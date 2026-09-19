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Mentor de Steam: así se pueden encontrar más de 100 juegos gratis

Valve permite filtrar el catálogo gratuito por género, popularidad y fecha de lanzamiento

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La sección Free to Play de Steam agrupa más de 100 títulos sin costo de descarga inicial. (Europa Press)
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Steam dispone de una sección exclusiva para títulos sin costo llamada Free to Play, que reúne más de 100 alternativas descargables para computadoras desde la plataforma de Valve. El catálogo abarca géneros como acción, estrategia, simulación, deportes, cartas y rol, y permite a los usuarios sumar juegos a su biblioteca personal sin desembolsar dinero en la instalación inicial.

La disponibilidad de cada título puede variar según el país, las actualizaciones que reciba el producto y las decisiones que tomen sus desarrolladores. Valve identifica esta categoría como una de las áreas con mayor circulación dentro de su tienda digital.

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Cómo acceder a la lista de juegos gratuitos

De acuerdo a los mentores de la plataforma, el ingreso a la sección Free to Play requiere abrir Steam desde la aplicación de PC o desde el sitio oficial e iniciar sesión con una cuenta activa. En el menú superior, el usuario debe seleccionar la pestaña “Tienda”.

La pestaña "Tienda" y la opción "Gratis" son el camino de acceso a los juegos sin costo en Steam. (Europa Press)
La pestaña "Tienda" y la opción "Gratis" son el camino de acceso a los juegos sin costo en Steam. (Europa Press)

Dentro de ese apartado, la opción “Gratis” se encuentra en el menú lateral o en los submenús disponibles. Al elegir “Free to Play”, la plataforma despliega el listado completo de juegos sin costo. Los filtros permiten ordenar el catálogo por género, popularidad, fecha de lanzamiento u otros criterios, lo que facilita la búsqueda según las preferencias de cada usuario.

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Una vez seleccionado un título, la página del juego incluye los botones “Jugar” o “Instalar”. Esa acción lo incorpora a la biblioteca personal e inicia automáticamente la descarga.

Qué títulos integran el catálogo Free to Play

La lista de juegos gratuitos en Steam incluye producciones de distintos géneros y niveles de popularidad. Entre los títulos disponibles figuran Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends, PUBG Battlegrounds, Warframe, Team Fortress 2 y The Sims 4, además de propuestas más recientes como Marvel Rivals, Wuthering Waves, Throne and Liberty y Delta Force.

Counter-Strike 2, Dota 2 y Apex Legends figuran entre los juegos disponibles sin costo en la plataforma. (Europa Press)
Counter-Strike 2, Dota 2 y Apex Legends figuran entre los juegos disponibles sin costo en la plataforma. (Europa Press)

El catálogo también suma opciones como EVE Online, RuneScape, World of Tanks, Guild Wars 2, Rainbow Six Siege, Halo Infinite, War Thunder y VRChat, junto a títulos de nicho como GeoGuessr Steam Edition, Stumble Guys, Brawlhalla y Marvel SNAP. La oferta se completa con producciones de rol y estrategia como Path of Exile: Mirage, Lost Ark, Albion Online y Command & Conquer Generals Zero Hour, entre más de un centenar de alternativas adicionales.

Qué considerar antes de instalar un juego gratuito

Algunos de estos títulos son completamente gratuitos, mientras que otros ofrecen objetos, expansiones, monedas virtuales o contenidos opcionales mediante pagos dentro del juego. La descarga sin costo no implica necesariamente que todo el contenido esté incluido, por lo que conviene revisar cada propuesta antes de instalarla.

La página de cada título en Steam detalla la descripción, los requisitos técnicos y las reseñas de otros usuarios. La plataforma indica además si el juego exige conexión permanente a internet, una cuenta externa, equipo de realidad virtual o espacio adicional en el disco duro.

Algunos títulos gratuitos incluyen compras opcionales de objetos, monedas virtuales o expansiones. (Europa Press)
Algunos títulos gratuitos incluyen compras opcionales de objetos, monedas virtuales o expansiones. (Europa Press)

Los requisitos mínimos y sugeridos permiten conocer si una computadora puede ejecutar el juego sin inconvenientes. Esta ficha técnica detalla el sistema operativo compatible, el procesador, la memoria RAM, la placa de video y el espacio de almacenamiento necesario para cada instalación.

Steam recomienda también revisar el idioma disponible, las opciones de modo multijugador y las clasificaciones de contenido antes de descargar un título. Los filtros de la plataforma permiten identificar los juegos compatibles con Windows y ordenar los resultados según las necesidades específicas de cada usuario.

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