que el argentino había alcanzado los 100 tantos con la camiseta de la franquicia. Cuatro días después de ese registro, volvió a convertir en un partido de la MLS.

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Messi alcanzó los 930 goles previo a su despedida con la selección argentina (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

El gol frente a San Diego llevó a Messi a 930 conquistas en su carrera profesional. La cifra lo mantiene detrás de Cristiano Ronaldo, quien llegó a 979 tras marcar en la victoria de Al Nassr por 2-1 sobre Abha en la Liga Saudí. Entre ambos delanteros hay una diferencia de 49 goles, mientras el portugués quedó a 21 de las 1.000 anotaciones.

Antes de incorporarse a la selección argentina, Messi afrontará un compromiso más con el Inter Miami por la MLS. El equipo tendrá una visita programada frente a Columbus Crew el domingo 27, desde las 20:00 de Argentina. Luego, el capitán de la Albiceleste, que integra la convocatoria de Lionel Scaloni, viajará para el encuentro del 6 de octubre contra Benín en el estadio Monumental, señalado como su última presentación con el conjunto nacional.

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