¿Cuándo sale el multijugador de GTA 6? El CEO de Twitch apunta a 2027

La modalidad en línea de GTA 6 tendría un posible lanzamiento en 2027. (Rockstar Games)

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El modo multijugador de GTA 6 podría llegar en 2027, según una declaración de Dan Clancy, director ejecutivo de Twitch, durante una entrevista con Bloomberg.

El directivo anticipó que el estreno inicial del juego generará un aumento de audiencia en la plataforma, pero situó una segunda ola de interés para el año siguiente, cuando se habilite la experiencia en línea.

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“Verán un gran aumento con GTA 6, pero uno aún mayor el año que viene cuando lancen el modo multijugador”, afirmó Dan Clancy. La referencia sugiere que esa modalidad podría publicarse en 2027, aunque Rockstar Games no anunció oficialmente una fecha ni características concretas para el componente online de Grand Theft Auto VI.

El juego principal está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La eventual llegada posterior del multijugador permitiría separar el lanzamiento de la campaña individual de la actividad social y competitiva que, en la entrega anterior, impulsó durante años a GTA Online.

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La versión surgió de comentarios de Dan Clancy, máximo responsable de Twitch.

El multijugador amplía las posibilidades dentro de Vice City

Un modo multijugador permite que varias personas compartan una misma partida a través de internet.

En el universo de GTA 6, eso podría traducirse en personajes propios, actividades cooperativas, misiones, carreras, enfrentamientos y encuentros espontáneos dentro de una versión online de Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami donde transcurre la nueva entrega.

La fórmula ya es conocida para Rockstar. GTA Online, asociado a Grand Theft Auto V, construyó una comunidad sostenida por actualizaciones, negocios virtuales, eventos y partidas entre usuarios.

El debut del videojuego podría impulsar la cantidad de espectadores en Twitch. (Rockstar Games)

Además, propició el desarrollo de servidores de rol, donde los participantes interpretan personajes y crean historias con reglas propias.

Sin embargo, aún no está confirmado que la próxima propuesta replique ese modelo ni que se publique como una expansión separada.

La declaración de Clancy debe leerse como una pista vinculada con las conversaciones de Twitch y Rockstar, no como un anuncio formal del estudio.

La plataforma prevé un nuevo pico de atención durante 2027. (Rockstar Games)

Twitch espera una nueva ola de transmisiones y creadores

Para los creadores de contenido, el componente online es relevante porque convierte una partida individual en una experiencia abierta a la interacción constante. Las transmisiones pueden incorporar colaboradores, competencias con seguidores, eventos organizados por comunidades y narrativas de rol que se prolongan durante semanas o meses.

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Clancy aseguró que Twitch ha conversado “mucho” con Rockstar sobre sus planes y sobre cómo involucrar a sus creadores. Consideró que el lanzamiento de GTA 6 elevará de forma considerable el público total de la plataforma, aunque evitó hacer proyecciones numéricas.

La expectativa de Twitch se apoya en la capacidad de la saga para reunir a jugadores y espectadores alrededor de momentos imprevisibles.

El álbum musical creado para acompañar el lanzamiento de GTA 6. (Rockstar Games)

Un lanzamiento multijugador en 2027 extendería ese ciclo de atención más allá de la llegada inicial del juego y daría a los streamers nuevas herramientas para producir contenido recurrente.

La música de GTA 6 tendrá su disco físico y vinilo

Rockstar Games anunció la banda sonora oficial de GTA 6, Grand Theft Auto VI: The Album, un disco de 34 canciones inéditas creado junto con Atlantic Records.

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El lanzamiento estará disponible el 20 de noviembre de 2026, un día después de la llegada del videojuego a PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El álbum reúne colaboraciones de Travis Scott, Keith Richards, integrante de The Rolling Stones, Rauw Alejandro y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

PlayStation y Xbox son las consolas elegidas para recibir el juego de manera inicial. REUTERS/Claudia Greco

Rockstar ya publicó seis sencillos en YouTube y Spotify, como adelanto de una selección que busca reflejar la energía de Leonida y Vice City, los escenarios de la nueva campaña. Aunque el juego se venderá en cajas con un código de descarga y no tendrá disco físico, su música sí contará con ediciones independientes.

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Grand Theft Auto VI: The Album podrá reservarse en tres formatos físicos y distribuirá sus 34 temas en dos discos.